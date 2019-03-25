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愛泡湯的快買機票吧！關西最大規模海濱「溫泉主題樂園」隆重登場

2019-03-25 11:08Japan Walker

關西最大規模的溫泉主題樂園「空庭溫泉」讓大阪海濱更加繽紛，總面積約5000坪的空庭溫泉，以「美、癒、味」為主題，集結多項設施。

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★空庭温泉

大阪市區西側的海濱地區，除了日本環球影城外，2025年萬國博覽會也預計在此舉行，是近年備受矚目的人氣區塊，而關西最大規模的溫泉主題樂園「空庭溫泉」也於2019年2月26日坐落於此，讓大阪海濱更加繽紛。總面積約5000坪的空庭溫泉，以「美、癒、味」為主題，集結多項設施，不但有從地底1000公尺處湧出的弱鹼性天然泉「美肌之湯」等6種溫泉，還有7種岩盤浴，以及SPA等美容設施。整館空間以16世紀的安土桃山時代為主題，帶有濃濃古都風情，屋頂設有約1000坪的日式「天空庭園」，另有多樣的休憩空間、販售商品的室內商店街及美食餐廳等，豐富的設施及各種獨家表演，讓泡湯泉也成為精采的主題行程，值得待上一整天。

佔地約1000坪的天空庭園，道地的日式庭園內能看到瀑布、池塘、四季變換的花草。
佔地約1000坪的天空庭園，道地的日式庭園內能看到瀑布、池塘、四季變換的花草。
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5樓的「庭見溫泉」能一面泡湯、一面欣賞屋頂的天空庭園。
5樓的「庭見溫泉」能一面泡湯、一面欣賞屋頂的天空庭園。
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約100平方公尺大的梳妝室，堪稱日本最大規模。
約100平方公尺大的梳妝室，堪稱日本最大規模。
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在露天風呂享受地底湧出的弱鹼性頂級天然溫泉。
在露天風呂享受地底湧出的弱鹼性頂級天然溫泉。
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館內也會進行脫口秀、日本酒介紹等多樣的活動。
館內也會進行脫口秀、日本酒介紹等多樣的活動。
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位於2樓的「弁天通」，宛如回到安土桃山時代，熱鬧的商店街販售各式各樣的商品、美食...
位於2樓的「弁天通」，宛如回到安土桃山時代，熱鬧的商店街販售各式各樣的商品、美食。
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連結SPA區的通道以七彩的燈籠裝飾，令人雀躍。
連結SPA區的通道以七彩的燈籠裝飾，令人雀躍。
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溫泉大阪主題樂園

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