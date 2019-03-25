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入口即化！「近江牛」極致美味 毛利志滿近江八幡本店

2019-03-25 15:23欣傳媒

(圖片：欣傳媒記者楊詠鵝攝)
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滋賀縣飼養的近江牛，和松阪牛、神戶牛被稱為日本三大和牛，近江牛有超過400年的飼育和食用的歷史，豐臣秀吉也曾用近江牛招待過朝臣，所以來到滋賀縣一定得來嚐嚐近江牛的美味。「毛利志滿」是間擁有超過140年歷史的近江牛料理店，來此可以享受到最美味的近江牛享用方式喔！

(圖片：欣傳媒記者楊詠鵝攝)
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在明治維新之後，日本放棄鎖國政策，外國人開始進入日本，因此肉類的需求大增，毛利志滿的創始人當年曾經歷時2周將牛肉運送到東京，並在1879年開設了一間專賣牛肉鍋的餐廳。後來更在1978年開始經營自己的公司，從牧場飼育，屠宰到餐廳，一條龍的包辦，更確保了牛肉的品質。

(圖片：欣傳媒記者楊詠鵝攝)
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來到毛利志滿，攤開菜單就是最令人崩潰的時候了，因為每一道都想吃啊！首先建議先來一盤牛肉壽司，裡面有炙燒、也有生牛肉壽司，可以一次嚐到近江牛在不同熟度時的美味。如果害怕自己動手，會搞砸這珍貴的肉品，那也可以來份主廚烹調的牛排套餐。

(圖片：欣傳媒記者楊詠鵝攝)
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如果喜歡自己調整口味，那麼以下三種方式都是品嘗近江牛的好方法。最為清淡，卻最能展現近江牛肉質和甜味的「涮涮鍋」，湯頭清淡，肉片入鍋輕輕擺動3-5秒便可夾起，可選擇不同醬料引出牛肉的甜味，肉片絲毫不柴，入口輕輕撕咬便話入口中，牛肉清甜的滋味久久不能散去呢！

(圖片：欣傳媒記者楊詠鵝攝)
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(圖片：欣傳媒記者楊詠鵝攝)
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「燒烤」是最為大眾的吃法，燒燙的鐵板遇上超高品質的近江牛，滋滋~的聲音代表著牛肉正在變得美味，七八分熟正是最好吃的時候，灑上一點玫瑰鹽，油脂流淌在口腔，越是咀嚼越是驚嘆，肉在口中消失了，只留下滿口香氣啊！

(圖片：欣傳媒記者楊詠鵝攝)
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(圖片：欣傳媒記者楊詠鵝攝)
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最為重口味，卻也最繁複的便是「壽喜燒」吃法，這裡吃的是台灣少見的「關西風壽喜燒」，在加熱的空鍋首先加入粗砂糖，並放上肉片，待糖粒稍微焦糖化後倒入醬油，讓肉片、糖、醬油的風味相互加成，入口能感受到鹹甜醬汁引出牛肉的鮮味，第二口就沾上蛋液吧，口感變得更滑嫩，再配上口軟硬適中粒粒分明的白飯，此味應只天上有啊！

(圖片：欣傳媒記者楊詠鵝攝)
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這裡除了是餐廳，在大廳也販售著自家產的生肉品，以及餐廳使用的白米、醬汁等等，雖然牛肉無法跟我們回台灣，但是可以一點醬汁或是周邊商品小小的回味一下，近江牛的美味就讓我們用舌尖記憶吧！

(圖片：欣傳媒記者楊詠鵝攝)
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地址：滋賀縣近江八幡市東川町866-1

交通：近江八幡站搭乘前往村田製作所(行經若宮)或岡屋方向的近江巴士，於「東川」站下車。(近江巴士：http://time.khobho.co.jp/ohmibus.asp)

TEL：0748-37-4325

時間：11:00-21:30(最後點餐時間20：00)，每周三公休

官網：https://www.oumi-usi.co.jp/

作者／楊詠鵝

本文經授權轉載自欣傳媒 欣日本，未經允許請勿轉載！

壽司壽喜燒牛排

欣傳媒

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