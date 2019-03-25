愛泡湯的快買機票吧！關西最大規模海濱「溫泉主題樂園」隆重登場
2019-03-25 11:08Japan Walker
關西最大規模的溫泉主題樂園「空庭溫泉」讓大阪海濱更加繽紛，總面積約5000坪的空庭溫泉，以「美、癒、味」為主題，集結多項設施。
★空庭温泉
大阪市區西側的海濱地區，除了日本環球影城外，2025年萬國博覽會也預計在此舉行，是近年備受矚目的人氣區塊，而關西最大規模的溫泉主題樂園「空庭溫泉」也於2019年2月26日坐落於此，讓大阪海濱更加繽紛。總面積約5000坪的空庭溫泉，以「美、癒、味」為主題，集結多項設施，不但有從地底1000公尺處湧出的弱鹼性天然泉「美肌之湯」等6種溫泉，還有7種岩盤浴，以及SPA等美容設施。整館空間以16世紀的安土桃山時代為主題，帶有濃濃古都風情，屋頂設有約1000坪的日式「天空庭園」，另有多樣的休憩空間、販售商品的室內商店街及美食餐廳等，豐富的設施及各種獨家表演，讓泡湯泉也成為精采的主題行程，值得待上一整天。
更多日本精彩旅遊內容，請上《Japan Walker》官網
想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」
Japan Walker
《Japan Walker》專以日本旅遊為主題的雜誌，每月提供來自日本的流行情報，擁有最即時、最專業、最多元的優點，透過編輯的整輯企劃，隨時掌握各種吃喝玩樂的流行動態，將是前往日本旅行時的最佳工具。
FB：Japan Walker 粉絲團
留言