2025東京及近郊繡球花賞花名所7推薦，來場初夏的繽紛之旅！

日本的花季又翻了一個新的篇章，這次是象徵著初夏的繡球花（紫陽花），梅雨＋繡球花的場景一定都有在你我的腦海裡留下過痕跡的吧？就讓我們用繡球花的繽紛來迎接夏季吧！

初夏的花卉盛宴

繡球花（學名：Hydrangea，日本稱為「紫陽花」），擁有多變的色彩和豐富的花型，其顏色變化主要受到土壤酸鹼度的影響：酸性土壤中花色呈藍色，而在鹼性土壤中則呈粉紅色或紅色。每年六月，是繡球花盛開的季節，日本各地都沉浸在這片繽紛的花海中，而繡球花就像日本的夏日鬧鐘，每當花開時就象徵著日本初夏的到來。

今天的文章將從東京出發，為各位介紹多個繡球花賞花名所，無論是市內的公園還是近郊的景點，都能讓人感受到這些夏季花卉帶來的無盡魅力，一起進入這初夏的盛宴。

東京都內的繡球花名所

▎白山神社：歷史悠久的賞花聖地

位於東京都文京區白山，是一座歷史悠久的神社。據說是在平安時代自加賀國（今石川縣）的白山比咩神社請到武藏國設立的神社，是東京十社之一。主要祭祀神祇為菊理姫命（くくりひめのみこと）、伊弉諾命／伊邪那岐（いざなぎのみこと）、伊弉冊命／伊邪那美（いざなみのみこと），也就是結緣、創造和生死。

每年六月，白山神社內會舉辦「文京繡球花祭」，神社境內，包括旁邊的白山公園中種植有約3000株繡球花都會盛開，吸引大量遊客前來觀賞，繽紛美麗花海讓人流連忘返。

初夏之時，來白山神社一睹美麗的繡球花，順便來參拜祈福。並且，每年在繡球花祭時會特別將平常不開放的「富士塚」小山坡對外開放，這是一座仿造富士山打造出來的迷你人造小山，六月時會開滿繡球花。

白山神社

地址：東京都文京区白山5-31-26

交通：

都營三田線「白山站」 步行2分鐘

東京Metro 南北線「本駒込站」 步行7分鐘

官方網站

第41屆 文京繡球花祭

日期：2025年6月7日-2025年6月15日

活動詳情｜官方網站

▎隅田公園：河畔花景與城市風光

隅田公園位於人氣觀光景點－淺草地區，在台東區和墨田區之間，沿隅田川兩岸延展。這裡春天時是櫻花名所，但初夏的繡球花也絲毫不遜色，與隅田川的景色相映成趣，沿途種有10000株繡球花，形成一條「繡球花之路（あじさいロード）」。

不僅如此，從這還能夠遠眺東京晴空塔，能拍到最有東京之旅風味的絕佳紀念照。

隅田公園

地址：東京都台東区花川戸1丁目

大眾交通：

東京Metro 銀座線「淺草站」 步行3分鐘

東武伊勢崎線「淺草站」 步行3分鐘

都營地下鐵淺草線「淺草站」 步行5分鐘

▎飛鳥山公園：隱藏在巷弄中的繡球路

飛鳥山公園位於北區，隱藏在城市的塵囂中，這裡的繡球花景卻多出了幾分靜謐的美麗。

飛鳥山公園是 18 世紀初由將軍德川吉宗建立，旨在讓普通民眾也能享受到花見（就是賞花）的樂趣，這在當時是相當前衛的想法，因為花見多半是上流社會的活動，然而幾十年後它成為日本最早設立的官方公園之一。

從王子車站中央出口出來後，可以一邊沿著長長的美麗灌木叢漫步，一邊看著火車駛過，一邊欣賞繡球花。

在通過一些日本常見的長樓梯後可以到達公園的主體，樓梯走上來是一個高地，那裡有博物館和不少每年春天時會盛開的櫻花樹，並且可以俯瞰東京市區的美景。 而在這高山腳下的公園一側排列整齊，一朵朵的藍色、紫色、粉色和白色的繡球花在翠綠的樹叢中綻放！

飛鳥山公園

地址：〒114-0002 東京都北区王子１丁目１−3

大眾交通：

京濱東北線 「王子站」中央出口

東京Metro 南北線「王子站」中央出口

官方網站

▎上野恩賜公園：映畫著歷史的繽紛花園

上野恩賜公園應該就不用多說了吧？它是東京最著名的公園之一，在江戶時代是寛永寺的一部分，於1873年開放為公眾公園。春天的上野公園也是東京最受歡迎的賞櫻地點之一，每到櫻花季節，數百棵櫻花樹綻放，吸引大批遊客及當地居民前來野餐賞花。而在初夏，公園內的繡球花也同樣迷人，花色多變，是攝影愛好者和花卉愛好者的熱門目的地。

公園的占地很廣闊，除了豐富的自然景觀，還有多種文化設施。其中包括多家博物館如國立科學博物館、東京國立博物館和上野動物園等。上野動物園是日本歷史最悠久的動物園，住著上野知名吉祥物－大熊貓的人氣景點。

上野恩賜公園

地址：東京都台東区上野公園・池之端三丁目

交通方式：

JR、東京Metro 日比谷線與銀座線「上野」站下車，步行2分鐘

京成本線「京成上野」站下車，步行1分鐘

開園時間：5:00～23:00（開園時間外禁止進入）

官方網站

東京近郊的繡球花名所

▎神奈川明月院：鎌倉的繡球花寺

明月院位於神奈川縣鎌倉市，從東京上野乘坐JR東日本的橫須賀線大約需要1小時。

鎌倉本就是賞繡球花的知名地點，因此每到花季時總能吸引許多賞花客前往。其中，明月院又被稱為「繡球花寺」，最早建於西元1160年，原本是與鎌倉幕府第5代政權的北條時賴有著深厚聯繫的禪興寺，卻在明治年間廢寺，僅留下明月院到現代。

每年六月，大量的藍色系繡球花環繞寺院，景色非常迷人。寺院內的庭園和古建築，與繡球花相得益彰，編織出了一幅美麗的畫面。院中本堂紫陽殿中的圓形窗景「悟之窗（悟りの窓）」，更是鎌倉的經典名景。

明月院

地址：神奈川県鎌倉市山ノ内189

大眾交通：JR各線路「北鎌倉站」步行10分鐘

官方網站

▎箱根登山電車：浪漫的繡球花電車

從東京上野出發到箱根湯本站，大約需1.5～2小時。而箱根登山電車，從海拔96公尺的箱根湯本站出發，到達海拔541公尺的終點站強羅，只要約40分鐘。

箱根登山電車沿線的繡球花是著名的賞花景點，因地勢較高，箱根地區的繡球花季通常比東京都內晚個兩至三週，因此時間大概可以抓每年六月中旬至七月初這段時間。

這是一輛日本國內數一數二的登山列車，而電車沿線的數千株繡球花盛開，形成壯觀的花海景象，因此又被稱為「繡球花電車」。一邊乘坐電車，一邊欣賞沿途的美麗花景，十分浪漫。

不僅如此，繡球花季時，箱根登山電車還有特別的「夜之繡球花號（夜のあじさい号）」會運行。全車需要事前在網上預約購買「指定席」券，並搭配一般乘車券（一般車票、交通卡或箱根周遊券等）來搭乘。這台夜之繡球花號，主要是帶帶大家從車內欣賞登山電車沿線的繡球花點燈。不同於一般登山電車的地方，主要在於會配合一些特別的路段放緩車速行駛，並關閉車廂內的燈，以便觀賞。此外單程都只會在其中一站停車，讓乘客下車拍照紀念，還會獲得一個小小的紀念品團扇。對於喜歡繡球花的花友，又或者是鐵道迷來說，都會是個蠻特別的體驗。

2025年夜之繡球花號的運行期間為6月13日（五）～6月30日（一），運行時間為每晚18:30〜22:00。目前網上車票的預約已經開跑，有興趣可以到官方網站上預約。

箱根登山列車（富士箱根伊豆國立公園）

始發站：箱根湯本站（從小田原站搭乘登山現可到達）

▎伊豆下田公園：溫暖宜人的海濱公園

（圖片截圖自下田觀光協會網站）

從東京上野出發到伊豆下田，乘坐JR東日本的特急列車大約需要2.5小時。

下田公園位於靜岡縣的伊豆半島，是一個美麗的海濱城鎮。下田公園擁有約15萬株繡球花，涵蓋了數十個品種，每當初夏來臨，整個公園就被這些繽紛的繡球花裝點得如詩如畫，並且在此時，會舉辦「下田溫泉繡球花祭」。遊客可以漫步在花間小徑，欣賞繡球花的美麗景色，並體驗各種與繡球花相關的活動。公園內設有專門的觀景平台，從那裡可以俯瞰整海，甚至可以遠眺下田港的美麗景色，海天一色，令人心曠神怡。

繡球花與周圍的自然風光相映成趣，讓人感受到獨特的風景魅力。公園內還有歷史遺跡和觀景台，是賞花和觀光的好去處。

下田公園

地址：静岡県下田市3丁目22番地

交通：JR伊豆急行線「伊豆急下田站」轉乘接駁車約7分鐘

第54屆 下田溫泉繡球花祭

日期：2025年6月1日-2024年6月30日

活動詳情｜官方網站

屬於夏日的風物詩

日本，真的是個花都，一年四季有著不同的面貌，使得每個季節都有不同的樂趣。

這些美麗的繡球花不僅美化了城市與郊區的風景，也為當地居民與旅行者帶來了一份清新的夏日禮物。每朵繡球花似乎都在訴說著一個故事，繽紛的色彩反映了日本文化的豐富多樣性和深遠的歷史。無論您是花卉愛好者還是來日本玩的遊客，這些繡球花名所都值得一訪，希望能為你的夏天留下一抹清新的美好回憶。

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