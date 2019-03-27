【清水寺攻略】京都必去！清水寺就是要這樣逛

來到了日本千年古都京都，當然最不能錯過的就是知名世界遺產的清水寺，但是那裡可不是只有清水寺一個探訪地點，往清水寺的路上有非常多京都特色小店、日式木造建築小路、伴手禮專賣店，和超有名的湯豆腐等等，建議可以用過午餐後，至八坂神社開始散步，剛好可以碰上下午茶時間，邊散步邊吃京都點心當下午茶吧！現在就跟著小編來預習路線吧！

體驗濃濃京都味-清水寺散步地圖

八坂神社-石塀小路-八坂塔-二年坂三年坂清水坂-清水寺 路線一把抓

京都地圖 圖/google 分享 facebook

這次的散步地圖路線規劃，是從八阪神社出發，沿路經過石塀小路、二年坂、三年坂、清水坂，最後步行抵達清水寺，來回約預留4.5個鐘頭，如果有要體驗和服或用餐的話，可能時間會再拉得更長一些。

第一站 八坂神社：

八坂神社 圖/google 分享 facebook

位於京都的八坂神社，是全日本3000多間八坂神社中的總社，又名祇園神社，是京都香火最旺的神社之一。體驗濃濃京都味第一步就從這裡出發吧！

交通資訊：

京都車站搭巴士100或206號，約15分鐘路程，在八坂神社下車。也可以搭地鐵到祗園四條站的出口7出來直走，約10分鐘即到八坂神社。

第二站 石塀小路

石塀小路 圖/google 分享 facebook

八坂神社出來順著走會經過這人煙較為稀少的石塀小路，在日本大正時期便形成，距今也有約100年的歷史了！走起特別感到寧靜和有意境呢！另外沿途走到石塀小路時，會經過許多和服出租店，小編建議可以租借一套和服體驗漫步京都的感覺，而且不用擔心租借語言問題，有些甚至有中文服務人員呢！

法觀寺(八坂塔)

八坂塔 圖/google 分享 facebook

石塀小路走完不久後即可這座46公尺高的五重塔，是京都東山區知名的地標，看到這個法觀寺八坂塔就知道是朝清水寺的方向準沒錯啦！照片是早晨人煙非常稀少的時候，這裡平時可是遊客絡繹不絕，兩旁都是京都點心、伴手禮的名店喔！

但是要注意法觀寺的開放時間為10：00-16：00，及須付400円的拜觀費喔～

二年坂-三年坂-清水坂

二年坂 圖/google 分享 facebook

這裡的「坂」是斜坡的意思，二年坂又名二寧坂、三年坂又名產寧坂，最後沿著清水坂走就可以到今天的目的地─清水寺了！這條坂之路在櫻花和楓葉季的時候，人潮可是滿滿滿，在石板路兩旁可都是各式各樣的餐廳、商店，每一間都各有特色，非常好逛！這種具有傳統特色的商店街，把京都這個古都的特色完全嶄露無遺。如果在前面走累、肚子餓了，這裡也可以邊走邊吃補充體力！

最後一站 清水寺

清水寺 圖/google 分享 facebook

走完前面一大段觀光路程，終於要來到今日的最終目標─清水寺！ 這座清水寺是京都最古老、依山而建的寺院，在1994年被列為聯合國教科文組織世界文化遺產名錄，也是日本的國寶之一呢！

清水寺地圖 圖/官網 分享 facebook

小編在這裡列出了五個清水寺重要的區域，先從氣派的仁王寺正門進入後，便可看到日本最高的三重塔，有31公尺之高呢！再繼續往上走，便是清水寺的正殿，正殿突出的地方，即是清水舞台，經過了大半天漫漫之路上到這個平台後，一眺京都市區的景色，真是有種說不出的感動呢。接下來便可前往左邊的地主神社，在神社入口有個大大的「緣」字，無數的人從遠方前來此地即是為了求得一段好緣份，聽說還頗為靈驗的喔，單身男女不可錯過！最後一個小景點是音雨瀑布，音雨瀑布總共分成三道，為學業、戀愛、健康，飲用者只能選取一道，並一口氣喝完才能成真喔！

清水寺圖表 圖/官網 分享 facebook

圖為2019年清水寺參拜時間，在八月份有夜間特別參訪時間，但由於目前清水寺仍在維修中，無法看到清水寺美麗的外觀有些可惜，不過參觀通道及相關活動仍正常開放，遊客們仍然可以進入本堂眺望京都全景哦!

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來去京都住一晚！

京都森萊精品酒店 – 祇園四條，方便前往京都各景點

京都森萊精品酒店 圖/agoda 分享 facebook

特色：距離公車站、地鐵站很近，清水寺、花見小路和八阪神社等景點步行就能抵達，而且床還很大、舒服！

訂房網評價︰8.6/10 (agoda)

交通︰「祇園四條站」7號出口步行7分鐘

附近景點︰清水寺、花見小路、八阪神社

必買伴手禮懶人包

小編提供的清水寺散步地圖是不是看起來一目瞭然超有用呢？但是散步巡禮除了穿和服拍美照之外，絕對絕對不能遺漏的便是買東西啦！快想好要買給哪個親朋好友，一次在清水寺散步路線買個夠！沒買這些伴手禮等於沒來過清水寺、沒來過京都！小編的錢包已經預備好了！

蕨餅わらびもち ：冰冰涼涼QQ的抹茶蕨餅，一口吃下好幸福

蕨餅わらびもち 圖/google 分享 facebook

男女老少都喜歡地蕨餅，通常會有抹茶、黃豆、竹炭口味，從八坂神社到清水坂沿路都很多店家有在販售，店員都會很不客氣地給你試吃喔！ 挑一家口感最喜歡的蕨餅，送給親朋好友吧～

京都北山Malebranche茶の菓：抹茶夾心餅乾激推！超好吃！

茶の菓 圖/官網 分享 facebook

這款京都北山茶之菓可是京都超人氣的伴手禮，餅乾部分是用宇治抹茶，內餡則是香甜的白巧克力，吃過都說欲罷不能！包裝有分5.10.20.30裝，可以依自己需求買來送人。

京都北山Malebranche 清水坂店

地址：日本國京都府京都市東山区清水2丁目256番地

藝妓風格包裝天然化妝品雜貨專賣店優佳雅よーじや Yojiya ：

優佳雅 圖/google 分享 facebook

說到優佳雅，就會聯想起包裝上那濃濃京都風格的藝妓圖案，優佳雅產品標榜天然、不傷皮膚，其中最多人買的產品是吸油面紙、蜜粉香紙和護手霜。另外店內也會有說中文的店員，有任何問題都可以向店員請教喔！

優佳雅 清水產寧坂店

地址：京都府京都市東山區清水3丁目334番地

京都七味家本舖：七味粉百年元祖創始店，送禮自用兩相宜

京都七味家本舖 圖/官網 分享 facebook

位於清水坂，擁有350年歷史的京都七味家本舖，為日本七味粉的創始店家，在許多日本拉麵、鍋物、麵屋的餐桌上，可是少不了它的身影。所謂七味是真的由七種香料：青海苔、黑胡椒、山椒、唐辛子、白胡椒、芥子、麻實組成！味道比例搭配得相當好！ 包裝有罐裝和單包裝，小巧好帶，價格也不高，真的是送給朋友最佳的選擇了！

京都七味家本舖

地址：京都市東山区清水二丁目産寧坂角

八ッ橋：日本甜點世界中的煎餅，還沒吃過不行的～

八ッ橋 圖/官網 分享 facebook

八橋是日本甜點界中的煎餅，最原先為瓦片般堅硬的口感，後來研發更為大眾所喜愛的生八橋，口感軟Q，有分為帶餡和無餡料的，口味從抹茶、栗子、豆沙到巧克力、草莓都有！非常多樣化選擇，其中清水寺一帶最有名的不外乎「元祖西尾八ッ橋」、「本家西尾八ッ橋」這兩家了！ 到了清水寺不要忘記去嚐嚐看這日本有名的甜點喔！

本家西尾八ッ橋

地址：京都府京都市東山区清水1丁目277

元祖西尾八ッ橋

地址：京都府京都市東山区清水2-232

就決定是你了！機+酒一起買最省

小資族這樣玩，省下旅費多買伴手禮

想要一次完成清水寺散步巡禮地圖，可以考慮選擇「自由行」，行程彈性可以依照自己的喜好安排每個點所待的時間。大阪跟京都做為日本TOP3熱門旅遊城市，旅行社也常常推出機+酒一起買更優惠，讓你花少少的錢，就可以一睹世界遺產的壯觀喔！

看完了清水寺散步巡禮地圖和必買伴手禮懶人包後，是不是很想趕快飛過去京都，好好體驗一下日本京都古城的氛圍呢！小編在這裡提醒各位如果要去京都的話，在看古蹟之於也要特別注意防曬喔～

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