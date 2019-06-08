大阪美食打卡點：草莓可麗餅、猴子咖哩飯！６家必訪的超夯網美店

熱鬧是許多人心中的大阪印象，大阪更是世界有名的美食之都。美味的料理加上可愛的造型，想知道大阪人氣打卡美食有哪些嗎？跟著Japan Walker走就對了！

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★堀内果実園

1903年創業以來，代代都在奈良縣吉野山上經營果園的老舖，這次走出奈良，來到大阪開設了1號店。農園直送的新鮮水果，在保持良好鮮度的狀況下製成果乾、果糖等食品，沒有任何多餘添加物，完全鎖住水果最鮮甜的滋味。全新店舖同時販售水果三明治，以及獨家研發而成、口感介於蛋糕與冰淇淋之間的蛋糕奶油捲等獨特甜品。

以多樣水果搭配溫潤綿密奶油組合而成的水果三明治，是必點招牌。 分享 facebook

【店家資訊】

地址：大阪府大阪市北区大深町 4-20 グランフロント大阪 南館B1

電話：+81-6-6467-8553

營業時間：10：00∼22：00





★LeBRESSO 本店

吐司可以說是日本目前最熱門的美食之一，2014年率先開設的LeBRESSO，卻是當時少見的吐司專賣店，如今吐司熱潮百家爭鳴下依然屹立不搖，更展店至東京、福岡、名古屋，風靡日本。花費1年才研發出的吐司，標榜天天吃也不會膩，透過香烤外酥內軟，再搭配多樣的自家製沾醬、奶油、季節水果，讓吐司成為最亮眼的主角。

可從店內展示桌上清楚看到當天提供的烤吐司口味，每一款都讓人食指大動。 分享 facebook

【店家資訊】

地址：大阪府大阪市天王寺区味原町 1-1

電話：+81-6-6765-8005

營業時間：09：00∼19：00； 六日假 08：00∼19：00





★Fujifrance

位於京橋站旁京阪MALL裡的蒙布朗專賣店「Fujifrance」，以當場現擠鮮奶油的可口糕點聞名，甜而不膩且造型精緻，吸引不少女性登門造訪。除了常見的栗子蒙布朗，更結合了抹茶、焙茶等日本元素以及覆盆子、檸檬等水果，打造只在這裡才品嚐得到的獨特甜點。其中水果系列的糕點，不僅外觀還原，鬆軟的內餡更令人驚豔。

ソフトクリーム（霜淇淋）¥480／ 香濃的香草霜淇淋，以香川特產 Oiri 點綴， 最後再加上棉花糖，是熱門的打卡甜品。 分享 facebook

【店家資訊】

地址：大阪府大阪市都島区東野田町 2-1-38 京阪モール 1F

電話：+81-6-6809-7008

營業時間：11：00∼22：00





★gallery & cafe Zoologique

以繪本作家谷口智則的世界觀創建的咖啡館，從牆面到餐點圖案，隨處可見其繪本中出現的角色，充滿童趣。店內還附設藝廊及雜貨區，用餐之餘也能欣賞谷口智則的創作。餐點也融合繪本角色，如動物造型拉花的拿鐵，不僅圖案逗趣可愛，口味也相當講究，嚴選京都的小川珈琲的豆子，將最好的呈現給來客。

サルくんのキーマカレー（猴子先生的乾咖哩）¥950／模樣吸睛的招牌咖哩，添加了隱藏風味「香蕉」，層次豐富。 分享 facebook

【店家資訊】

地址：大阪府四條畷市南野 1-7-2

電話：+81-72-396-5233

營業時間：11：00∼18：00





★パンヤ

位於滿載在地風情的商店街中，以外帶為主的小巧店舖外總是排滿了人潮，超人氣的店舖是個性十足的佛卡夏專賣店，宛如一般民宅的磁磚外牆搭配時尚的水泥風格內觀，融合了懷舊與時尚。鬆軟又紮實的佛卡夏，共製成約20種的三明治，從越南三明治到紅豆奶油，鹹甜皆有，更販售霜淇淋、咖啡牛奶，每樣都超人氣。

除了佛卡夏麵包，近期推出的霜淇淋也是超人氣的品項。 分享 facebook

【店家資訊】

地址：大阪府大阪市東成区東小橋 1-2-4

電話：+81-6-7505-9919

營業時間：11：00∼17：00（售完即打烊）





★CREAM KITCHEN 新世界店

串炸老舖、傳統的日式老劇場、雜貨店林立的新世界，總給人濃濃的懷舊氣息。想要為新世界帶來新的風潮，特別來此展店的鬆餅專賣店，以時尚的裝潢、露天座等設計，成為獨樹一格的店舖。曾鑽研法式料理長達10年的老闆，除了鬆餅外也提供道地的法式可麗餅，以及多樣的繽紛飲品，所有餐食都盡可能手工製作，帶給來客百分百的美味。

宛如戴著草莓皇冠的可麗餅、新鮮柑橘可麗餅等，種類多樣的法式可麗餅不僅賣相好，吃起來更是美味（¥880 起／個）。 分享 facebook

【店家資訊】

地址：大阪府大阪市浪速区恵美須東 2-1-22

電話：+81-6-6599-8825

營業時間：09：00∼21：00





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