日本星野集團「OMO7 橫濱」飯店 預計2026年春季開幕
【旅奇傳媒/日本部報導】日本星野集團旗下人氣飯店品牌「OMO」將於2026年春季，在神奈川縣橫濱市開設「OMO7 橫濱」飯店。飯店位於開發計畫「BASEGATE 橫濱關內（橫濱市舊市政廳街區活用事業）」中，地點是JR關內站前的舊橫濱市政廳用地。該建築是由昭和時期代表日本現代建築的建築師「村野藤吾」所設計，將保留部分設計元素並重新詮釋，作為「遺產酒店」（Legacy Hotel）形式使用，傳承橫濱的文化與歷史，將於今年10月開放客房預約。
▍建築設計亮點
橫濱市舊市政廳於1959年（昭和34年）作為橫濱開港100週年紀念事業竣工，60多年來支撐著橫濱市政，行政棟由建築師村野藤吾設計。
改建翻修後的「OMO7 橫濱」飯店將有以下4大亮點：
1.保存舊市政廳內的藝術作品，如辻晋堂的泰山磁磚壁畫，改裝成咖啡館牆面使用。
2.重新設計舊市政廳的階梯扶手與大廳空間，融合新舊元素。
3.在飯店大廳設置參考舊議場設計的圓形特別燈飾。
4.飯店內預定設置蓋棟建築與橫濱歷史相關的展示，讓住客也能藉此回溯建築與橫濱的發展軌跡。
▍深度體驗橫濱文化
「OMO7 橫濱」飯店位置介於傳統的野毛・伊勢佐木町地區和現代海濱「灣區」之間，適合體驗橫濱的多元魅力。並提供「Go-KINJO」服務，包括街區導覽地圖和在地導遊（OMO Ranger），帶領旅客深入在地文化。
DATA／OMO7 橫濱飯店
・地點：神奈川縣橫濱市中區港町1丁目
・交通：JR根岸線「關內」站步行1分鐘、橫濱市營地下鐵藍線「關內」站步行1分鐘
・客房數：276間
・設施：客房、咖啡廳、餐廳、會議室、休息區、展示空間、商店、狗狗花園、洗衣房等
・訂房開始時間：2025年10月
提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言