【東京3大賞螢名所之一】東京椿山莊飯店 螢光庭園襯托都市雲海也太美

【旅奇傳媒/日本部報導】初夏賞螢季節來到！位於東京都心靜謐住宅區中的「東京樁山莊飯店」，是市中心觀賞螢火蟲的好地點。這裏擁有四季自然景致的日式庭園，四周茂密綠意圍繞，讓人幾乎忘了身處於都市之中。自1954年以來，每年都會舉辦名為「螢火蟲之夜」的賞螢活動，飯店以人工飼育「源氏螢」為特色，並將螢火蟲放流至庭園的溪澗中，創造出獨有的夢幻賞螢體驗，在5月中旬至6月下旬的日落後，都能在庭園與生態池欣賞到無數螢火蟲，翩翩飛舞的夢幻光景。

此外，這裡還舉辦結合和洋多樣料理的「螢火蟲之夜自助晚餐」，搭配以庭園為舞台、霧氣打造雲海奇景的「東京雲海」演出，讓人盡享奢華體驗。東京樁山莊飯店以「七季」著稱－早春的山茶花、櫻花、新綠、初夏螢火、盛夏翠綠、秋季紅葉，以及冬季的靜謐雪景。每一季節都能享受獨具風情的時光，可在此體驗不斷變化、各具特色的「東京雲海」美景。

▲以螢火蟲為意象的「螢火蟲之夜自助晚餐」，享受視覺與味蕾的幸福時刻。 圖：©ホテル椿山荘東京／提供

【INFO】東京樁山莊飯店

・地址：東京都文京区関口2-10-8

・交通：江戸川橋車站出口歩行10分／可由目白車站出口搭乘計程車約10分、池袋車站・飯田橋車站出口搭乘計程車約15分

・「螢火蟲之夜」活動期間：5月16日（五）～6月30日（一）

・「螢火蟲之夜」自助晚餐活動期間：5月16日（五）～6月29日（日）

※於特定日舉辦，詳情請參閱以下網址。

・「螢火蟲之夜」入園時間：06:00～23:00，請由庭園入場；

※本活動僅限飯店住宿・餐廳・賣店利用者入場。

・官網：https://hotel-chinzanso-tokyo.com/tw/

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