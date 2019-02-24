「我回來了！」入住個性旅宿享受京都的舒適日常

結束了1天的旅程，卻又不想要晚上獨自待在冷冰冰的飯店，那就入住充滿熱情與溫度的個性派旅宿吧！貼近京都日常點滴，說不定還能結交到許多來自世界各地志同道合的朋友呢！

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★京囲炉裏宿 染 SEN 五条一貫町

深愛京都以及町家文化的立志社，為了保存逐漸減少的町家建築，多年來將眾多町家改建為風格各異的町家旅宿，供旅人體驗居住於京都的日常氛圍。於五条 全新開幕的的「京囲炉裏宿 染」細心保留了町家原貌，再加入全新式居家設計，同時可以讓狗狗等寵物一同入住，友善的服務相當貼心。

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【店家資訊】

地址：京都府京都市下京区上長福寺町 217

電話：+81-75-468-1417

Check in15：00∼20：00、Check out11：00





★京町家コテージ karigane

原本就熱愛旅行的店主夫婦，辭掉工作、環遊世界一周回到日本後，決心想把日本文化的傳遞給世界上更多的人。選在茶道文化的中心地大德寺附近開設，改建自過去曾為茶道教室的京町家建築，歷經9個月的時間重新翻修，屋內的一磚一瓦都是由店主夫婦兩人親手打造而成，提供旅客賓至如歸的住宿體驗。

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【店家資訊】

地址：京都府京都市北区紫野下門前町 52-2

Check in15：00、Check out11：00





★お宿 吉水

穿越八坂神社，就會抵達京都名勝圓山公園。沿著石階和陡峭的小徑向上走，就會看見位於公園內最深處的「お宿 吉水」。擁有百年悠久歷史的數寄屋造建築，花草樹木環繞四周，坐在屋內，就能輕鬆獨享公園的優美自然景緻，宛如置身於都市中的忘憂天堂，感受不被外界打擾的寧靜氛圍。

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【店家資訊】

地址：京都府京都市東山区円山公園弁天堂上

電話：+81-75-551-3995

Check in15：00、Check out10：00





★御旅宿 月屋

由京都著名的町家民宿「 錺屋」所開設的2號店，月屋的客房分別為適合家族旅遊的「望月」、擁有專用庭園美景的「弦月」、極具特色的格子窗、洋房風格的「三日月」，與樓中樓設計的「朔」等4種不同房型。旅客還可享用免費提供的京式早餐，希望來此入住的旅客都能有像回到家的感覺。

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【店家資訊】

地址：京都府京都市下京区新町通五条下る蛭子町 139-1

電話：+81-75-353-7920

Check in16：00、Check out11：00





★Guesthouse和楽庵

房間大小、價格及交通便利性固然十分重要，但若有機會來一趟京都，怎麼能錯過傳統的京町家旅宿？位於京都中心地帶，鄰近平安神宮和鴨川，將超過百年屋齡的老舊町家重新翻修，客房全部皆為和室，石疊小道、庭園造景到緣側外廊設計，充分感受濃濃的京式風情。

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【店家資訊】

地址：京都府京都市左京区聖護院山王町 19-2

電話：+81-75-771-5575

Check in16：00、Check out11：00





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