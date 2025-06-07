東京迪士尼最強攻略！不想研究「門票、入園、住宿攻略」就看這篇

【FunTime小編群】大人小孩都愛的東京迪士尼，主要分為東京迪士尼樂園以及東京迪士尼海洋。東京迪士尼樂園較適合親子與小朋友，設施比較溫和； 東京迪士尼海洋則是較適合年輕人或情侶，設施與表演的刺激度都較高。但在出發前，需要知道幾招小撇步，從買門票、入園人數預測到新制的快速通行攻略，都一次整理給你！

東京迪士尼交通方式／開園時間

東京迪士尼。 圖／IG, enpitsu4612

東京迪士尼交通資訊

特定車站直達巴士：

從「新宿車站」、「東京車站」、「池袋車站」、「秋葉原車站」、「橫濱車站」、「成田機場」、「羽田機場」搭乘直達巴士抵達東京迪士尼樂園／東京迪士尼海洋。

前往東京迪士尼樂園：

搭乘JR京葉線至「舞濱車站」，下車後步行約5分鐘抵達東京迪士尼樂園。

前往東京迪士尼海洋：

搭乘JR京葉線至「舞濱車站」，轉搭迪士尼度假區線至東京迪士尼海洋站，下車後步行約1分鐘抵達東京迪士尼海洋。

東京迪士尼開園時間

東京迪士尼的開園時間大部分是早上9點至晚上9點，早上通常8:15就會開放入園，小編建議在開園前1～2小時就先抵達東京迪士尼的門口排隊，才能有足夠時間盡情享受迪士尼！早起的鳥兒有蟲吃，可別想睡到中午再出門去迪士尼玩，這樣設施早就大排長龍啦XDD 另外，出發前或訂票前建議先上東京迪士尼官網查詢一下當日營業時間，偶爾會有時間更動，多一次確認更安心～

小編小提醒：遊行、煙火秀也要提前半小時去搶最佳觀賞的位置！

東京迪士尼票價資訊

一日暢遊

東京迪士尼門票有分很多種類，園區票券採浮動價格制。建議大家先確認各日期的票券價格，再到迪士尼官網或是台灣指定通路購買指定日期票券。事前買好門票會省去很多排隊的時間！另外，不要隨意的在網路上和他人購買迪士尼門票，以防詐騙！

一日暢遊。

資訊補充：

【一日護照】可選擇1座園區，指定入園日期暢遊一天。

【午後護照】可選擇1座園區，自星期六、星期日、日本國定假日的15:00起入園。

【平日傍晚護照】可選擇1座園區，自平日（日本國定假日除外）17:00起入園。

【一日護照（身心障礙者專用）】供持有身心障礙證明的遊客及其陪伴者（僅限1位）購買的票券，可選擇1座園區暢遊一天。

【免費入園】3歲以下孩童免費入園。

【現正暫停銷售的票券】指定入園時間護照（上午十點半起、中午十二點起）、敬老護照、禮物護照、兩日護照、三日魔法護照、四日魔法護照、兩園全年護照、東京迪士尼樂園全年護照、東京迪士尼海洋全年護照。

期間限定：一日跨園護照

適用於2025/7/2-2025/9/15期間入園，此護照可供遊客們自由往返東京迪士尼樂園與東京迪士尼海洋，盡情享受不同樂園的夏日魅力！

期間限定：一日跨園護照。

資訊補充：

【銷售期間】2025/5/2-2025/9/15，園方將自每日14:00起開始銷售2個月後同一日期的票券。

【購票規範】購票時需選擇當日11:00前遊玩的園區，且購票後無法變更。

【可跨園時間】當日11:00起可自由往返2座園區暢遊1天。

東京迪士尼事前準備

步驟1：決定日期，購買門票

前往東京迪士尼大玩一場前，勢必得選個良辰吉日入場，事先買好門票。入園人數預測這個網站有詳細的預估整個月份東京迪士尼樂園、海洋兩個園區的入場人數、天氣、當天營業時間、維修保養的遊樂設施等等資訊。要注意！東京迪士尼樂園和東京迪士尼海洋的門票是分開的，記得確認票券再下訂！

步驟2：下載地圖

選好入園日期、購買門票後，可以先上東京迪士尼官網，下載想去的園區地圖，大概了解園區內各個遊樂設施的位置分布，選出最想玩的幾個遊樂設施、想看的表演節目、想吃的東西、想逛的商店，才不會入園之後毫無方向的浪費時間呦！

步驟3：下載App

東京迪士尼官方App

東京迪士尼官方App在官網就能下載，目前只提供全英文頁面，註冊過程較為繁瑣，但只要成功登入，就可以直接預約等候卡Standby Pass，還能一手掌握園區地圖、設施排隊等候時間、遊行時間表，就連舞台表演秀也可以用App抽取唷！

排隊時間App（非官方）

如果不想走繁瑣的流程，也可以下載非官方的App，無論是Apple或是Android用戶，在App Store、Google Play裡搜尋「TDR」、「TDS」就會出現相關的App。這個App也可以看到遊樂設施的排隊時間、遊行表演時間、地點、等相關資訊，但僅限於娛樂設施資訊，若是要使用預約等候卡Standby Pass，只有官方App才有！

住附近玩更爽！迪士尼住宿推薦

東京灣舞濱飯店第一度假村

東京灣舞濱飯店第一度假村。 圖／agoda

東京灣舞濱飯店第一度假村(Tokyo Bay Maihama Hotel First Resort)為東京迪士尼公認飯店，大廳設有小型的遊憩區，還有可以飽覽海景的餐廳，房型選擇很多，客房的裝潢也十分活潑可愛，相當適合家庭旅遊。而且這間飯店來往東京迪士尼非常方便，有接駁車可以往返迪士尼園區，搭園區電車即可到達迪士尼海洋。另外還有迪士尼週邊商品專賣店，如果在園區忙著看遊行、玩設施，沒時間好好買也沒關係，可以回飯店買個夠！

訂房網評價：8.2/10 agoda

交通：搭乘JR京葉線、武藏野線＞舞濱站南口出站＞轉搭飯店接駁巴士＞抵達飯店。

APA度假飯店〈東京灣幕張〉

APA度假飯店〈東京灣幕張〉(APA Hotel & Resort Tokyo Bay Makuhari)是日本連鎖商務飯店，除了地點好、價格平實之外，還可以從公共區域或房間的大玻璃望出去，整個東京灣一望無際，幸運還可以看見晴空塔跟富士山。飯店內的公共還備有大浴場，讓你享受道地日本風情～藥妝店、便利商店就在飯店內，這麼厲害的口袋名單等你來朝聖！

APA度假飯店〈東京灣幕張〉。 圖／agoda

訂房網評價：8.2/10(agoda)

交通：搭乘JR京葉線>海濱幕張站步行約7分鐘抵達飯店。

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