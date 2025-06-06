奧斯卡影后偷瞄鏡頭？ 越南YTR拍東京美食 竟與「娜塔莉波曼」同桌用餐全程沒發現

拍片一時、爆紅一世？一位越南網紅近日在東京爐端燒名店拍攝Vlog，原以為只是日常一集，沒想到竟意外捕捉到與奧斯卡影后娜塔莉波曼共處一桌的畫面，引發全球網友熱議。更神奇的是，這名YouTuber全程毫無察覺，直到影片上傳後，才驚覺自己身邊坐著的，竟是好萊塢巨星！

32歲的越南旅遊YouTuber「Khoa Pug」，憑藉其拍攝各國美食與旅遊體驗的影片，在YouTube上累積超過473萬訂閱。5月中旬，他造訪東京知名「六本木田舍家東店」爐端燒，並拍攝一支完整用餐過程的Vlog，介紹當地新鮮現烤料理與高級用餐體驗。

在影片中，Khoa Pug認真地向鏡頭分享每道料理的口感與評價，一如往常地接受師傅親手奉上的料理、拍攝餐廳氣氛，沒想到，更有一個驚人亮點——他竟與奧斯卡影后娜塔莉波曼（Natalie Portman）比鄰而坐，卻渾然不覺！

圖／翻攝YT@Khoa Pug

後來被網友一眼認出，他身旁正是「娜塔莉·波曼」，童年就以《終極追殺令》小女孩角色紅遍全球，更不用說她後來主演漫威《雷神索爾》系列、《黑天鵝》、《星際大戰》三部曲系列的女主角。有趣的是，影片中還可見娜塔莉幾度望向Khoa Pug的鏡頭，神情輕鬆、顯得格外真實自然。

影片上傳後，迅速吸引大批網友留言，不少人激動喊話：「你知道你旁邊坐的是誰嗎？拜託你快回頭看啊啊啊！」，事後Khoa Pug才知曉自己意外「與女神共餐」，還在臉書發文向粉絲求證：「這...真的是娜塔莉波曼嗎？」，這段影片也因為這場偶遇而一夕爆紅。