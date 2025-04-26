東京自由行新景點！「吉伊卡哇樂園」2025年開幕，全新大型體驗設施粉絲必朝聖
粉絲會瘋掉！日本超人氣角色「吉伊卡哇」即將於2025年在東京推出首座大型體驗型主題樂園「吉伊卡哇樂園（ちいかわパーク）」，讓無數粉絲引頸期盼。根據官方X帳號最新公告，這座主題園區將結合可愛角色與沉浸式互動體驗，打造全新旅遊打卡熱點。
東京自由行新亮點 吉伊卡哇粉絲行程必排
「吉伊卡哇」由漫畫家長野創作，風格溫馨療癒，自社群平台走紅後爆發高人氣，成為全球粉絲為之瘋狂IP首選。過去從東京車站周邊商店、快閃店到台灣聯名氣偶展，直接掀起跨國觀光熱潮。而此次主題樂園開幕消息一出，更是為計畫前往東京自由行的遊客帶來全新行程選擇，也引起不少台日網民的熱議，包含「趕快公佈地點與開幕我要衝了！」、「看起來很有趣」等留言表達期待。
吉伊卡哇園區詳情陸續公布 追蹤官方掌握第一手消息
目前官方僅表示園區位於東京，門票、設施內容與開幕日期尚未公開，建議旅人密切關注吉伊卡哇官方X帳號與網站。未來樂園將販售限定周邊商品，預期將成為東京旅遊必訪新地標。「吉伊卡哇樂園」勢必成為親子同遊與角色控打卡的夢幻之地，值得期待一下！
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言