快訊

效果比一般走路好 科學家開發日式健走法更能改善體能與血糖

花3.2萬去沖繩員工旅遊吃這樣 詹子晴怒公開菜色照

實驗室酒精燈爆炸...學生頭臉20%燒傷 校方要求「刪影片」疑卸責

旅遊旺季出遊不用怕！東京可以避開人潮的景點4選報你知

聯合新聞網／ 窩日本

打算在連假等日子來東京旅遊，但又怕景點都是遊客，非常擁擠？其實東京和周邊的近郊地區很大，還有很多寶藏景點可以發掘，只要往外走遠一點，人流就會比澀谷、新宿、淺草等熱門地點要少很多！

東京可避開人潮的景點4選

1. 柴又

柴又從上野出發只要約30分鐘電車車程，這裡是日本電影《男はつらいよ》(男人真命苦) 的拍攝景點，街道上瀰漫著復古氛圍，還擺放著主角寅次郎的銅像，甚至設有葛飾柴又寅さん記念館，展示山田洋次導演電影系列的相關道具。

不懂這部電影也不要緊，你可以到訪「柴又帝釋天」拜拜和參觀，這是一所擁有超過400年歷史的寺院，內殿的外部保留著精緻的木雕，很有欣賞價值。而帝釋天自古以來就被視為具有驅邪避災、病癒康復靈驗功效的神明，可以來祈求身體健康。

寺廟前還有約200公尺的「帝釋天參道」兩旁是各式各樣的商店，美味的糰子、煎餅，日本傳統玩具及工藝品等等，超好逛好買！喜歡復古的話，很推薦柴又，真的會讓你有種穿越時空到昭和年代的感覺！

2. 昭和紀念公園

圖片來源自PR TIMES
圖片來源自PR TIMES

日本除了櫻花，一年四季還有很多植物與花卉值得欣賞，而在昭和紀念公園就可以隨時都能賞花，享受大自然！

昭和紀念公園橫跨立川市與昭島市，從新宿乘搭JR中央線，約26分鐘便可直達！

公園面積約180公頃超廣闊，分為「綠意文化區」、「展示設施區」、「水域區」、「廣場區」以及「森林區」五大區域，花一天也可能逛不完，也因此不會在公園內感到擁擠，能好好放鬆。

圖片來源自PR TIMES
圖片來源自PR TIMES

這裡種植了各式各樣的植物，春天有油菜花、櫻花、鬱金香、粉蝶花等輪流綻放，接著是初夏的繡球花、夏天的向日葵、以及秋天的波斯菊花。在秋天，銀杏大道上滿地的金黃落葉宛如鋪上金色地毯，更是令人驚艷。

除了賞花，你也可以單純在草地野餐、讓小孩隨意奔跑放電，遠離繁華的都會喘息一下。

3. 秩父

接下來我們走出東京，為大家介紹埼玉縣的秩父，從池袋乘搭西武秩父線，最快約1小時25分鐘可直達。

秩父擁有豐富的大自然及歷史名勝，在春季可以到羊山公園欣賞遍地開花的芝櫻、或是在長瀞乘搭小船遊河，觀賞溪谷疊岩美景，讓大自然的芬多精療癒身心。

秩父還有三大神社 – 秩父神社、寶登山神社及三峯神社。每座神社各有特色，秩父神社的主祭神是智慧之神、寶登山神社則以去除火災盜難聞名、三峯神社的氣御守更是連名人都來祈求，信者可以在秩父來一場能量景點之旅，祈求神明的保佑。神社境內也環境優美，欣賞四季變化的自然景觀。

4. 佐原

如果喜歡傳統江戶風情，那麼推薦你來千葉縣的佐原水鄉，這裡與川越、與枥木可是並稱「關東三大小江戶」，從東京車站可利用JR總武本線・成田線或是高速巴士前往，約85~100分鐘可到達。

由於利根川的支流小野川流經佐原，因此在江戶時代佐原水鄉是貨物運輸集散的重鎮十分繁盛，鎮上保留了許多町屋，以及傳統酒造與醬油舖等等，充滿風情。除了在街道上散步，也可以搭乘小野川遊船，在河川上悠閒地欣賞兩岸風景。

佐原有很多餐廳及咖啡廳，其中必吃的是開業300多年的鰻魚飯老店“うなぎ割烹 山田”，使用國產鰻與備長炭燒烤，鰻魚經過先蒸後烤，肉質軟嫩再加上濃郁的醬汁味道，想想就流口水了！

窩日本推薦閱讀：東京下町、懷舊風情「柴又」最完整景點美食攻略–帝釋天參道老舖美食、山本亭庭園、寅さん記念館．．．．　

精彩原文及更多日本在地精選資訊，請上「窩日本」網站追蹤按讚「窩日本」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

美食 東京 公園

窩日本

追蹤

延伸閱讀

因應訪日遊客人數激增 東京成田機場興建第3條跑道

【東京3大賞螢名所之三】多摩川「源氏螢」復育有成，福生螢火蟲祭熱鬧繽紛！

《坂本龍一：東京旋律》32歲的坂本龍一有多帥？重溫顏值與才華雙巔的1984

免費吃拉麵快衝！ 東京拉麵王「麵屋一燈」插旗台中勤美 霸氣開幕優惠送拉麵＋半價券

相關新聞

旅遊旺季出遊不用怕！東京可以避開人潮的景點4選報你知

打算在連假等日子來東京旅遊，但又怕景點都是遊客，非常擁擠？其實東京和周邊的近郊地區很大，還有很多寶藏景點可以發掘，只要往外走遠一點，人流就會比澀谷、新宿、淺草等熱門地點要少很多！

2025東京及近郊繡球花賞花名所7推薦，來場初夏的繽紛之旅！

日本的花季又翻了一個新的篇章，這次是象徵著初夏的繡球花（紫陽花），梅雨＋繡球花的場景一定都有在你我的腦海裡留下過痕跡的吧？就讓我們用繡球花的繽紛來迎接夏季吧！

【東京3大賞螢名所之三】多摩川「源氏螢」復育有成，福生螢火蟲祭熱鬧繽紛！

【旅奇傳媒╱日本部報導】每年六月於東京福生市舉辦的的「福生螢火蟲祭」，是初夏時節的代表性風物詩，也是一場深受在地居民喜愛、歷史悠久的傳統祭典。今年的活動同樣備受期待，將為來訪的旅人帶來溫柔螢光流轉的夢

【東京3大賞螢名所之二】東京近郊「晚霞小村交流園區」自然溪谷中螢光閃閃點綴夜色

【旅奇傳媒/日本部報導】初夏賞螢季節來到！位於東京西部八王子市的「晚霞小村交流園區」，距離市中心約60分鐘車程，是一座綠意環繞的休閒公園。園區內的小溪棲息著野生螢火蟲，每年6月中旬至下旬舉辦「螢火蟲之

【東京3大賞螢名所之一】東京椿山莊飯店 螢光庭園襯托都市雲海也太美

【旅奇傳媒/日本部報導】初夏賞螢季節來到！位於東京都心靜謐住宅區中的「東京樁山莊飯店」，是市中心觀賞螢火蟲的好地點。這裏擁有四季自然景致的日式庭園，四周茂密綠意圍繞，讓人幾乎忘了身處於都市之中。自19

東京近郊秘境「小川町一日遊」超值！ 從手工和紙體驗到炭火圍爐美食的復古文化之旅

如果你和我一樣，喜歡挖掘日本的小眾景點，那麼埼玉的「小川町」絕對值得一訪！這座距離東京池袋僅1.5小時車程的小鎮，擁有純淨水源孕育的手漉和紙工藝以及在地有機農產品、復有歷史感的餐廳與老街，因此有「武藏的小京都」之稱。自然與歷史交織出的獨特魅力，正等著你來探索！現在，就讓JAPANKURU團隊帶你深入一遊這座充滿復古情懷的小鎮吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。