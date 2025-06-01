旅遊旺季出遊不用怕！東京可以避開人潮的景點4選報你知

打算在連假等日子來東京旅遊，但又怕景點都是遊客，非常擁擠？其實東京和周邊的近郊地區很大，還有很多寶藏景點可以發掘，只要往外走遠一點，人流就會比澀谷、新宿、淺草等熱門地點要少很多！

東京可避開人潮的景點4選

1. 柴又

柴又從上野出發只要約30分鐘電車車程，這裡是日本電影《男はつらいよ》(男人真命苦) 的拍攝景點，街道上瀰漫著復古氛圍，還擺放著主角寅次郎的銅像，甚至設有葛飾柴又寅さん記念館，展示山田洋次導演電影系列的相關道具。

不懂這部電影也不要緊，你可以到訪「柴又帝釋天」拜拜和參觀，這是一所擁有超過400年歷史的寺院，內殿的外部保留著精緻的木雕，很有欣賞價值。而帝釋天自古以來就被視為具有驅邪避災、病癒康復靈驗功效的神明，可以來祈求身體健康。

寺廟前還有約200公尺的「帝釋天參道」兩旁是各式各樣的商店，美味的糰子、煎餅，日本傳統玩具及工藝品等等，超好逛好買！喜歡復古的話，很推薦柴又，真的會讓你有種穿越時空到昭和年代的感覺！

2. 昭和紀念公園

圖片來源自PR TIMES

日本除了櫻花，一年四季還有很多植物與花卉值得欣賞，而在昭和紀念公園就可以隨時都能賞花，享受大自然！

昭和紀念公園橫跨立川市與昭島市，從新宿乘搭JR中央線，約26分鐘便可直達！

公園面積約180公頃超廣闊，分為「綠意文化區」、「展示設施區」、「水域區」、「廣場區」以及「森林區」五大區域，花一天也可能逛不完，也因此不會在公園內感到擁擠，能好好放鬆。

圖片來源自PR TIMES

這裡種植了各式各樣的植物，春天有油菜花、櫻花、鬱金香、粉蝶花等輪流綻放，接著是初夏的繡球花、夏天的向日葵、以及秋天的波斯菊花。在秋天，銀杏大道上滿地的金黃落葉宛如鋪上金色地毯，更是令人驚艷。

除了賞花，你也可以單純在草地野餐、讓小孩隨意奔跑放電，遠離繁華的都會喘息一下。

3. 秩父

接下來我們走出東京，為大家介紹埼玉縣的秩父，從池袋乘搭西武秩父線，最快約1小時25分鐘可直達。

秩父擁有豐富的大自然及歷史名勝，在春季可以到羊山公園欣賞遍地開花的芝櫻、或是在長瀞乘搭小船遊河，觀賞溪谷疊岩美景，讓大自然的芬多精療癒身心。

秩父還有三大神社 – 秩父神社、寶登山神社及三峯神社。每座神社各有特色，秩父神社的主祭神是智慧之神、寶登山神社則以去除火災盜難聞名、三峯神社的氣御守更是連名人都來祈求，信者可以在秩父來一場能量景點之旅，祈求神明的保佑。神社境內也環境優美，欣賞四季變化的自然景觀。

4. 佐原

如果喜歡傳統江戶風情，那麼推薦你來千葉縣的佐原水鄉，這裡與川越、與枥木可是並稱「關東三大小江戶」，從東京車站可利用JR總武本線・成田線或是高速巴士前往，約85~100分鐘可到達。

由於利根川的支流小野川流經佐原，因此在江戶時代佐原水鄉是貨物運輸集散的重鎮十分繁盛，鎮上保留了許多町屋，以及傳統酒造與醬油舖等等，充滿風情。除了在街道上散步，也可以搭乘小野川遊船，在河川上悠閒地欣賞兩岸風景。

佐原有很多餐廳及咖啡廳，其中必吃的是開業300多年的鰻魚飯老店“うなぎ割烹 山田”，使用國產鰻與備長炭燒烤，鰻魚經過先蒸後烤，肉質軟嫩再加上濃郁的醬汁味道，想想就流口水了！

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