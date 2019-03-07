神啊！請賜給我愛情 求良緣必選４間「京都戀愛神社」

【撰文:Ting/ 窩日本】

在神社密度比便利商店高的京都，也有專攻守護女性愛情、媲美台灣月老存在的神社，這裡分享想要在京都轉角遇見愛，一定不能錯過的戀愛神社！

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戀愛占卜石讓你遇見良緣 地主神社

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位於清水寺境內的地主神社，供奉結緣的神明大國主命。

從前從前有一隻在小島上的兔子，每天都看著海洋另一端的小島，想著有一天一定要到彼端的小島上旅遊。

恰巧游過一隻鱷魚

兔子：你們鱷魚跟我們兔子數量誰比較多?

鱷魚自滿的說：當然是我們啊！

兔子：那我們來數看看吧，把你全部的夥伴都招集過來

於是鱷魚們排成一整列，數量多到剛好夠兔子跳到對岸。

取自地主神社官網 分享 facebook

被利用的鱷魚勃然大怒的報復兔子後，遍體麟傷的兔子被大國主命相救。

為了報恩，兔子介紹美麗的公主給大國主命。這就是地主神社以戀愛聞名的傳說。

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在神社境內有2顆距離10公尺的戀愛占卜石，相傳只要能閉眼從一側走道另外一側，戀愛就能成真。

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神社境內的大國主命，摸摸大國主命的小槌子，祈求良緣。

取自地主神社官網 分享 facebook

神社境內有一個鑼，用手敲大聲地敲3下後，再次祈求良緣。不要害羞唷！鑼的聲音越大聲 願望越能傳進神明耳裡！

以祈求良緣為中心的地主神社，關於愛情的御守種類也分門別類百百種，身邊沒對象啊、單戀啊、互相有意思卻還沒在一起啊、想結婚了啊等等，不管是什麼情況都有相對應的御守唷！

地主神社

交通方式：市バス 206號、100號 於 五条坂站下車 徒歩10分

參拜時間：06:00～ 18:00

門票：400日幣

獨一無二的限定御守 下鴨神社

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在下鴨神社境內，祭祀産霊神的 相生社 以結緣而廣為人知。

在神社旁的神木「連理の賢木」，原本各自生長的兩棵大樹 在途中合而為一，為相生社的結緣增添一段佳話。

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所謂的「緣」不只是 想要遇見的愛、想要一直甜甜蜜蜜下去，這種甜滋滋的愛情良緣。想要小寶寶、想遇見好工作等等，相生社的緣是連結各種人、事、物的良緣唷。

取自官網 分享 facebook

相生社有特別的參拜方法，如果有買繪馬的話把心願寫上去後，走到相生社的正面，邊想著心願邊繞著神社轉。

女生向右轉2圈；男生向左轉2圈，在第3圈的途中把繪馬掛上去，然後再到神社前參拜2禮 2拍，向神明祈求 1禮後，完成參拜。

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題外話，神木「連理の賢木」的參拜方法則是拉繫在神社上的繩子2次。

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最後，下鴨神社不只祈求良緣相生社有名，更有著令女性暴動的美麗御守。

下鴨神社守護女性的「媛守」，每個花紋、圖騰都不一樣，想要有一個世界上 只有我有的獨一無二御守，千萬不要錯過「媛守」。

想要提升女子力的話，也絕對不要錯過下鴨神社的「蕾絲御守」唷！

下鴨神社

交通方式：市バス4號、205號 於下鴨神社前或糺ノ森前下車

參拜時間：06:30~17:00

門票：無料

讓我更漂亮吧 河合神社

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下鴨神社境內的河合神社，供奉日本第一美的女神玉依姫命。不只是外表變得更美麗，河合神社能夠裡外兼具，讓你的內心一同變得更美唷！想要同時祈求美貌跟愛情，來河合神社就對了！

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想變漂亮的女孩千萬不要錯過河合神社的鏡繪馬。

邊祈求著願望 邊用自己的化妝品在鏡繪馬上 畫出最美麗的自己。

如果手邊沒有化妝品的話，可以跟巫女借色鉛筆唷！

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在鏡繪馬販賣處旁邊還貼心的設置鏡繪馬化妝室，讓女孩們能有個化妝的空間，啊是畫鏡繪馬的空間(笑

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接著把鏡繪馬拿到放置處，就能將想更美的願望傳到神明的心裡！

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河合神社

交通方式：下鴨神社境內，通過糺ノ森即達

參拜時間：06:30~17:00

門票：無料

愛情水占卜 貴船神社

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位在京都郊區 充滿靈氣的貴船神社，境內的 結社 祭祀著結緣之神磐長姫命。

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由紅色燈籠構成的本宮參道，是貴船神社著名的景色，不論是綠意盎然的初夏，白雪紛飛的寒冬，都美到讓人窒息。

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相傳天照大神的孫子瓊瓊杵尊，想和磐長姫命的美女姊姊結婚，爸爸知道後想把妹妹磐長姫命一起嫁給天照大神的孫子。但孫子只愛美人而拒絕磐長姫命，覺得丟臉的磐長姫命便致力要授予良緣給大家。

因此貴船神社不只是少年陰陽師粉絲的朝聖地，以結緣聲名大噪的 結社 也吸引了許多女性前來參拜。

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主祀水神的貴船神社，占卜是十分特別的水占卜。付完錢後抽選一張喜歡的籤詩，然後放到水中紙籤就會漸漸顯現文字。紙籤上浮出字後 就要馬上拿起來唷，放在水裡太久字會消失，然後從此看不到占卜結果(哭

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神社非常前衛，只要掃一下紙籤上的QR code，就可以在智慧型手機看到各種語言的占卜結果，即使不懂艱深日文也完全不擔心！

貴船神社

交通方式：地鐵出町柳站轉乘 叡山電車 至貴船口站下車 轉乘京都巴士33號至貴船 後徒步5分鐘 更多交通資訊

參拜時間：06:00~18:00

門票：無料

雖然不能保證拜了馬上遇到愛情，但是俗話說7分靠努力、3分靠運氣，有拜有保庇，神明大人們一定會助你一臂之力！

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