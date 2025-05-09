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日本星野集團「OMO7 橫濱」飯店　預計2026年春季開幕

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OMO7 横浜飯店外觀示意圖。　圖：星野集團／提供
OMO7 横浜飯店外觀示意圖。　圖：星野集團／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】日本星野集團旗下人氣飯店品牌「OMO」將於2026年春季，在神奈川縣橫濱市開設「OMO7 橫濱」飯店。飯店位於開發計畫「BASEGATE 橫濱關內（橫濱市舊市政廳街區活用事業）」中，地點是JR關內站前的舊橫濱市政廳用地。該建築是由昭和時期代表日本現代建築的建築師「村野藤吾」所設計，將保留部分設計元素並重新詮釋，作為「遺產酒店」（Legacy Hotel）形式使用，傳承橫濱的文化與歷史，將於今年10月開放客房預約。

▲1959年落成的橫濱市舊市廳舎行政棟是由昭和時期代表日本現代建築的建築師「村野藤吾」所設計。　圖：星野集團／提供
▲1959年落成的橫濱市舊市廳舎行政棟是由昭和時期代表日本現代建築的建築師「村野藤吾」所設計。　圖：星野集團／提供

▍建築設計亮點

橫濱市舊市政廳於1959年（昭和34年）作為橫濱開港100週年紀念事業竣工，60多年來支撐著橫濱市政，行政棟由建築師村野藤吾設計。

改建翻修後的「OMO7 橫濱」飯店將有以下4大亮點：

1.保存舊市政廳內的藝術作品，如辻晋堂的泰山磁磚壁畫，改裝成咖啡館牆面使用。

2.重新設計舊市政廳的階梯扶手與大廳空間，融合新舊元素。

3.在飯店大廳設置參考舊議場設計的圓形特別燈飾。

4.飯店內預定設置蓋棟建築與橫濱歷史相關的展示，讓住客也能藉此回溯建築與橫濱的發展軌跡。

▲保存舊市政廳內的藝術作品，如辻晋堂的泰山磁磚壁畫，將作為改裝後的咖啡館牆面使用。　圖：橫濱市舊市廳舎© Photo by KOUJI HORIUCH／提供
▲保存舊市政廳內的藝術作品，如辻晋堂的泰山磁磚壁畫，將作為改裝後的咖啡館牆面使用。　圖：橫濱市舊市廳舎© Photo by KOUJI HORIUCH／提供

▲在飯店大廳設置參考舊議場設計的圓形特別燈飾。　圖：星野集團／提供
▲在飯店大廳設置參考舊議場設計的圓形特別燈飾。　圖：星野集團／提供

▍深度體驗橫濱文化

「OMO7 橫濱」飯店位置介於傳統的野毛・伊勢佐木町地區和現代海濱「灣區」之間，適合體驗橫濱的多元魅力。並提供「Go-KINJO」服務，包括街區導覽地圖和在地導遊（OMO Ranger），帶領旅客深入在地文化。

DATA／OMO7 橫濱飯店

・地點：神奈川縣橫濱市中區港町1丁目

・交通：JR根岸線「關內」站步行1分鐘、橫濱市營地下鐵藍線「關內」站步行1分鐘

・客房數：276間

・設施：客房、咖啡廳、餐廳、會議室、休息區、展示空間、商店、狗狗花園、洗衣房等

・訂房開始時間：2025年10月

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