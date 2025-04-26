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東京自由行新景點！「吉伊卡哇樂園」2025年開幕，全新大型體驗設施粉絲必朝聖

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自吉伊卡哇樂園官網
圖／取自吉伊卡哇樂園官網

粉絲會瘋掉！日本超人氣角色「吉伊卡哇」即將於2025年在東京推出首座大型體驗型主題樂園「吉伊卡哇樂園（ちいかわパーク）」，讓無數粉絲引頸期盼。根據官方X帳號最新公告，這座主題園區將結合可愛角色與沉浸式互動體驗，打造全新旅遊打卡熱點。

圖／取自吉伊卡哇樂園官網
圖／取自吉伊卡哇樂園官網

東京自由行新亮點　吉伊卡哇粉絲行程必排

「吉伊卡哇」由漫畫家長野創作，風格溫馨療癒，自社群平台走紅後爆發高人氣，成為全球粉絲為之瘋狂IP首選。過去從東京車站周邊商店、快閃店到台灣聯名氣偶展，直接掀起跨國觀光熱潮。而此次主題樂園開幕消息一出，更是為計畫前往東京自由行的遊客帶來全新行程選擇，也引起不少台日網民的熱議，包含「趕快公佈地點與開幕我要衝了！」、「看起來很有趣」等留言表達期待。

圖／取自吉伊卡哇樂園官網
圖／取自吉伊卡哇樂園官網

吉伊卡哇園區詳情陸續公布　追蹤官方掌握第一手消息

目前官方僅表示園區位於東京，門票、設施內容與開幕日期尚未公開，建議旅人密切關注吉伊卡哇官方X帳號與網站。未來樂園將販售限定周邊商品，預期將成為東京旅遊必訪新地標。「吉伊卡哇樂園」勢必成為親子同遊與角色控打卡的夢幻之地，值得期待一下！

圖／取自吉伊卡哇樂園官網
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主題樂園 吉伊卡哇 東京 自由行 觀光

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