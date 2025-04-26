東京自由行新景點！「吉伊卡哇樂園」2025年開幕，全新大型體驗設施粉絲必朝聖

能擁有一雙獨一無二的Converse匡威，想必是很多人的夢想吧！所以到東京旅遊時，不少朋友會特地原宿的Converse匡威客製化工作室「White atelier BY CONVERSE 原宿」，打造專屬自己的帆布鞋。去年翻新過後，店內可客製化的鞋型又增加了，這次就一起來看看吧！

2025-04-19 15:00