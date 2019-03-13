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5大案點燃長榮經營權戰火 兩位阿哥槓上女老董

關西親子旅首選！ 走進神戶動物王國 與萌寵近距離接觸

2019-03-13 10:47Ciao潮旅

【整輯/AH 圖片提供/神戶動物王國、Apple】

春遊假期到神戶遊玩最難忘，一個充滿迷人氣息的海港城，更棒的是有一座快樂天堂，「神戶動物王國」，交通便利、不怕日曬雨淋，可以近距離接觸可愛動物，加上去年開幕的岩之谷，園內又迎來許多新朋友，適合大小朋友悠遊其中，歡樂笑聲不間斷。

可親自餵食天然呆萌的水豚。
可親自餵食天然呆萌的水豚。
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前往「神戶動物王國」交通非常便捷，從關西國際機場搭乘高速船，約30分後抵達神戶機場，再搭乘一段Port Liner電車，或是直接從三宮搭乘Port Liner，車程只需約14分鐘，於京計算機(神戶動物王國前)站下車，出車站後即可抵達園區。

園區內大片的睡蓮池很吸睛。
園區內大片的睡蓮池很吸睛。
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近距離接觸動物可餵食 可觸摸

於2014年設立的「神戶動物王國」，位處關西地區的神戶三宮人工港島上，是以「花、動物與人類相互共存」為主題的樂園。園區分為室內型動物園、餐飲區與室外設施，室內冬暖夏涼，縱使外頭風雨或是大太陽，都不用擔心影響遊玩興致。有別於其它台灣一般傳統的動物園，「神戶動物王國」最大的不同處是園內幾乎沒有設置柵欄，自由放養動物，因此前來園區的遊客們，可以幾乎零距離的觀賞動物們朝氣蓬勃的模樣。

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園區最有人氣的明星動物，天然萌呆的水豚，愛撒嬌的羊駝，睡相極其有趣的袋鼠豆藏，還有動畫電影「動物方城市」裡最受歡迎的樹懶，雖醜卻很溫柔的巴西貘，走路搖擺、矮矮小小的黑腳企鵝等，所以在園區裡，有時您可能還得小心翼翼別踩到牠們，又或許得跟路霸借過一下，甚至小心被前進中的動物踩到腳，還可以和可愛的動物們來張自拍合影，又或是餵食飼料，看看牠們貪吃的樣子，有時動物們會為了得到更多的飼料點心，還會做出一些讓人發笑舉動。

袋鼠就在身邊蹦蹦跳跳。
袋鼠就在身邊蹦蹦跳跳。
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愛撒嬌的羊駝看都看不膩。
愛撒嬌的羊駝看都看不膩。
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此外，來自非洲瀕臨絕種的超級稀客「鯨頭鸛」，又稱靴嘴鸛，因為那張大嘴像極靴子而得名，身長約120公分，當展翅高飛時，氣勢十足，常讓遊客們大叫拍手驚呼！

來自非洲瀕臨絕種的超級稀客「鯨頭鸛」。
來自非洲瀕臨絕種的超級稀客「鯨頭鸛」。
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岩之谷 歡迎來自北美的動物

為了讓居住在城市的人們，可以近距離與動物接觸、了解動物，進而主動關心關懷動物們，「神戶動物王國」不斷擴充引領新視野，於去年春天隆重開幕的「岩之谷」，重現壯闊豐富的北美自然生態與環境，這也是「神戶動物王國」第一次引進大型猛獸，設有美洲獅大道、熊之谷、鷹之巢，同樣亦可近距離觀察來自北美的動物們，帥氣的大貓「美洲獅」，高大卻一點都不黑的北美黑熊，眼神犀利、美國國鳥的白頭海鵰，還有威風凜凜的狼等；另設有河狸小川，看河狸一家和樂融融的生活實況，圓滾滾的可愛外表，卻是建築水壩的高手，游泳起來身手可是矯健得很！

北美黑熊入住新設的「岩之谷」。
北美黑熊入住新設的「岩之谷」。
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精彩表演活動 看動物們的拿手絕活

除了可以近距離接觸動物外，更不能錯過「神戶動物王國」的動物們帶來的精彩表演，看牠們賣力的演出，讓人連連拍手叫好呢！

禽鳥飛鳥秀 感受展翅高飛的風

地上爬得很討喜，天上飛得很驚喜。在艷麗睡蓮池上演出的禽鳥飛鳥秀，是「神戶動物王國」最受歡迎的表演活動。氣勢逼人的老鷹、夜行性的貓頭鷹、學習力強的鸚鵡等，依照指導員的指令，在睡蓮池上方飛舞、遊客的頭上低空飛過，精彩的表演令人讚嘆連連，雖然，偶爾有出槌的時刻更覺反差萌。禽鳥飛鳥秀結束後，喜歡貓頭鷹，還可以另外付費讓貓頭鷹停在手腕上，來張難得特別紀念照。

絕不能錯過的禽鳥飛鳥秀。
絕不能錯過的禽鳥飛鳥秀。
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屬於小朋友的快樂天堂。
屬於小朋友的快樂天堂。
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帥氣十足的狗兒特技表演

在熱情的太陽下，於戶外場地欣賞毛小孩的演出超有活力，來自紐西蘭的牧羊犬與訓練員合作無間的完美搭配，不論是在碧綠的草皮上追趕羊群，或是飛身躍起與表演人員默契十足的飛盤表演，看牠們帥氣的英姿，真是太迷人了。

狗兒在碧綠草皮上追趕羊群。
狗兒在碧綠草皮上追趕羊群。
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認識活潑逗趣的小貓熊

小貓熊、小浣熊，別在傻傻分不清了。特別安排「小貓熊的解說時間」活動，除了可以了解身處亞洲森林區的小貓熊生態之外，還能近距離觀察小貓熊可愛的紅褐色或棕紅色的毛茸茸模樣，於活動之後，還有機會親自餵食體驗，看牠們睜著渾圓天真的大眼，就好像在跟你說別再叫錯名字囉。

我的名字是小貓熊，不叫小浣熊。
我的名字是小貓熊，不叫小浣熊。
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好動的攀爬高手環尾狐猴

來自熱帶地區的馬達加斯加島南部，有著長長的斑紋尾巴的環尾狐猴，靈活的跳上跳下，擅長使用尾巴，在眼前集合，並且在飼育園的解說下，讓你更加了解環尾狐猴的特色與習性，牠們可是很喜歡做日光浴。

好動的攀爬高手環尾狐猴。
好動的攀爬高手環尾狐猴。
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花森林餐廳享用美味餐飲

肚子餓了嗎？就在園內享用美味餐點。室內花花草草色彩相當鮮豔，一年四季秋海棠、鳳仙花等百花盛開，推薦在花森林餐廳，依據當季食材有不同變化的自助餐，視覺味覺雙重享受；亦可坐在靠近窗邊的位置，一面享用美饌，一面觀賞下午登場的狗兒特技表演。

置身花草餐廳用餐悠閒自在。
置身花草餐廳用餐悠閒自在。
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值得一提，Wild Cats所販售的美味咖哩飯，米飯是使用保護山貓的環境保護米，為了讓山貓有生存的空間，減少噴灑農業，並將販售山貓米的營業額，回饋給當地的農民，達到一個共生共存的環境。而所有「神戶動物王國」園內的餐廳，更是停止提供一次性免洗餐具和吸管，希望可以盡一份微薄的力量，保護地球，讓地球上的生活保持多樣性。其它還有漢堡店、輕食店滿足消費者需求，離去前別忘了到紀念品店逛逛，各式可愛玩偶、文具以及人氣最高的甜點伴手禮，每項小點心皆有動物的圖騰，好想都帶回家。

花森林餐廳視覺味覺雙享受。
花森林餐廳視覺味覺雙享受。
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「神戶動物王國」滿足小朋友童稚樂趣，找回大人們純真笑容，一個讓人感動又療癒的神奇王國，歡迎大家一起來體驗，而此時正值春暖花開，春天的「神戶動物王國」更加生機蓬勃、生意盎然，再來看看體型為一般河馬一半，與熊貓、㺢㹢狓，有世界三大珍獸之稱的侏儒河馬，還有剛適應的小水豚討喜的模樣，牠們都在等著您全家大小一起來，與牠們做好朋友。

有世界三大珍獸之稱的侏儒河馬。
有世界三大珍獸之稱的侏儒河馬。
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神戶動物王國 神戸どうぶつ王国

地址：〒650-0046兵庫縣神戶市中央區港島南町7-1-9

電話：+81-78-302-8899

網址：www.kobe-oukoku.com

FB：www.facebook.com/kobe.oukoku.ch

神戶動物王國姐妹園 那須動物王國

占地廣大的「那須動物王國」位於栃木縣的那須高原上，從東京搭上東海道線的新幹線出發，約一個小時車程，在這同樣可與各種動物們近距離接觸。其中最精彩的表演有飛鳥秀，看展翅翱翔的老鷹、鷲鷹以及貓頭鷹等猛禽類優美飛翔身影近在眼前，再看可愛喵星人所帶來的驚喜表演，哇！萌度指數破表。

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那須動物王國

地址：〒329-3223栃木県那須郡那須町大島1042-1

電話：+81-287-77-1110

網址：www.nasu-oukoku.com

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