東京近郊秘境「小川町一日遊」超值！ 從手工和紙體驗到炭火圍爐美食的復古文化之旅

如果你和我一樣，喜歡挖掘日本的小眾景點，那麼埼玉的「小川町」絕對值得一訪！這座距離東京池袋僅1.5小時車程的小鎮，擁有純淨水源孕育的手漉和紙工藝以及在地有機農產品、復有歷史感的餐廳與老街，因此有「武藏的小京都」之稱。自然與歷史交織出的獨特魅力，正等著你來探索！現在，就讓JAPANKURU團隊帶你深入一遊這座充滿復古情懷的小鎮吧！

搭乘東武鐵道來場復古小鎮探詢之旅

到東京旅遊，池袋絕對是許多人必訪的人氣熱區，無論是時尚購物、動漫文化，還是美食體驗，這裡應有盡有。但你知道嗎？從池袋搭乘東武鐵道，僅需約一個半小時，就能抵達一座被群山環繞、與池袋氛圍截然不同的復古小鎮——小川町！

這條貫穿現代與懷舊風情的鐵道路線，將帶領各位踏入一個全然不同的世界。當你穿越東武東上線閘門的瞬間，彷彿跨入時光隧道，從繁華的都市過渡到寧靜的田園小鎮，這條路線不僅經過素有小江戶之稱的人氣觀光地「川越」，再繼續深入，便會抵達靜謐而充滿歷史氣息的「小川町」。這座小鎮究竟有哪些迷人之處呢？現在就讓我們一起來探索吧！

【啟程】從池袋出發前往小川町

從池袋站出發，搭乘東武東上線即可前往「小川町」。在東武東上線池袋站的各閘門口附近，很容易找到售票機，單程票價為830日圓。當然，除了購買紙本車票，你還可以使用PASMO等來日旅遊必備的電子交通卡，省去來回購買車票的時間。

和大部分的列車一樣，東武東上線的列車也依停靠站數分為「普通」（每站停靠）、「準急」、「急行」、「快速急行」 及 「川越特急」，票價相同，每一台車種都可以前往小川町。但由於小川町位於路線的較遠端，如果想更快抵達，「川越特急」會是最佳的選擇。車頭與車廂側面的電子看板會顯示列車種類與終點站，也可以事先查詢時刻表，以便選擇最適合的班次。

東武東上線官網行經路線圖｜東武東上線車次時間表（NAVITIME）

＊發車時間可能受天候或其他因素影響，實際情況以現場為準。

川越特急的列車座椅採用布質座椅，相當舒適且柔軟，就算長時間搭乘，也不易感到疲憊。座位基本上採兩兩並排設計，或是你也可以踩下座椅側邊底下的把手，將座椅旋轉為四人對坐，這樣的設計特別適合與家人或朋友同行，不僅方便交談，也能營造出更濃厚的郊遊氛圍。

沿途風景更是旅程中的亮點。當列車駛離都市區域，高樓大廈與民宅漸漸退去，取而代之的是一望無際的田園自然風光，視野瞬間開闊，令人心曠神怡。

終於抵達今天的目的地小川町了！各位準備好一起探索這座充滿懷舊風情的小鎮了嗎？

【第一站】由小川町觀光導覽所MUSUBIME開啟傳統魅力探索之門

不知道從哪開始的話，不妨先到離車站步行僅１分鐘的小川町觀光導覽所——「MUSUBIME（むすびめ）」看看吧！一出車站就可以在左手邊發現這棟非常顯眼的藍色建築，這裡不單只是拿地圖的地方，更是為你的這趟旅程提供各種服務的起點站。

【小川町觀光導覽所暨移居支援中心MUSUBIME

（小川町観光案内所・移住サポートセンター むすびめ）】

地址：〒355-0328 埼玉県比企郡小川町大塚１１７６−５

營業時間：09:00～17:00

休館日：年末年始（12月29日～隔年1月3日）

官方網站（中文）

▎有機蔬果製成的美味伴手禮及和紙工藝品

觀光導覽所販售許多來自小川町各地的特色農產品與工藝品，從新鮮蔬果、和紙製品、當地釀造的清酒、葡萄酒與啤酒等，到人氣店家的特色點心，如以豆渣（Okara）製成的健康甜甜圈，不僅美味，還富含營養。每一樣都展現了小川町的風土特色。

小川町以純淨水源聞名，清澈甘甜的水質孕育出優質農產品，也是當地釀酒產業的根基。此地積極推廣有機農業，特別是完全不噴灑農藥的葡萄，可直接連皮釀製成果酒與果汁，完整保留水果的天然風味。

拜乾淨水源之賜，小川町的和紙產業亦十分興盛，館內陳列並販售各式手工和紙製品，從信封、便條紙到藝術家的紙藝作品，甚至部分酒莊的酒標也採用和紙印刷，充分展現傳統工藝的獨特魅力。如果對這些手工藝品或當地特產感興趣，不妨帶幾樣作為旅途中獨特的紀念品。

▎寬敞的交流中心與移居支援服務

這裡不只是觀光導覽所，還設有移居支援中心，為想移居小川町的人提供各種實用服務。小川町距離池袋僅一個多小時，不僅能擺脫市區高昂的物價，還能享受悠閒寧靜的生活。支援中心提供工作媒合平台、租屋仲介媒合等服務，讓新移居者能更順利地在這座小鎮安定下來。

導覽所內寬敞明亮的交誼廳，是居民們交流的聚點。買完蔬菜水果後，大家常在這裡休息閒聊。書架上擺放著當地活動與觀光資訊，除了日文版，還貼心地為外國旅客提供英文版資訊，你可以在這裡稍作停留，整理下一站的計劃，或與親切的當地居民聊聊，說不定能獲得意想不到的有趣情報！

▎換上和服更加融入當地氣氛

（圖片取自：小川町觀光導覽所官網）

來到充滿歷史風情的小川町，怎能缺少換上和服、漫步於歷史老街的行程呢？租借方式為臨櫃申請即可，女性可挑選的花色多達200種以上，男性雖然款式較少，但沈著的素色款自然不會少。除了冬季的和服，也有提供適合夏季的浴衣，讓你無論任何季節都能穿出最合適的打扮。

基本租借價格為2,500日圓，從服裝到鞋履等配件（不含妝髮）。租借時間為10:00～16:00，如要延長可以洽詢工作人員。現場有專人協助穿著與調整，確保你能以最合適的裝扮，漫遊在充滿歷史魅力的小川町街頭。

▎輕鬆租借腳踏車漫遊小川町

如果不想全程步行，還可利用租借腳踏車，輕鬆來去各個角落。

腳踏車分為普通款（550日圓）與電動款（1,320日圓），各有6台。至觀光導覽所櫃檯登記就可輕鬆租借，歸還時將車停放至指定區域並告知櫃檯即可。或是你也可以使用腳踏車租借app 「バイクシェア」進行預約，雖然第一次租借還是需要先至櫃檯開通，但好處是可以晚一點歸還，讓你更有餘裕去探索各個角落。

【租借時間】

▶︎ 臨櫃租借：09:00～16:45

▶︎ App 預約：09:00～21:00

＊超時將收取 1,000 日圓 / 30 分鐘的罰金。

此外，導覽所也提供「行李寄放服務」。腳踏車停放區設有投幣置物區，若是更大型的行李，也可以選擇寄放於櫃檯，費用均為300日圓，讓你能夠輕裝出遊。

【第二站】在百年文化財宅邸「吉田家住宅」享受圍爐料理

品嚐美食，也是旅遊的一部分！來到這座充滿歷史氛圍的小鎮，當然要嚐點特別的午餐。我們依觀光導覽所的推薦，前往「吉田家住宅」，這座擁有三百年歷史的傳統日式民宅，不僅是一間餐廳，更是國家指定的重要文化財。

吉田家住宅建於享保6年（1721年），是埼玉縣現存可確認建築年代最古老民宅，並於平成元年（1988年）被指定為國家重要文化財建築物。屋頂的茅草構造為該建築物的特點，格局為典型的江戶時代民宅隔間：設於屋內的榻榻米座敷、客廳中央的圍爐裏（傳統日式地爐），而房子的另一邊則設有一個大型的灶台。

既然來到這座歷史悠久的餐廳，怎能不體驗最具風情的「圍爐裏炭火料理」呢！大家圍在爐邊，店員首先會仔細地教你如何升起炭火，接著可以自己動手試試看，但記得避開下風處，不然還沒開吃，自己就先被煙給勳飽了XD。

店家建議先從糰子開始烤，烤至表面微焦，可以沾點店家附贈的醬油提味。接著放上雞肉串，一邊品嚐香氣四溢的糰子，一邊靜靜等待雞肉串烤熟。此外，這裡的手打蕎麥麵也不可錯過，小川町水質純淨，使蕎麥麵口感更細緻，與炭火料理完美搭配。圍坐爐邊，聽著炭火燃燒的白噪音，邊品嚐美味的料理，這頓飯，不僅是味覺與聽覺的享受，更是一場充滿儀式感的體驗。

無論是想親自體驗炭火料理的樂趣（從手作糰子到炭火烤製的完整過程），還是單純想包場租用空間舉辦聚會，都建議提前上網預約喔！

【吉田家住宅】

地址：〒355-0336 埼玉県比企郡小川町勝呂４２３−１

營業時間：10:00～16:30

休館日：年末年始（12月29日～隔年1月3日）｜每週一、二（當天為假日的話則改隔日休）

交通：腳踏車從小川町觀光導覽所出發約25分鐘

官方網站（日語）｜體驗預約網站（日文）

【第三站】透過和紙感受日本職人工藝的魅力

▎來手漉和紙之村購買和紙伴手禮

小川町最具代表性的就是這裡的和紙工藝，其中，僅使用楮（こうぞ）製成的 「細川紙」，更被日本政府指定為重要無形文化財。擁有1,300年歷史的小川和紙，以素樸溫潤的質感吸引人心，不僅展現職人技藝，也為日常生活增添一抹雅緻。

離小川町觀光導覽所不遠，有一家專門販售和紙與文創商品的店鋪——「手漉和紙之村」。這裡不僅有各式渲染和紙，還有以和紙製成的創意商品，從錢包到耳環，甚至日本人在結婚時使用的信封袋，都能以渲染和紙點綴，為傳統增添一絲現代感。其中，特別推薦小鳥書籤，不規則的紙邊完美呈現羽毛的細膩質感，栩栩如生，讓人忍不住想整組收藏 💖～

離開前，不妨挑幾件和紙製品作為紀念吧，店內付款方式多元，除了現金，還可以使用信用卡、電子交通卡PASMO，以及與日本PayPay連動的台灣電子支付程式「全支付」，使購物更加便利！

【手漉和紙之村（紙漉きの村）】

地址：〒355-0321 埼玉県比企郡小川町小川１０９１

營業時間：10:00～16:00

休館日：年末年始（12月29日～隔年1月3日）｜每週一、二（當天為假日的話則改隔日休）

交通：腳踏車從小川町觀光導覽所出發約10分鐘

官方網站（日語）

▎道之驛小川町（5月30日重新開幕）

（現場預想圖取自：小川町官網）

距手漉和紙之村不遠的「道之驛小川町」，經過大規模改建翻新後，預計於五月底重新開放。類似台灣的高速公路休息站，這裡不僅能夠買到各式農產品、品嚐到在地特色料理，還有展示室、紀念品販賣店等設施，場館後方還有一個大型公園，供孩子們盡情遊玩。但其中最大亮點還是能親自體驗和紙製作，感受小川町傳統工藝的魅力。雖然目前公布的資訊尚不多，但這裡無疑是了解當地文化的好去處。

【道之驛小川町（道の駅おがわまち）】

地址：〒355-0321 埼玉県比企郡小川町小川１２２０

交通：腳踏車從小川町觀光導覽所出發約10分鐘

【第四站】在昭和風居酒屋「太田HORUMON」來頓完美的晚餐收尾/span>

一天的旅程即將結束，怎能少了美食作為完美收尾？我們選擇了當地也非常有人氣的昭和風居酒屋「太田HORUMON」。店內不僅瀰漫著炭火燒肉的香氣，牆上還掛滿店主一家與名人的合照，泛黃的老照片與榻榻米座位更添懷舊味。

這裡的招牌內臟燒烤（ホルモン焼き）是必點料理，搭配店主特製的辣椒醬，濃郁微辣的口感讓人一口接一口，再配上一杯冰涼生啤或當地清酒更過癮，如果你的胃還有空間，就在點幾道味噌醬燒鳥和烤肉吧！

這間創業超過70年的老店，既溫馨又充滿人情味，客人間也會熱情攀談，讓人忍不住想多待一會兒，細細品味這份小鎮的獨特魅力。

＊本店允許吸煙，對煙味較敏感的人可以斟酌選擇哦！

【太田HORUMON（太田ホルモン）】

地址：點我前往〒355-0328 埼玉県比企郡小川町大塚４５−１

營業時間：16：00～22：30

休館日：每週日、每月第三個星期一

交通：小川町站步行約2分鐘

搭上東武東上線展開一場東京近郊散策之旅

這次的小川町一日遊，完全顛覆了我對近郊旅行的印象！原以為只是個普通的鄉間小鎮，沒想到卻隱藏著滿滿驚喜——從和服體驗、傳統手工和紙，到圍爐裏料理與居酒屋的燒烤，每一刻都充滿濃厚的日本風情。如果你喜歡慢遊、感受純粹的日式風景，不妨搭上東武東上線，來這裡放慢腳步，細細品味這座小鎮的獨特魅力。

除了小川町，東武東上線沿線還有許多值得造訪的景點，像是擁有江戶風情藏造老街與鰻魚飯名店的「川越」、以及可欣賞四季變化、花季限定美景的「武藏嵐山」，尤其是六月的薰衣草祭，夢幻紫色花海更是不容錯過。

搭上這條穿越古今的鐵道路線，你會發現東京近郊其實藏著許多充滿魅力的寶地。我已經迫不及待想展開下一段旅程了，你呢？😊🚆

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