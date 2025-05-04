行動不便也能玩！ 2025關東/東京友善景點、飯店、餐廳總整理，體驗不設限的旅行

對行動不便的旅人來說，旅行的最大挑戰，從來不是「景點夠不夠美」，而是「我能不能安心踏出門？」不管你是使用輪椅、拄著拐杖的長輩，還是剛從復健階段邁步而出的勇者，要自在走進異國街頭，除了需要一點點勇氣，還需要很多很多的資訊、設備和體貼的安排。而東京絕對是最能讓人「放心走、安心玩」的一座城市！這裡不但無障礙設施做得一絲不苟，連市民都親切得像你隔壁鄰居或是會叫你帥哥美女的早餐店店員，而且越來越多飯店也加入「友善行列」，用實際行動打造舒適、安全的住宿環境，讓每一位旅人都能玩得開心、住得安心。

這篇就是你的東京無障礙旅遊全攻略：不只網羅友善住宿，連景點、餐廳、設施、交通都幫你整理到一個貼心的不要不要的~

最有愛的城市，讓人無礙

圖片來源：Pexels

福祉車是什麼

「福祉車」在英文中稱為「Welcab」，專門設計用來幫助輪椅使用者上下車。「Welcab」由「Welfare」和「Cabin」兩個詞組合而成。而「福祉」這個詞來自日文「Fukushi」，意指社會福利。福祉車的款式分別提供尾板或左(右)邊電動升降輔助系統，配合不同國情與人士而定。

為何輪椅族/行動不便者很愛去東京旅行

不只輪椅族，像是長輩、手腿腳不方便、拄拐杖、復健中的旅人、帶著輔具或需要協助的旅客，東京始終是他們最安心的選擇。不只是因為好玩，更是因為「好走、好懂、好貼心」。從交通、景點、飯店到餐廳，東京幾乎是亞洲最無障礙的旅遊城市之一！

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對行動不便的族群來說，東京不是「勉強能玩」，而是「為你準備好」的城市！

無障礙設施做得好，幾乎全城都能走透透：

從交通到景點及飯店與餐廳，不但許多地方有完善無障礙設計、連越來越多住宿選擇設有「無障礙房型」(低檯櫃檯、寬敞電梯、緊急呼叫鈴) 友善餐廳也會考量入口、動線與廁所設計。

公共交通與包車服務都很貼心：

東京地鐵與JR系統會安排站務人員協助上下車，特別是輪椅族旅客。也有許多旅行社或地方服務提供升降設備的福祉車包車，讓輪椅旅客可以輕鬆從飯店直達景點

民眾素養高，尊重與協助氛圍濃厚：

日本人對行動不便者普遍很尊重，會主動讓路、協助開門或搬東西，社會氛圍讓人感到安全、自在、不被異樣對待。

資訊透明、規劃便利：

有大量中英日三語資訊，也可上有多重語言供閱讀的“日本國家旅遊局”查詢唷

東京景點選擇多元，不需要「走太多路」也能玩很開心：

很多景點集中且交通方便，例如：淺草寺與晴空塔搭配、上野公園內的動物園+美術館+博物館一站搞定，而皇居東御苑、丸之內等地也都有平坦步道可輕鬆漫遊

皇居東御苑-圖片來源：日本國家旅遊局

丸之內-圖片來源：Instagram @masshi1102

無障礙友善景點推薦

●淺草觀音寺Asakusa Temple（Senso-ji)

地址： 東京都台東區淺草2丁目3番1號

特色： 擁有平坦石板路、坡道與無障礙廁所，雷門商店街方便輪椅通行，並提供語音導覽。

圖片來源：淺草寺官網



●東京晴空塔（Tokyo Skytree）

地址： 東京都墨田區押上一丁目1番2號

特色： 觀景台設有寬敞電梯、輪椅租借、低台櫃台與無障礙洗手間。

圖片來源：The Gate

圖片來源：kkday



●上野動物園（Ueno Zoo）

地址： 東京都台東區上野公園9-83

特色： 園區提供電動輪椅、專用通道、無障礙觀景平台，公園內設有多處輪椅友善步道。

圖片來源：日本國家旅遊局



●三鷹之森吉卜力美術館（Ghibli Museum）

地址： 東京都三鷹市下連雀1-1-83

特色： 採預約制，設有升降平台、無障礙廁所與輪椅觀展區。建築童話風格，療癒氛圍。

圖片來源：樂吃購！日本 / 拍攝：amo



●東京迪士尼樂園（Tokyo Disneyland）

地址： 千葉縣浦安市舞濱1-1

特色： 提供輪椅預約、輔助搭乘服務、身障者專用觀賞區與服務人員隨行協助。

圖片來源：東京迪士尼官網



●國營昭和記念公園（Showa Kinen Park）

地址： 東京都立川市緑町3173

特色： 春夏有鬱金香、繡球花等花季，可搭小火車繞園，無障礙步道與休憩點完整。

圖片來源：維基百科



●六義園（Rikugien Garden）

地址： 東京都文京區本駒込6-16-3

特色： 江戶時代造園，設有平坦步道與手推車可進入，休憩亭有無障礙設施。

圖片來源：東京旅遊官方網站



●東京國立博物館（Tokyo National Museum）

地址： 東京都台東區上野公園13-9

特色： 展區有電梯與輪椅租借、語音導覽服務，內部動線寬敞好行走。

圖片來源：東京旅遊官方網站



適合行動不便者的東京活動推薦



無障礙友善飯店推薦



無障礙友善餐廳推薦



無障礙友善素食餐廳推薦



日本無障礙旅遊服務與資訊地點

♦東京觀光信息中心無障礙旅遊服務：

東京觀光信息中心在東京都內五處設有據點，為來自國內外的旅客提供無障礙旅遊服務與資訊，包括多國語言溝通服務、無障礙旅遊專屬櫃檯等。

♦日本國家旅遊局（JNTO）關於殘障人士旅遊的資訊：

日本政府及相關組織致力於打造無障礙的旅遊環境。許多主要旅遊目的地都在建設英文網站，提供無障礙服務與設施的基本資訊，包括住宿和餐飲等方面的具體資訊。

♦沖繩無障礙觀光包車服務：

沖繩有提供無障礙觀光包車服務，配備電動升降設備和無障礙坡道，方便輪椅使用者上下車。該服務由日本司機提供，並有中文工作人員可協助溝通，確保旅客安心出行

♦日本無障礙旅遊包車服務：

日本的無障礙旅遊車專為身體障礙者和行動不便者設計，配備電動升降設備和無障礙坡道，方便輪椅使用者上下車，確保他們能夠安全舒適地享受旅遊體驗。 這些資源可協助行動不便的旅客在日本旅遊時獲得更便利的中文服務與無障礙設施。



生活便利設施與服務，中日英對照表



包車行程路線推薦

行動不便者在東京旅遊時，通常會選擇無障礙設施完善的景點與路線。以下是一些常見且友善的旅遊行程建議：

1、淺草與東京晴空塔一日遊

淺草寺： 東京最古老的寺廟，入口的雷門是著名地標。寺廟周邊設有平坦的石板路、坡道和無障礙廁所，方便輪椅使用者通行。

仲見世通： 連接雷門與淺草寺的商店街，販售各式傳統點心和紀念品，通道寬敞，適合輪椅通行。

東京晴空塔： 作為世界最高的自立式電波塔，設有寬敞電梯、輪椅租借服務、低台櫃台與無障礙洗手間，方便行動不便者登高眺望東京全景。

2、新宿御苑與明治神宮半日遊

新宿御苑： 結合日式與西洋風格的國民公園，全園區為平坦的開放式步道，輪椅使用者可輕鬆遊覽四季變換之美。持有身障證明者與一位陪同者可免費入園。

明治神宮： 東京著名的神社，周圍環繞茂密森林。主要參拜道路寬敞平坦，適合輪椅通行。建議事先確認無障礙設施的具體位置，以確保順利參觀。

3、品川水族館與上野動物園親子遊

品川水族館： 結合聲光、影像與表演的現代化水族館，館內設有斜坡、電梯、免費輪椅租借服務，以及多功能無障礙廁所。持有身障證明者與一位陪同者可享半價優惠。

上野動物園： 日本歷史最悠久的動物園，園區提供電動輪椅租借、專用通道、無障礙觀景平台，以及多處輪椅友善步道，方便行動不便者觀賞各種動物。

4、皇居東御苑與銀座購物之旅

皇居東御苑： 皇居內部的庭園，擁有豐富的歷史遺跡和美麗的景觀。主要步道平坦寬廣，設有無障礙設施，適合輪椅使用者參觀。

銀座： 東京著名的高級購物區，街道寬敞，設有無障礙人行道。多數大型百貨公司和商店均配備電梯和無障礙設施，方便行動不便者購物和用餐。

5、東京迪士尼樂園 全日遊

提供輪椅預約、輔助搭乘服務、身障者專用觀賞區，以及服務人員隨行協助。園區內設施友善，確保行動不便者能夠享受各種遊樂設施和表演。 在規劃行程時，建議事先聯絡各景點或設施，確認無障礙設施的具體情況，以確保旅途順利。 此外，利用東京觀光信息中心的無障礙旅遊服務，也能獲得更多實用資訊和協助。

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橘子貓福祉車-常見無障礙旅遊包車QA

日本無障礙旅遊車包車包含哪些服務？

日本的無障礙旅遊車是專門為身體障礙者和行動不便者設計的旅遊車輛，配備了電動升降設備和無障礙坡道斜坡板等設施，方便輪椅使用者上下車，確保他們能夠安全舒適地享受旅遊體驗。一日包車服務通常包括專屬車輛和司機、油費、司機的餐飲費用以及旅遊保險。

日本無障礙旅遊車可以到哪些景點旅遊？

日本無障礙旅遊車可以前往各個旅遊景點，如神社寺院、城閣、公園、購物中心等，並能夠提供個性化的旅遊路線和服務。

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東京從不把「無障礙」當作附加選項，而是早已融入日常的一部分。這座城市用細節說話，讓每一位旅人都能用自己的步調去感受風景、享受美食、參與文化。無論你走得快還是慢，東京都會耐心等你、溫柔迎接你。

旅行從來不是挑戰身體的極限，而是擁抱世界的方式。你值得擁有一段自在、安心、被善待的旅程。這份指南，只是起點。剩下的風景，等你親自出發去看。

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