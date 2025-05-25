【東京3大賞螢名所之二】東京近郊「晚霞小村交流園區」自然溪谷中螢光閃閃點綴夜色

【旅奇傳媒/日本部報導】初夏賞螢季節來到！位於東京西部八王子市的「晚霞小村交流園區」，距離市中心約60分鐘車程，是一座綠意環繞的休閒公園。園區內的小溪棲息著野生螢火蟲，每年6月中旬至下旬舉辦「螢火蟲之夜」活動，漫天飛舞的螢光在樹林間點綴夜色，營造出如夢似幻的景象。白天可在園內享受溪邊戲水或戶外烤肉，晚上沉浸於閃爍的賞螢時光，一日之間就能體驗截然不同的樂趣。

▲受沁涼小溪與水車聲的美好夏日時光，適合大人小孩同樂。 圖：©夕焼け小焼けふれあいの里／提供

這座園區以日本著名童謠「夕焼け小焼け」（中譯：日落晚霞）的發源地－上恩方町為背景打造，從童謠命名可見是一處結合自然美景與體驗的休閒設施。園內設有展示童謠作詞者「中村雨紅」的資料館，以及當地特色料理餐廳，並附設住宿設施，還可享受日歸溫泉！春季融入繁花世界、夏季暢玩清流小溪與樂享溪邊烤肉趣、秋季觀賞繽紛紅葉、冬季探訪雪景山村，一年四季皆有亮點可期，是無論大人小孩都能樂在其中的自然樂園。

▲秋季可欣賞美麗紅葉。 圖：©夕焼け小焼けふれあいの里／提供

【INFO】晚霞小村交流園區（夕焼け小焼けふれあいの里 Yuyakekoyake Fureai no Sato）

・「螢火蟲之夜」活動期間：6月7日（六）～22日（日）

・活動時間：18:00～20:45

・活動費用：大人200日圓・小孩100日圓

・地址：東京都八王子市上恩方町2030

・交通：JR高尾車站・京王高尾車站北口出口搭乘「陣馬高原下行」巴士、於「夕焼小焼」站下車。（高尾車站出發約車程30分鐘）

・官網：https://yuyakekoyake.jp/

※螢火蟲観賞屬於自然現象之一、活動期間亦無法保證觀賞數量。

※為避免影響螢火蟲生態，使用手電筒時請務必朝向地面，不要將光線直接照向螢火蟲。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野