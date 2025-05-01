賞櫻沒跟上？那就來看紫藤花吧！東京「紫藤花夢幻景點」5選

如果說到日本賞花，大多數人第一時間想到的應該都是「賞櫻花」吧？不過櫻花的盛開期往往只有短短一週，並不是所有人都有機會親眼目睹櫻花滿開的美景。

但也別太過可惜，日本能賞的花可不只有櫻花而已。櫻花花期一過，接著就是「紫藤花」登場的時候。一串串垂掛的紫藤花，交織成夢幻的花簾，美得令人陶醉。

這篇就來帶大家看看，在大家最愛造訪的東京裡，有哪些可以賞紫藤花的好去處囉。

東京紫藤花景點5選

▎①龜戶天神社（亀戸天神社）

龜戶天神社的別名為「花神社」，是最受日本藝術家喜愛的賞景之一，也有「東京第一賞藤聖地」的美名。神社境內種植了50株以上的紫藤花，每當到了四月開始的「紫藤祭」，總是會吸引大批遊客前來欣賞池塘邊一串串垂下的紫藤花。龜戶天神社中以龜著稱，境內池中有很多可愛的烏龜遨遊，而祭典期間也會有屋台出店，在賞花之餘品嚐美食，讓旅程更加豐富囉。

龜戶天神社

地址：〒136-0071 東京都江東区亀戸３丁目６−１

大眾交通方式：

・搭乘JR總武線至「龜戶站」，徒步15分鐘

・搭乘東武龜戶線至「龜戶站」，徒步15分鐘

・搭乘東京地下鐵至「錦糸町站」，徒步15分鐘

龜戶天神社 官方網站｜官方Instagram帳號

▎小石川後樂園（小石川後楽園）

位於文京區的小石川後樂園，興建於江戶時代，是目前東京最古老的庭園之一，更是國家文化財產保護法指定的特別史跡及特別名勝。雖然庭園位置緊鄰東京巨蛋城與遊樂園，但園內卻依然保有一份難得的靜謐。

進入四月下旬後，隨著氣溫回暖，紫藤花也迅速生長、盛開，目前正是賞花的最佳時機！如果想欣賞如瀑布般垂掛的的紫色浪漫，可千萬別錯過囉！

小石川後樂園

地址：〒112-0004 東京都文京区後楽１丁目６−６

營業時間：9:00～17:00（最後入園時間16:30）

票價：一般票 300日圓｜65歲以上 150日圓｜小學生以下 免費

大眾交通方式：

・搭乘JR總武線至「飯田橋站」，徒步8分鐘

・搭乘東京地下鐵至「飯田橋站」，徒步8分鐘

・搭乘東京地下鐵至「後樂園站」，徒步6～8分鐘

小石川後樂園 官方網站

▎國領神社

（圖片取自：國領神社 官網）

國領神社的「千年之藤」被選為「調布八景」之一，據說這顆藤樹已有約400～500年的歷史，長久以來備受人們敬仰。每到四月下旬至五月上旬，這邊的紫藤花便會開始盛開，黃金週期間更是最佳的觀賞時期。紫藤花盛開時，花香不只瀰漫神社境內，甚至飄散至周邊街道，吸引不少遊客前來參拜、賞花。

國領神社

地址：〒182-0022 東京都調布市国領町１丁目７−１

營業時間：9:00～17:00（最後入園時間16:30）

大眾交通方式：

・搭乘京王線至「布田站」，徒步5分鐘

國領神社 官方網站

▎拝島公園

（圖片取自：昭島観光まちづくり協会）

據說拝島公園內著名的「拝島之藤」樹齡超過800年，亦是被指定為東京都的「天然紀念物」。園內的紫藤花會約在每年四月中旬至五月上旬迎來最佳觀賞期，垂墜而下的紫藤花簾搭配撲鼻的花香，營造出令人沉醉其中夢幻氛圍。

拝島公園

地址：〒196-0002 東京都昭島市島町１丁目１０

大眾交通方式：

・搭乘JR青梅線至「昭島站」，徒步約20分鐘

昭島観光まちづくり協会｜昭島市首頁

▎神代植物公園

與國領神社同樣位於調布市的神代植物公園，是東京都內唯一的都立植物公園。這邊擁有東京規模最大的玫瑰園，還能欣賞到隨季節變換而呈現不同風貌的各式植物。

春季時節，園內的紫藤、白藤等約13種不同品種的紫藤盛開，交織成夢幻花廊。與同時盛開的杜鵑花（ツツジ）相映成趣，是不可錯過的春日花景。

神代植物公園

地址：〒182-0017 東京都調布市深大寺元町５丁目３１−１０

營業時間：9:30～17:00（最後入園時間16:00）

票價：一般票 500日圓｜65歲以上 250日圓｜國中生 200日圓｜小學生以下 免費

大眾交通方式：

・搭乘京王線至「調布站」，轉乘小田急巴士（往吉祥寺站 或 三鷹站方向）至「神代植物公園前」下車

・搭乘JR中央線至「三鷹站」或「吉祥寺站」，轉乘小田急巴士（往調布站北口方向 或 往深大寺方向）至「神代植物公園前」下車

神代植物公園 官方網站

雖說紫藤花的花期多集中在四月下旬～五月上旬，但日本是一個四季都有花兒賞的國家，無論何時造訪日本，都能在不同的花季裡，體驗各具特色的浪漫與美麗。

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