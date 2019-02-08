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京都暖時光「かさぎ屋」冰上茶香濃郁　甜點冰宇治超推　

2019-02-08 12:00背包客棧

【作者:六月椿】

圖／背包客棧
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個人覺得在這個價錢下的評比，僅供參考：

甜度★★★★★★☆☆☆☆6顆星

食材★★★★★★☆☆☆☆6顆星

風味★★★★★★★☆☆☆7顆星

創意★★★☆☆☆☆☆☆☆3顆星老店

「於是你覺得祇園四条的茶寮都路里是你吃過最棒的店，然而他更喜歡東山的茶菓円山。其實你們都對，因為京都就是這麼樣的一個地方，既屬於所有人又不屬於所有人的這樣一個地方。」

屬於你的京都是個怎麼樣的地方？是那穿著和服搖著扇子的豔陽午後？還是神社參拜的莊嚴肅穆？亦或是走馬看花的街道穿梭？或者是像我一樣，不特別趕行程，就這樣自然地走在懷古的街道上，陪著熙熙攘攘的人們，演一場又現代又古代的無聲戲碼。其實這個地方怎麼走都對，怎麼玩都對，畢竟那是屬於你的京都。然而你每個不同的時節來、與不同的旅伴來或到不同的景點，又有不同的感觸，因為那是不屬於你的京都，你只是參與，然後觀看、聆聽及品味。

然後你走進一家融合在京都街景的店裡，坐在有歷史的枯褐木桌前。甚至那板凳嘎吱作響，店老闆不甚年輕，約有六七十上下，他提著手工粗製的茶壺就這樣輕輕放著。你喝著茶，茶淡微香，不苦不慍。你看著隔壁桌穿著和服的女生發呆，跟著六七十年前的京都人一樣，於是你拿起了手上的單眼，才猛然驚覺自己原來是現代人。

京都，就是有這樣的魔法。

圖／背包客棧
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かさぎ屋就在下坡的樓梯旁，你要是眼盯前方，恣意享受京都的整體氣氛，很容易一閃即過。若你處處留心，一竹一木一草一葉也都沒放過，或許你可以看到除了這家店之外的其他好店。然而錯過可惜嗎？一點也不，因為在京都，錯過也是一種遊覽這地方的方式。

圖／背包客棧
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於是你尋得一家懷古小店，店外竹籬圍繞，店內卻異常昏暗。當你猶豫不決是否入內的時候，店主年邁的母親悄然行至門前，對你微笑，於是你隨她入內。店內不大，但人不多，除你一桌之外，只得一桌尚有客人。店內寂靜，靜到你聽不見屋外遊客嘻笑說鬧，你覺得似乎到了古時的京都，直到那一壺茶放在你的桌上。

圖／背包客棧
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冰宇治：650日幣。好茶濃喝亦醇，淡喝亦香。用茶入餡也好，與三溫糖熬煮糖漿，淋在冰上亦美。玻璃透碗呈上白雪細冰，淋上宇治糖漿，細冰遇糖漿略化，下白上綠，層次分明。喜歡甜些的人，由上往下吃，喜歡淡些的人，由下往上吃。不喜甜者，可一口冰一口茶，茶香冰濃，互不相搶。糖漿的茶味微苦不澀，溫茶之茶香芬芳撲鼻。用料及品質頗為實在，用心一品，不難發覺溫茶與冰上糖漿係出同源，但各有千秋。

推薦度：★★★★★★★☆☆☆7顆星

整體來說，調料實在，服務更是用心。不時為您換上一壺溫茶，離席時送您至門口，輕聲道謝。店內氣氛沈靜，屋外吵雜亦不能打擾，茶器木盤更是儉樸。不禁令人有種時光倒流之感，心裡更是放鬆。

かさぎ屋

地址：京都府京都市東山区桝屋町349

電話：075-561-9562

營業時間：11:00～18:00

個人平均消費：650日幣到800日幣左右

對我來說：冰上茶香濃郁，溫茶亦香，氣氛舒服，很喜歡日式懷舊的人推薦試試看

適合去的時間：下午時段...


原文出處：京都 東山 茶比冰香，人比茶暖 かさぎ屋 刨冰 甜點 挫冰

延伸閱讀：東京 田町 港區 請留步，聽我說個故事 東京港灣保齡球場 FISHERMAN'S HOUSE吃到飽

本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！

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京都東京刨冰懷舊

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