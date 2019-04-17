抓住平成最後賞櫻尾巴～彷若仙境的京都絕美花見地５選

【撰文: 麥大/ 窩日本】

今年是平成年最後櫻花季，在關東已經邁入尾聲，最富情調的京都也將接力到吹雪階段～

還沒把握著櫻花尾巴的朋友趕緊在京都記錄下最美的櫻吹雪時分。

麥大在這整理出五個京都必去賞櫻景點～作為賞櫻新手，把握住這幾個點就無遺憾了！

[醍醐寺]

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醍醐寺據傳是由聖寶理源大師在西元874年所建立，經過醍醐、朱雀、村上等天皇的建設由最初的小廟宇逐漸擴大規模，先完成上醍醐、後完成下醍醐區域內堂塔的建設，境內堂塔多達80多座，其中日本最古老的「五重塔」最具代表性、連倉建築代表的「金堂」、特別名勝古蹟「三寶院」等也都在其中。

歷史悠久的醍醐寺經過戰火、動盪，到了1598年，豐臣秀吉在三寶院的境內修建日式庭園以舉辦大型賞櫻宴會，寺內有著吉野櫻與枝垂櫻共計800多株，為這歷史悠久的廟宇建設增添不少溫柔氣息，也理所當然成為賞櫻必去景點。

寺內共有三區需要收費。可選擇單區600円、兩區1000円、或三區1500円。在吹雪時分，麥大最推薦的就是「三寶院」了。

三寶院內植滿枝垂櫻，當風吹來，櫻瓣片片隨風落下，落在身上臉上不但詩意，更是視覺記憶與相機記憶卡必吃美景。

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接著沿著寺內參道小徑向著上醍醐去。見著全日本歷史最悠久的塔樓-「五重塔」。

佐著清瀧宮旁的枝垂櫻，襯出五重塔厚重的時代感，但同時也更顯淡粉櫻花的季節嬌媚。

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繼續往下走吧。「弁天堂」也是吹雪季節難得的景色。徐徐風吹來，將淡粉花瓣吹下池裡，與鮮紅拱橋相映，整個庭院風景絕對是視覺最棒的協奏曲。

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交通看下面喔

https://www.daigoji.or.jp/access/

[哲學之道]

哲學之道。這條路的名稱來源於京都大學哲學教授西田幾太郎每日在此冥想。1972年正式命名。

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京都的賞櫻名所何其多，但「哲學之道」一直是人氣不墜賞櫻名所！

在花見尾聲、吹雪階段，如果能看到水道兩旁300株關雪櫻滿開的燦爛，隨著風吹來而淡粉落在潺潺水流上，絕對是視覺記憶中一生難忘的片段。

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累了，路邊找間喫茶小店，歇著也是最奢侈的悠閒。

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交通請見這裡：

地址：京都市左京區銀閣寺前

交通：203、204到北高白校前；5、17、100銀閣寺道前；京都地鐵東西線蹴上駅

[蹴上/南禪寺]

蹴上鐵道早先是「京都市電蹴上線」的地上電車軌道。1895年開業，營業到1965年，因為京都地下鐵通車而全線廢除，後剩下南禪寺到蹴上站之間這段鐵道未拆除，因為鐵道兩旁植上多株紅粉櫻樹，增添了溫柔的生命力。

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在筆直的鐵道兩旁，淡粉櫻花與陳舊鐵軌相映，不見絲毫違和反而互相呼應，意外和諧與相襯。吸引賞櫻雅仕、情侶成雙頻頻按下快門。

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接著散步到南禪寺吧。

中間停下喝杯愜意的咖啡。

儘管藍瓶已不稀罕，南禪寺的「Blue bottle」還是美得值得駐足。

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幾步之遙就到了南禪寺。

著名、雄偉的「三門」是南禪寺最有名的歷史建物，又稱「天下龍門」。與知恩院的三門、東本願寺的大師堂門，並稱日本三大門之一。

三門建於1295年，曾因火災燒毀，於1628年也就是大阪夏之陣-豐臣家倒台之後重新建成，至今將近400年的歷史。

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寺內參道小徑因為櫻花而生色不少。

交通/參觀資訊好簡單：

京都府京都市左京区南禅寺福地町

075-771-0365

12/1-2/28 8:40-16:30

3/1-11/30 8:40-17:00

參觀費用：參觀南禪寺300円，參觀方丈庭園或三門500円，無共通券

交通：從JR蹴上駅步行10分，或搭乘5號市公車到「南禪寺前」

[平安神宮]

平安神宮建立於西元1895年、明治28年，正逢平安遷都1100年，此時由於明治政府遷都東京、為了安撫京都人因為一直以來貴為「洛中人」的自尊，而建立了這所平安神宮。平安神宮並從此祭祀著平安京最初的天皇桓武天皇和最後一位天皇孝明天皇。

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櫻花燦爛的花見季節，神苑裡不同以往就會擠滿了到此賞花的遊客與雅仕，借景東神苑粞鳳池池水倒映的櫻花美景如夢境般，絕對必訪。

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平安神宮交通/參觀資訊:

參觀時間:

12/31.1/1～2/14 6:00～17:0

2/15～3/14 6:00～17:30

3/15～9/30 6:00～18:00

10/1～10/31 6:00～17:30

神苑拜觀費用:600円

交通資訊:京都市巴士「京都會館.美術館前」站下車。

[宇多野鐵道櫻花]

想要為京都賞櫻留下些不同的視角紀錄，看看櫻花吹雪或許可以有不同的面貌。嵐電的櫻花隧道-宇多野鐵道櫻花絕對不可錯過。

位於嵐電北野線的宇多野-到鳴瀧之間，於「宇多野」站下車後，眼界觸及都是平淡無奇的民房街道，但是到了花見季節，自然會有鐵道櫻花攝影點指示，既使跟著人走也不會迷路。

就這樣找到了鐵路旁，在花季尾聲，當電車緩緩駛過，櫻花花瓣緩緩落下，點綴顯眼紫色/綠黃相間車廂，渾然天成，構成了毫不刻意，但意外協調又令人難忘的風景。

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宇多野鐵道櫻花 花見資訊 看這裡：

https://www.kyoto-np.co.jp/kp/koto/sakura/meisho/92005.html

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