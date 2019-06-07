道地的民泊住宿！至京都郊外「周山」享受宿主的細膩招待

凌凌壹＠ReadyGo

從京都車站搭乘巴士一路往北，周山是最後一站。當初我只是想要體驗一下道地的民泊住宿，在網路上選好地點、大概看了一下交通方式之後就訂了，一切都是隨性而隨便的。

繁忙的京都車站前，前往周山的巴士乘客顯得寥寥無幾。天空飄著細雨，空氣中漫起陣陣薄霧，其實這樣的氣氛很適合京都，只是跟車站的繁忙相比不太搭配。距離發車還有半個小時，後面來了一個外國背包客家庭，聽口音疑似是澳洲或是美國我不是很確定。

『請問這是往周山的巴士嗎？』身材修長的爸爸開口問我。

『沒有錯，我也是要往周山去。』我微笑回答著。

他給了我一個大拇指，旅行的世界其實很沒有距離。

12點準時發車，一路上從城市景觀逐漸進入郊區，經過賞櫻賞楓特受歡迎的北野天滿宮與仁和寺之後，公車就隱入山林之中，在霧與水氣、車燈與彎道處前行。受到極端氣候的影響，2018年清明時節，京都的櫻花早已墜地，零星幾片花瓣孤單在枝頭上瑟縮搖曳，風稍大就抓不住，還是得與其他同伴一樣向下凋零。

只是沒想到在往周山的路上還可以看見幾顆盛開的櫻花樹碩果僅存。不由得默默竊喜了起來。

分享 facebook

這張照片是隔天民宿主人-田中先生載我們回車站的時候，特地帶我們去拍的。因為氣候因素，2018年春天來得特別早，花季比往年早了一個星期，花開花落也不過就是七天。我們抵達京都的那一天，花瓣早就落光了，綠芽從枯枝上探出頭來，照片拍起來一點也不好看。也許是聽我提起沒有看到櫻花的遺憾，田中先生特別繞過來，讓我們看一下北山這裡完全沒有任何人打擾或入鏡、隨風搖曳的，這個春天的尾巴。

分享 facebook

Banja是獨棟民宿，雖然沒有茅草屋的屋頂，但內裝完全就是龍貓主角家的場景：沿著牆壁而設置的洗手台、斑駁而古老的餐盤櫃、堆滿雜物的流理台，以及一個「圍爐裏」。

分享 facebook

分享 facebook

安頓好之後，晚餐陸續由田中太太上菜。今日是味增湯、手工豆腐、生魚片、來自鄰近和牛肉店的和牛、豬肉里肌及雞里肌烤肉套餐，當然還有一大盤蔬菜。

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

桌上電鍋裡熱著白飯，盤子裡的和牛跟大拇指差不多厚度，其上分布的油脂隨著燒烤滴柴火裡，使得火焰在這寒冷的夜晚更加旺盛。時間才七點半，因為地處鄉下，有一種已經半夜的寂靜感。

晚餐每人附了一杯田中太太自釀的梅酒，入口清甜微酸，香氣十足，可惜我實在不喝甜，所以打開我在超市買的大瓶清酒，決定配上和牛燒肉與古民泊的環境，徹底好好享受一個充滿日本氛圍的晚餐時光。

『各位吃得還好嗎？』兩位主人笑咪咪地出現在門口。

我拿著酒，同樣回敬笑容並請問他們是否願意坐下來與我們共進一杯？沒想到兩位主人都爽快答應了。前往民宿之前，田中先生帶著我們到距離車站不遠的超市採買，平常就喜歡亂買亂買的我當然不能放過買酒或零食的機會。現在手拿著酒瓶替田中先生倒酒的時候覺得當時應該多買幾瓶，兩位主人看起來酒量都很好，這幾瓶酒搞不好不夠我們分享。

老實說如果有語言隔閡，這個夜晚對我而言可能無法印象如此深刻。出發前我從未想過在這樣的京都鄉下，一趟看似真的平凡無奇的旅程，我們夫妻倆與田中先生、田中太太，用英日文雜夾的奇怪組合，有一搭沒一搭聊著民宿經營、旅遊經驗，還有對於日本旅遊業現在及未來的看法。

旅遊時日本的民宿法尚未通過，田中先生對於民宿經營的亂象感到不安與憤怒。

『我討厭胡亂殺價的經營辦法，如果我可以提供很好的服務與很棒的住宿體驗，這也是我自豪的地方，那麼我們就應該維持這樣售價的水準，而不是失去品質，忘記原本經營的初衷。』

『我也是。』

玻璃杯互碰了一下，清脆的聲響在屋子裡迴盪，距離幾千公里來自兩個城市的人，在這裡產生共鳴。

分享 facebook

分享 facebook

早上八點。我們預計搭乘10:10的巴士返回京都。打開門，早餐已經準備好放在桌上，主餐是法式麵包夾著雞肉炒蛋、佐新鮮蕃茄生菜，南瓜牛奶濃湯微微散發香氣，熱騰騰的咖啡與茶冒著白煙，看來是不久前才放在這裡的。

分享 facebook

客廳的盡頭放著田中太太想像中的宇宙生物，大大的皇冠與多腳的造型，昨晚她笑著說：『某一天就突然來了靈感呢！』

分享 facebook

來訪Banja時天氣不是太好，灰濛濛的天空讓人心情無端好不起來。以兩天一夜的行程而言實在是有點太短了些，早晨起床時新鮮的空氣以及周遭的美好環境，讓人覺得沒有在這裡享受騎腳踏車的樂趣，或是慢慢消磨時間著實可惜。

分享 facebook

離別前我深深跟田中太太道了聲謝謝，對於特地載我們繞往櫻花盛開的河堤照相的田中先生更是充滿謝意。撰文時我還是能想起在距離那麼遠的地方有一位民宿主人，努力保護自己的理想，並亦步亦趨得令在京北住宿這件事越發完美、安全，不久以後，我一定還會再訪Banja，這一次，就只為了Banja而去。

＊2018/8/31 田中先生取得了租賃腳踏車的合法證照。這代表前往入住的旅客又多了一層保障。有時候旅遊的價值是由細節堆疊起來的，希望越來越多人可以感受這一份溫暖的用心。

延伸閱讀>>東西南北玩透透，征服台灣四極點！畢旅也可以這樣玩

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」