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濃濃日式風情！京都６個好逛又好買市集推薦！

2019-05-04 12:13FunTime旅遊比價

大家都知道京都是日本有名的古都，有著濃濃的日本傳統風情，因此也有許多歷史悠久的神社、古寺，像是清水寺、金閣寺、伏見稻荷大社等，而就像台灣的廟口文化一樣，在古代很多信仰中心前都會有市集的出現。而現今許多寺廟保留了這市集的傳統每個月會定期舉辦，有些結合了現今日本正夯的手作雜貨風氣，成為大家為之瘋狂的「手作創意市集」；也有些主打「古物市集」讓有緣人來尋寶。

小編精選了五個京都好玩好看好逛的市集，下次來京都旅遊時，空出一個天晴午後，來體驗一下市集的悠閒氛圍吧！

京都市集 圖／上賀茂手作市集
京都市集 圖／上賀茂手作市集
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☀上賀茂手作市集－女孩最愛

這可是個在森林裡的市集喔，上賀茂神社在每個月的第四個星期天都會舉辦這手作市集，即使下雨天也不停辦呢！這裡的攤位都是經過主辦單位精挑細選出來的，所以攤攤質感都超好，這裡集合了許多創意的手作狂熱者，在攤位上展示自家手工的小飾品、手刻印章、小木製家具、手工麵包果醬等等都是會讓女孩失心瘋的可愛攤位。逛完了市集後，還可以在這京都最古老的神社中走走，園內有許多大樹可乘涼休息片刻。

京都市集 圖／上賀茂手作市集
京都市集 圖／上賀茂手作市集
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✎怎麼去上賀茂手作市集

地址：京都市北區上賀茂本山３３９

交通：市巴士 4、46 「上賀茂神社前」下車即是

官網：http://kamigamo-tedukuriichi.com/index.php

舉辦時間：每月第四個星期日09：00～16：00(雨天照常)

☀百萬遍知恩寺手作市集－京都超人氣

是不是覺得 “百萬遍”這個名稱很有趣啊！原來是因為古代京都曾有瘟疫大蔓延，後來天皇下令於知恩寺進行「七日念佛百萬遍」，往後知恩寺附近的交叉口就被命名為”百萬遍”。

百萬遍手作市集可說是集合了京都各家手作攤販，裡面有200多個攤位，各種手作飾品、衣服、手工藝、玩具、植栽、吃的、用的、玩的，通通都有，當然也有從這個市集裡出身的手作名店，像是鼎鼎有名的御多福咖啡，為了這個市集還特地店休一日呢！每月15日來這逛市集的人可都是人山人海，不論是本地人或是觀光客全都慕名而來。

京都市集 圖／百萬遍知恩寺手作市集
京都市集 圖／百萬遍知恩寺手作市集
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✎怎麼去百萬遍知恩寺手作市集

交通：

1.京都車站出發：京都市內巴士206、17「百万遍」下車

2.四条河原町出發：京都市內巴士201、31、17、3「百万遍」下車

3.出町柳駛步行約10分

官網：http://www.tedukuri-ichi.com/index.html

舉辦時間：每月15日08：00～16：00(雨天照常)

京都市集 圖／百萬遍知恩寺手作市集
京都市集 圖／百萬遍知恩寺手作市集
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☀東寺ガラクタ市－古寺裡的古物尋寶

在被列為世界遺產的東寺裡，每月第一個星期日有個被稱為 “破銅爛鐵市”的古物市集，專門賣一些一般人覺得是破銅爛鐵，但有心人眼中可是難得一遇的心頭寶阿。

雖然這個市集的規模和東寺每月21日的弘法市集比起來真是小巫見大巫，不過裡頭的攤販真是無奇不有，著實的讓小編大開眼界阿！像是有賣著舊時軍用品的攤販，居然連槍枝都有，不過絕對安全別驚慌，因為這些槍枝已經沒有原本的功能了只是僅供收藏用；還有一些舊家具、古印章、帆布酒袋圍裙、舊瓷器、老相機等等。

逛這個市集絕對讓你有劉姥姥逛大觀園一般的興奮感，即使不是古物迷也超推薦來這邊走走逛逛，如果你會一些日文的話還可以跟老闆大聊他的古物蒐藏趣事呢！

京都市集 東寺官網
京都市集 東寺官網
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✎怎麼去東寺ガラクタ市

地點：京都市南區東寺（教王護國寺）

交通：

1.JR「京都」站徒步約15分鐘。

2.近畿日本鐵道京都線「東寺」站徒步約10分鐘。

3.搭乘市公車可在「東寺東門前」、「東寺南門前」、「九條大宮」、「東寺西門前」站下車。

網站：http://www.touji-ennichi.com/

舉辦日期：每月第一個星期日9:00~16:00

京都市集 圖／東寺官網
京都市集 圖／東寺官網
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☀平安樂市－有Live Band的悅耳市集

日本三大三宮之一的平安神宮附近有一個小而美的手作市集，就位於岡崎公園內，攤位散落在公園的草地上，逛起來別有一種輕鬆悠閒的氛圍喔。平安樂市的攤販性質較多於手作職人，所以有些攤位是可以現場DIY你的專屬小物，有興趣的話也可以跟創作者聊聊他們的創作故事，不過前提也是你要會日文啦。逛完了，還可以買杯手沖咖啡，坐下來觀看樂團現場演出，絕對讓你有個輕鬆愜意的午後喔！

京都市集 圖／平安樂市官網
京都市集 圖／平安樂市官網
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✎怎麼去平安樂市

地點：京都市左京區岡崎公園(京都市左京區岡崎最勝寺町)

交通：

1.地下鐵東西線「東山駛」下車、徒步約8分

2.市巴士「京都會館-美術館前」下車

網站：http://kamigamo-tedukuriichi.com/index.php

舉辦日期：每月第二個周六舉行10:00~16:00 (雨天照常，三月沒有市集)

京都市集 平安樂市官網
京都市集 平安樂市官網
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☀梅小路公園手作市集－親子好去處

他和京都最大手作市集－百萬遍手作市集是同一個主辦單位，可說兩個是姊妹市集喔，由於梅小路公園本身占地廣大，所以攤販的間隔距離也比較寬鬆，可以讓你舒服的挑選各項手作小物。而且公園內還有一區蠻大的遊樂場，所以爸爸可以帶小孩去那遊玩或是在草地上放風箏，而媽媽就能悠哉的失心瘋逛街去啦！

這邊日本雜貨類的攤位居多，不論你是想找手飾、項鍊還是一些可愛居家布置小物都可以在這邊的攤位輕鬆找到，而且風格種類超多。另外還有一些手沖咖啡和手作點心的攤販，所以逛累了也可以在草地上來場野餐饗宴。

京都市集 圖／梅小路公園手作市集
京都市集 圖／梅小路公園手作市集
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✎怎麼去梅小路公園手作り市集

地點：京都市下京區梅小路公園

交通：JR京都徒步行約15分鐘

網站：http://www.tedukuri-ichi.com/umekoji/index.html

舉辦日期：每月第一個星期六9:00~16:00(1、5月休市)

京都市集 圖／梅小路公園手作市集
京都市集 圖／梅小路公園手作市集
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喜歡手作風的朋友，到日本必去市集逛逛，將你想要的雜貨小物一次一網打盡！除了商品之外，市集中還有許多手作美食攤販，加上市集大多舉辦在神社或是公園附近，可以順便來參拜一下或是來個午後野餐都是相當愜意舒服的呢！

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市集京都公園

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