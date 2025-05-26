【東京3大賞螢名所之三】多摩川「源氏螢」復育有成，福生螢火蟲祭熱鬧繽紛！

【旅奇傳媒╱日本部報導】每年六月於東京福生市舉辦的的「福生螢火蟲祭」，是初夏時節的代表性風物詩，也是一場深受在地居民喜愛、歷史悠久的傳統祭典。今年的活動同樣備受期待，將為來訪的旅人帶來溫柔螢光流轉的夢幻時光。

螢火蟲活動的會場設於螢火蟲公園，這座公園是為了守護多摩川上水周邊自然環境而整備的綠地。在清流水域與綠意環繞之中，由當地居民細心培育的「源氏螢」悄然現身，在暮色中翩然起舞。那點點光芒宛如星光灑落水邊，場景夢幻彷彿童話世界，螢火蟲的微光倒映水面上，靜謐之中閃爍著柔和而療癒的光輝。

除了觀賞螢火蟲，「福生螢火蟲祭」的現場還規劃了豐富的活動。延續往年的好評，今年也將設有美食餐車、舞台表演，以及深受孩子們喜愛的夜市遊戲攤位等多采多姿的體驗活動，旅人不妨親自走一趟，享受這場大自然與人情味交織而成的夜晚獻禮。

▲福生螢火蟲祭活動豐富，不論是親子同遊、情侶約會或是一人獨旅，都能留下難忘回憶。 圖：©福生市生活環境部／提供

【INFO】螢火蟲公園（ほたる公園）

・地址：東京都福生市南田園3-9-1

・交通：JR牛浜車站出口步行約10分鐘、或JR熊川車站出口步行約7分鐘。請避免自駕開車來場。

・螢火蟲觀賞時期：6月上旬

・第60回福生螢火蟲祭活動時間：2025年６月１日（日）

・官網：www.city.fussa.tokyo.jp/sightseeing/osusumeevent/hotaru/1018488.html

※螢火蟲喜歡陰暗環境，嚴禁以光源、手電筒照射螢火蟲，嚴禁捕捉螢火蟲。

※建議搭乘大眾交通工具來場。請注意車輛無法進入螢火蟲祭會場以及園區。

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