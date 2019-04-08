來去武士家作客！京都「武家屋敷日置亭」樸實卻精緻的美味

文、圖／楊詠鵝

圖／欣傳媒記者楊詠鵝攝 分享 facebook

武家屋敷日置亭位於京都的龜岡市，是棟超過300年的建築，被一片古味十足的土石牆保護著，旁邊還有一片竹林，十分有味道。在江戶時代這裡是武士將領居住的地方，現在這裡變身為一間料亭，女主人是位料理老師，使用在地新鮮的食材，加上他的好手藝，用心款待每位上門的客人。

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日置家在江戶時代被任命為「津田籓」的代理官，實屬大官，屋內更存有當年進二條城拜見城主的轎子；日置家族也以箭術聞名，在日本更是「日置流」弓道的開山始祖，屋內的牆上也展示著當年的弓弩。

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日置家因為建築、庭院、土石牆保存良好，加上地理位置良好，在1970-80年代，日本時代劇盛行的時期，《水戶黃門》、《桃太郎武士》、《暴坊將軍》等電視劇都曾在此拍攝，這裡距離京都的片場只需要40分鐘的車程，演員們甚至可以裝髮完成後直接搭車來拍攝。直到近年，仍是電視劇取景的熱門場地，就連2018年由台灣和日本合作的電影《盛情款待》都來此取景，男主角王柏傑來到京都日式古屋旅館遇見女主角田中麗奈的故事，而故事的中的古屋旅館便是日置亭。

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日置家族在此傳承多代，現在當家的女主人是個料理老師，希望透過料理的溫度讓這棟古宅可以被更多人看見，因此把這裡改設成餐廳。內裝沒有太多的變動，依然保持江戶時期格局，等待料理上桌前，還能倚著木門坐在長廊欣賞著也許從300年前就不曾變更的美麗風景。

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女主人的料理用料簡單，口味卻十分精緻，秉持對食物的尊重，透過調理引出食物的美味，不用強烈的調味蓋掉食物的鮮甜，入口就能感受到舌尖的滿足。女主人在配色上也十分講究，食器與料理相互輝映卻不互搶，綠色、紅色、黃色、白色等鮮豔卻優雅，連視覺都覺得幸福。

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這裡位置不多，若是想要來到武將家接受女主人的盛情款待，記得先預約喔！女主人可以針對客人對食物的喜好製作不同的料理，素食的旅人也沒問題，女主人說全素的套餐她也可以準備。吃飽別急著走，記得到庭院走走，看看這棟古宅的面貌，剛剛待的地方可是江戶時期將領的家呢！

地址：京都府龜岡市千歲町毘沙門向畑40

交通：JR龜岡站開車約10分鐘

TEL：0771-23-0889

時間：午餐11:30-14:00、晚餐17:00-20:00，週四公休

官網：http://www.hekitei.net/index.html

注意事項：需事先預約

順遊景點-保津川順江遊

圖／123RF圖庫 分享 facebook

保津川遊船是許多人到龜岡會選擇的遊玩方式，從武家屋敷日置亭到乘船處車程約8分鐘，非常適合下午順遊。船程從龜岡到嵐山約莫2小時到2.5小時，依據流水速度而定，冬日因為天候寒冷，還會鋪上地毯、放上暖爐、罩上塑膠套，讓旅客有趟溫暖的航程。

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保津川過去是用來運輸木材的江道，利用自然水流將木材運送到京都、大阪地區，到1606年起有富商開鑿了水路後，也開始用淺灘船運送米糧，交通運輸的功能直到1899年山陰線電車開通後而漸漸被取代，現在則成為遊客體驗及欣賞美景的方式，也是從龜岡到嵐山最有趣的方式。

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一艘船需要三名船夫才能划動，平常滿船為24名，冬日的暖爐船則為16名，船班約1小時一班，約莫從早上的9點到下午3點左右，依據時節會有不同的船班時間前往搭乘的旅人可要注意，若需要包船也可以提出申請，便可討論出船的時間。

地址：京都府龜岡市保津川下中島2

電話：0771-22-5846

費用：大人4100日圓、兒童2700日圓(4歲~12歲)

官網：https://www.hozugawakudari.jp/zh-tw

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