日本「御影高杉」法式甜點界歇業的巨星

凌凌壹＠ReadyGo

如果早一點起筆，說不定可以造福更多人得以品嚐高杉先生的法式甜點創作。自1996-2017年9月底，由以前紅極一時的『電視冠軍』得獎者高杉良和先生一手打造的甜點店經營20年之後，正式歇業。

身為七年級生的我，青少年時期日本像現在的韓流一樣大肆席捲台灣，無所不在。從各式各樣的電視節目，無論綜藝、競賽、食物或是旅遊，動畫、漫畫、電玩更不用說，所處都是日本的製品，三兩步路就與日本有關。

那是一個史克威爾與孫悟空一樣囂張的年代。

話題帶回電視冠軍。

1992-2008年，由日本製作的綜藝節目『電視冠軍』舉辦過相當多主題的比賽。舉凡摺紙、做菜、蛋糕、和菓子，乃至現在依然存在的大胃王，都是數一數二響叮噹的賽事，創造出無數超高收視率，捧紅之中無數的參賽者，我甚至覺得現在當紅的地獄廚師或是各項綜藝比賽節目，搞不好靈感都來自於電視冠軍。而今天的主角高杉先生，於1997年『全國聖誕蛋糕大賽』中獲得優勝，其後獲獎無數，以他為名的甜點店全盛時期甚至來到六家店面。

2016年3月天，藍天白雲是個怡人的好天氣。御影高杉本店以紅磚綠棚矗立在藍天綠樹旁，格外低調。

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因為工作之故有幸與高杉先生本人見面，高挑的甜點主廚臉上堆滿笑容，高高的廚師帽、皺皺的圍裙，有著神戶甜點達人稱號的主廚本身沒有一絲高傲的氣息，對於我們這些東拍西照無比聒噪的年輕人在整個參訪過程之中沒有露出一絲不悅之情。

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店內窗明几淨，座位不多，店名取自西班牙文SALA BLANCA（白色的房間），內部擺設同樣特別具歐洲風情。至於為什麼明明是法式甜點卻取了一個西班牙文的名字，當時忘記問了，若有機會也仍想一探究竟。

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御影高杉以原創的四方形草莓鮮奶油蛋糕與據說無比酥脆卻可以入口即化的草莓千層派聞名。日本人非常喜歡草莓鮮奶油蛋糕，英文稱作Short-cake，源自英美用磅數緊實的蛋糕體夾上奶油與草莓的類麵包食品，傳回日本改用較為鬆軟的海綿蛋糕，夾著最受歡迎的草莓銷售，就此開始風靡全日本，成為像台灣過生日一定要有的芋泥蛋糕一樣是定番成員之一。

千層派就不用說了，相信幾乎沒有人可以抗拒爽脆而甜蜜的口感。

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完美的剖面，每一層都是講究的1公分。相較一般蛋糕，四方形的完美一公分需要花上三倍時間烘烤，這也是高杉先生引以為傲，得獎的作品之一。草莓果實具有新鮮時該有的彈嫩口感，酸甜比例恰如其分，和不膩口的鮮奶油、蛋糕一同入口，所有滋味融合在一起，香氣十足，對於不吃甜食的我而言真的是一個完全顛覆想像的體驗。

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草莓卡士達醬千層派。

高杉先生研發出這一片片無論是正面側面反面、正著看倒著看斜著看，無不令人流口水的千層酥派，其中麵皮堆疊的方式特別考究，目的是為了讓食客對於一道甜點擁有全感官的感受，從看見甜點上桌開始、聽見拿起刀叉切下派皮，層層疊疊在刀下清脆響亮碎裂的聲響、到抹上卡士達醬佐上草莓和派皮一同入口的驚喜口感，隨之而來的撲鼻香氣，可以明顯分辨這是卡士達的濃郁或是派皮的奶油氣味，這是高杉先生的甜點，說出來的甜蜜語言。

『派皮是不會碎的！可以讓大家拿在手上享用也是我的設計之一喔！』高杉先生展著笑顏說著。 分享 facebook

來訪時是三月，栗子正是季節。

我喜歡吃糖炒栗子，那個和著糖綿密充滿核果香味的甜點讓我直吞口水，話雖如此，我在台灣吃過蒙布朗的次數卻屈指可數，而那每一次我記得都不是太好的經驗。

中間白色的鮮奶油調和了外層栗子奶油的甜度，充分醃漬而呈現深褐色的栗子本身保留了原本應該要有的香氣與自然的甜味，墊底的酥皮毫不遜色，為蛋糕整體帶來唯一爽酥的口感，就像調味時要加一點糖來增加風味一樣，這個酥皮正有這樣的完美效果。

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難以忘懷的御影高杉。

希望哪一天可以再次嚐到這樣的好滋味。

＊撰文時其實大多數細節都已經忘記了，幸好自己留在手機中筆記本詳實紀錄著當時的體驗與口感描寫。感謝智慧型手機，讓一切猶如昨日一般清晰。

感謝從凌開始提供文章

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