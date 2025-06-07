東京LOVELESS青山 在設計選物裡找出屬於你的穿搭靈感

青山以高級時尚、建築美學與文藝氣息聞名，吸引著熱愛精品設計與慢生活的人們。除了匯集了世界頂尖品牌，街區中也隱藏著個性選物店、藝廊與質感咖啡館，也是許多電視劇喜愛取景的場景地之一。

而在這眾多店家中，LOVELESS青山店無疑是不可錯過的風格據點之一，融合精緻選品、巧妙的空間設計與咖啡文化，彷彿將青山的時尚靈魂凝縮於一體。接下來，就讓JAPANKURU團隊帶你一起走進特色選物店，探索必逛選品，並由身兼模特兒的店員親自示範，教你如何穿出屬於自己的青山Style～✨

不只是選物店 還是風格攝影棚

LOVELESS青山店是一間融合服飾選品、設計空間與咖啡文化的複合式選物店。店內集結高感度的國內外品牌與LOVELESS自家原創系列，以洗練且富有個性的品味，吸引著對風格敏銳的消費者。

整體空間以明亮開放的設計為基調，外觀宛如一座巨大的玻璃展示間，讓自然光灑落其中，使每一處細節都清晰可見。店內設有醒目的黃色階梯與結合書籍與咖啡的空間「HADEN BOOKS：」。不只是購物，更是一場關於美感與靈感的生活提案。

【LOVELESS AOYAMA（ラブレス青山）】

地址： 〒107-0062 東京都港区南青山３丁目１６−１ LOVELESS青山

營業時間：11:00～20:00

交通：<銀座線>表參道站步行約5分鐘

官方IG

▎藏在選物店裡的小小書咖空間

一走進LOVELESS青山店，空氣中飄散著咖啡香，映入眼簾的是一整面大型落地書櫃，彷彿走進了一間靜謐的咖啡館。「HADEN BOOKS：」是一個結合選書與咖啡的複合式空間，書牆上陳列著精心挑選的保存良好的舊書選品與黑膠唱片，營造出略帶復古氣息的氛圍。店內使用日本知名品牌「堀口珈琲」的高品質咖啡豆沖煮咖啡，以及「AOYA 青家發酵冰淇淋」與薑汁汽水所搭配的漂浮冰淇淋，能品嚐到發酵果實特有的芳醇香氣，也展現出飲品與甜點融合的層次口感。無論是開始逛街前，或是採購過後想要稍作歇息，都很適合在這靜靜享受短暫的南青山小片刻。

（圖片取自：HADEN BOOKS：官方IG）

【HADEN BOOKS：LOVELESS青山】

營業時間：11:00〜20:00（週日只到 19:00）

公休時間：星期一

官方IG

▎出鏡率第一的「黃色階梯」你打卡了嗎

（圖左到右：一樓女裝區／二樓男裝區／二樓運動鞋區）

LOVELESS青山店為兩層樓設計：一樓是剛剛介紹過的咖啡空間與女裝區，整體氛圍明亮舒適；二樓則為男裝區，不過這裡不僅限於男性，對於喜愛中性風格的女性來說同樣充滿挖寶樂趣。另外也有豐富的球鞋區，對喜愛機能與休閒風格的穿搭族群來說，絕對值得一逛。

但別以為這樣就結束了！在通往二樓前，目光一定會被眼前這座半懸浮設計的亮眼「黃色階梯」所吸引。簡潔俐落的結構帶來強烈的視覺衝擊，早已成為東京青山區內最具標誌性的設計亮點之一。挑選完心儀的品項，離開前別忘了留下一枚你的時尚足跡！📸✨

店內精選一次看 潮流與經典風格全收錄

除了空間設計令人驚艷，LOVELESS青山店在選品上的實力同樣不容小覷，從街頭潮流到精品品牌，從復古風格到機能單品，等著你來細細挖寶。

▎潮牌混搭不分性別穿出自我

（圖左：©SAINT Mxxxxxx／圖右：EMOTIONALLY UNAVAILABLE×A BATHING APE©）

（圖左：Needles／圖右：C.P COMPANY）

LOVELESS青山店的二樓集結了來自日本與歐洲的高感度潮流選品，雖定位為男裝區，但同樣深受喜愛中性打扮的女性顧客喜愛。像是日本本土品牌「©SAINT Mxxxxxx」，以洗舊質感與手寫字體營造出濃厚的街頭叛逆感；同樣來自日本的「A BATHING APE®」，推出了其與香港藝人陳冠希的品牌「EMOTIONALLY UNAVAILABLE」的聯名商品，標誌性的猿人圖騰與滴血愛心圖案辨識度極高。「Needles」則以風格鮮明的運動風拼接單品與蝴蝶刺繡為標誌性元素；來自義大利的「C.P. COMPANY」則以功能性，軍事風格的加工技術和設計聞名，店內展示的也是其中超期熱銷款！

不論你是偏好酷帥街頭感，或鍾愛中性寬鬆剪裁的女生，都能在這一層樓找到屬於自己的穿搭靈感。

▎顏值與機能兼具潮鞋登場

同樣位於二樓，稍微往旁邊移動，就能看到一面陳列著來自日本與歐美高人氣機能系潮鞋品牌的鞋牆，風格與實穿性兼具。來自日本的「Maison MIHARA YASUHIRO」以鞋底如同融化般不規則的「溶解鞋」聞名，展現出強烈個性與手工解構感；瑞士機能品牌「On」則以輕量結構與科技鞋底著稱，設計低調卻富有未來感。而來自美國的戶外鞋代表「KEEN」，融合了涼鞋與包覆鞋款的特性，可在陸地與水域活動間自由切換，主打貼合腳型的舒適結構與優異抓地力，深受喜愛探險與機能混搭風格的族群喜愛。

無論你偏好實戰機能，或是追求日常造型中的細節質感，都能在這面看似低調卻處處藏著設計巧思的鞋牆上，找到屬於自己的風格單品。

▎復古精品愛好者小天地

除了服飾與鞋款，LOVELESS青山店的精品配件櫃同樣令人驚艷。店內挑選的每一件單品皆為狀況良好、設計經典的復古逸品，從CHANEL的經典翻蓋包到鏈條設計款，散發出摩登又不失優雅的氣場。飾品方面則有像是Tiffany的心形吊墜項鍊、Hermès的Logo手環等辨識度極高的經典款式，低調卻極具質感，作為造型亮點超級加分！

值得一提的是，這些精品的價格也相當「甜」！從實用性到收藏價值一次滿足，難怪不少人來到LOVELESS，總會在這一區停留好一陣子。

▎只有這裡才買得到LOVELESS原創設計

當然，除了前面提到的精選品牌，店內還陳列了多款同樣充滿魅力，且設計感毫不遜色的LOVELESS原創單品，如大 LOGO T-shirt，簡約卻充滿存在感，無論是單穿或作為搭配基礎都相當實用。此外，在男裝區也能看到帶有細緻蕾絲裝飾的設計款式，雖採用柔和材質，卻透過俐落剪裁與色調平衡，絲毫不顯女性化，反而吸引不少喜愛強烈對比風格的男士選購，充分展現出LOVELESS 一貫的時尚態度。

看完這些多元選品是否已經心動了呢？接下來，就邀請我們的模特店員親自示範如何將這些單品穿出自己的風格態度，別錯過了！

試試店員身兼模特兒的推薦穿搭

對於想嘗試轉變風格的你來說，LOVELESS青山店無疑是絕佳的服飾選擇地，從日常實穿到個性前衛，風格豐富多元。這次我們特別邀請店員兼模特兒的嶋田美佑小姐，推薦兩套風格迥異的穿搭。

第一套是結合通勤與日常外出的造型，選用的是LOVELESS自家品牌的服飾單品。整體以深色細條紋西裝為主軸，搭配寬鬆剪裁的西裝外套與寬褲，營造出輕鬆自在卻不失專業感的現代都會女性形象。內搭簡約白T，柔化了整體造型的正式感，而帶有現代感的復古小包，恰到好處地交織出經典與摩登的風格平衡。

這套穿搭非常適合辦公場合、藝文活動、展覽甚至週末輕旅，既有質感又不顯拘謹，完美體現 功能性與時尚感的平衡。推薦給注重剪裁、材質與細節的你，輕鬆穿出城市女性的洗鍊魅力。

第二套的風格與第一套截然不同，呈現出融合現代與復古元素的「Y2K混搭風格」。上身搭配短版白色飛行夾克與內層印花網紗，營造層次分明、充滿科技感的視覺效果，下身則穿上不對稱剪裁的灰色刷白丹寧裙，側開高衩設計大膽前衛，強調Y2K風格中的叛逆精神。最後再以球鞋搭中筒襪收尾，不僅呼應上半身的誇張張力，也在視覺上創造出一種平衡感，讓前衛風格得以自然地融入日常穿搭之中。

如果你喜歡這次的風格示範，也別忘了追蹤 嶋田美佑的個人IG ，以獲取更多來自日本時下流行穿搭的靈感與技巧，讓你的日常穿搭能輕鬆升級！✨

到LOVELESS青山搭配出你的專屬時尚劇本

無論是街拍愛好者，還是日劇取景鏡頭裡的背景，LOVELESS青山店總以其獨特的設計感與風格魅力，成為眾人目光的焦點。明亮舒適的空間中，不只有豐富選品與時尚靈感，店內也貼心提供免稅服務，並為海外旅客準備了充滿日本風情的限量小禮（贈完為止），讓每一次造訪都充滿驚喜。

在這座融合美學與生活態度的選物空間裡，不妨放慢腳步，挑選出屬於你的穿搭關鍵字。當你踏出店門的那一刻，也許已悄然成為這座城市中最有故事感的主角。

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