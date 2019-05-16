【京都景點Top20】推薦京都哪裡好玩這裡看！(上)

要去日本京都、大阪、奈良旅行、或是要在京都住一晚、甚至是要安排整趟都在京都漫遊的朋友，一定要先看看京都有哪些推薦必去景點，感受三大古都(京都、奈良、鐮倉)之一的氣息。安排好這些小編推薦的京都景點後，順便看看有哪些京都優惠交通票券，讓你把省下來的荷包買日本女生會搶的藥妝，或是台灣人必買的小家電。

京都推薦景點地圖＆行程推薦

(source by google map)

小編貼心幫大家準備了京都景點地圖，其中橘色地標「經典行程」推薦給只在京都玩一天的人，這些景點玩京都必去！藍色地標「額外行程」推薦給打算在京都多玩幾天的人；還有紫色地標「近郊行程」也可以自由做搭配。

京都行程安排小撇步

1. 先準備一張京都地圖，圈出幾個自己想去的景點

2. 看一下這幾個點之間的相對距離，盡量把差不多位置的排在一起，這樣可節省移動時間！

範例→早上逛清水寺、二/三年坂，下午逛八阪神社、圓山公園、花間小路

3. 最後再來研究交通，小編最推薦坐公車，京都市知名的景點公車通通都有到～近郊的話可考慮搭配優惠套票、坐電車前往。

京都景點Top 1.伏見稻荷大社

伏見稻荷大社 圖／魔法小花 分享 facebook

來到京都最推薦到伏見稻荷大社這個景點走走！其中最重要的就是來看看千本鳥居，綿延不絕的紅色鳥居排成隧道，絕對是推薦拍照的好地點。

稻荷神就是穀物、糧食的神明，而狐狸就是稻荷神的使者。所以在伏見稻荷大社可以看到超霸氣的狐狸雕像，連繪馬也是超可愛的狐狸造型。

地址：京都市伏見区深草薮之内町68番地

京都景點Top 2.清水寺、二年坂、三年坂

清水寺、二年坂、三年坂 圖／onawesome 分享 facebook

小編提醒你：清水寺預計2017年1月起整修本殿屋頂，預計2020年3月完工，期間上圖照片中的美景將拍不到了！不過本殿參拜通道仍有開放參觀。

被視為到京都推薦必訪景點之一的清水寺，位在景致超棒的半山腰上，可以俯瞰整個京都市區及京都塔。要進入清水舞台則必須購票，票券分為春夏秋冬四種版本，也因此在清水寺可以看見四季超美的變化，春、秋季更開放夜間入場賞夜櫻與夜楓。

清水寺周邊的古樸風味的店家串成二年坂／三年坂，販售許多土產及日式小物，最推薦在街道上穿著浴衣和飄逸的楊柳拍照。

地址：京都府京都市東山區清水1-294

京都景點Top 3.八坂神社

八坂神社 圖／Wikimedia 分享 facebook

京都八坂神社是全日本3,000多間八坂神社的總社，是日本指定的重要文化遺產，夏日的祇園祭更是京都三大祭典之一，橘紅的建築，白天在陽光照射下，更加耀眼，夜晚照著月光，也毫不遜色，春天更是賞櫻勝地，是京都景點中絕不可錯過的清單之一。

開放時間：24小時自由參觀

地址：京都府京都市東山區祇園町北側625

京都景點Top 4.平安神宮

平安神宮 圖／Wikimedia 分享 facebook

平安神宮是為了紀念平安建都1100年而創見的，完整重現了當時平安都城的建築，入口的紅色大鳥居極為顯眼，很難讓人忽視它的存在，每年10月舉辦的時代祭也是京都不可錯過的夏日祭典之一。

開放時間：

11月01日至2月14日：06:00-17:00

2月15日至2月最後一日：06:00-17:30

3月1日至3月14日：06:00-17:30

3月15日至9月30日：06:00-18:00

10月1日至10月31日：06:00-17:30

12月31日至1月6日（新年期間）

31日至1日：午夜-20:00

2日至3日：06:00-19:30

4日至6日：06:00-18:30

7日之後：09:00-17:00

地址：京都府京都市左京區岡崎西天王町

京都景點Top 5.二條城

二條城 圖／Wikimedia 分享 facebook

二條城的交通相當方便，搭乘京都地鐵於「二条城」下車即可抵達，因此也是不少旅人會選擇的京都景點之一，京都二條城保存了日本桃山時代所遺留下來的繪畫雕刻，秋天時，更能走在浪漫的金黃銀杏大道上，享受悠閒時刻，相當愜意。

開放時間：08:45-17:00

地址：京都府京都市中京區二條通堀川西入二條城町541

京都景點Top 6.地主神社

地主神社 圖／Flickr 分享 facebook

位在清水寺的範圍內，推薦單人的人來的景點！地主神社了以求好姻緣聞名，想進去的話需要先進入清水寺，所以需要購買清水寺的門票。

在路上有兩顆掛著「戀愛占卜之石」牌子的石頭，它們相距10公尺，相傳能夠閉上眼睛從第一顆出發往前走一直線、並成功摸到第二顆的話，便能得到好姻緣，是個相當可愛又浪漫的傳說。

地址：京都府京都市東山区清水1丁目317

京都景點Top 7.金閣寺

金閣寺 圖／onawesome 分享 facebook

金閣寺又被稱作「鹿苑寺」，是京都推薦的必訪景點！金閣寺的建築本體鍍上了一層金，倒映在水面上畫面相當美，在陽光照射下更加耀眼；若是有幸能在飄雪的時刻來到金閣寺，更可以看到些許白雪覆蓋在屋簷上，「雪化妝」的金閣寺看起來更是迷人。

地址：京都府京都市北區金閣寺町1

京都景點Top 8.銀閣寺

銀閣寺 圖／魔法小花 分享 facebook

銀閣寺和金閣寺的距離並不算近，卻常因為一金一銀被同時提起。銀閣寺建築本體相當樸實，可以看出歷史留下的痕跡，隱身在樹林中別有風味。在銀閣寺不能錯過的還有一片作反光用途的銀沙灘（如上圖照片），以及精緻的日式庭園造景，很推薦來這個京都寺廟景點走走、度過悠閒的下午！

地址：京都市左京区銀閣寺町2

京都景點Top 9.祇園－花見小路

祇園 圖／Wikimedia 分享 facebook

花見小路這條街道是來到京都超推薦的景點之一，街道由石板鋪成，兩旁盡是木造建築，裡頭有不少的高級料理店。這個景點附近的建築多是黑色的木條窗，還有垂掛的竹簾子，極具京都之代表性，幸運的話，甚至可以看到藝妓路過。

地址：京都府京都市東山区四条通花見小路

京都景點Top 10.鴨川

鴨川 圖／Flickr 分享 facebook 鴨川是條京都代表性的河川，水流清澈而且可以見到河川底部的石子。最特別的地方是烏龜跳石和納涼床，烏龜跳石橫跨鴨川，不少遊客會踩著石頭跨過河岸，相當有趣。

納涼床則是鴨川旁的建築所延伸出來的平台，通常是高級料理店會架設，最平價的就是星巴克！坐在納涼床可以一邊享用高級料理、一邊欣賞風景，在夏夜時分別有風情。另外，在鴨川散散步也相當舒服，甚至會看到日本人遛著柴犬，相當可愛。到京都遊玩時不妨花一個下午的時間到這個小編超推薦的景點走走吧

看完這些京都景點，是不是超想馬上飛去京都玩一趟，京都超美、超推薦的景點實在太多了，想去京都玩的你，千萬要把這些地點都記下來，排進你的京都景點清單中！不過小編覺得京都迷人的地方除了這些景點，光是走在京都街道上，就覺得心情很愉悅，享受京都散發出來的氣息～如果時間不夠多，可以考慮不要把跑景點看的太重要，多留點時間漫步在京都街道上，也是很棒的一個行程喔！

還沒看過下集？在這邊：【京都景點Top20】去京都這些景點打卡就對了！(下)

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