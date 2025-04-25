東京羽田機場住宿推薦！ Hotel Villa Fontaine Grand 附設溫泉、豐盛早餐吃到飽，還能看到富士山

難得能出國去日本東京自由行，當然要給它玩好玩滿，最後在羽田機場泉天空之湯泡溫泉、去茶寮翠泉吃抹茶甜點，當然住宿也不會隨便，就藏在機場內的放空飯店，舒適客房看得到富士山，還有超豐盛的早餐吃到飽，就在～Hotel Villa Fontaine Grand

東京之旅精華影片

準備來一探泡高空景觀好溫泉之前，來欣賞一下阿一一剪輯的動態影片，集合東京的必玩景點和必吃美食，哈利波特、哆啦A夢、夢幻夜景，全都在這段小影片中與大家分享！

羽田機場飯店 Hotel Villa Fontaine Grand入住時間/交通方式

Hotel Villa Fontaine Grand就藏在2023年開幕的羽田機場花園(HANEDA AIRPORT GARDEN)內，結合購物中心、溫泉和飯店，第三航廈出境跟著指標就能輕鬆散步抵達，如果飛機是降落第一和第二航廈也可以搭免費接駁車前往，飯店位於羽田機場花園的四樓，這次東京北海道之旅最後一天就在這裡住一晚。

搭乘電扶梯上來就能看到超氣派的迎賓大廳，中間是壯觀的大樹造型裝置藝術，一旁設置舒適的沙發休息區，飯店除了這次住的，相對平價的Hotel Villa Fontaine Grand，往上一層還有位於高樓層，走高級路線的Villa Fontaine Premier。

飯店入住時間為15:00之後，退房時間是隔天的11:00前，入住和退房皆採自助式機器辦理的方式，能切換中文介面辦理沒煩惱，手續結束後房卡會直接從機器裡生出來。因為整個飯店規模非常大，所以最後會提醒你要從哪個入口進去。

客房規劃於2-3樓和5-11樓，有需要梳子、刷澡毛巾等相關盥洗備品可以先自己拿取。

整個飯店設施相當完備，每區皆有投幣式飲料和啤酒販賣機，一旁設置製冰機和熱食物的微波爐，若玩很多天很需要的洗衣室，可以趁機把衣服好好洗乾淨。

五樓還有個房客專用健身房，設施相當完備，跑步機、啞鈴、重量訓練設備一應俱全，不過想使用要收費，一人2200日圓。

Hotel Villa Fontaine Grand經濟雙人房開箱

接著準備來瞧瞧今天住的房間，它的房間數真的超多，高達1717間客房，光客房長廊就超長的，彷彿看不到盡頭似的，拍起照來也相當有fu。

這次住最基本的經濟雙人房，如果想泡湯可以選擇搭配泉天空之湯的方案，房間範圍不大，如果帶大行李想攤開需要喬一下角度，不過設施相當完備，除了Queen size的一大床，旁邊還有個放空的沙發座椅，浴室也採透明隔間增添空間感，住起來還滿舒服的。

房間冷氣可以依喜好調整溫度，也有暖氣的功能，室內拖有兩種，除了一般拋棄式的，還有可以穿去泡泉天空之湯的拖鞋，床上備有放空的睡衣，也能直接穿去泡溫泉(但不能穿去吃早餐喔！)。

大門旁有掛外套的衣櫃和放重要物品的保險箱，mini吧就是基本款，小冰箱、快煮壺和瓶裝水。

房內設施非常完備，電視可以查詢飯店內相關資訊，也能連YT看自己的頻道，底下有迷你藍芽喇叭可以配對手機放自己喜歡的音樂，床邊還貼心提供了多接頭的充電線。

因為是新飯店，插座和wifi網路皆相當完善，有設置多國規格的插座，wifi連線速度穩定，想看影片OK，另外準備了折疊式的梳妝鏡，讓你在房間裡也能梳妝打理一番。

接下來瞧瞧浴室，房間的對外窗主要就在這裡，因為跟臥室有透明窗戶連結，早上採光還是滿不錯的，洗澡時若害羞也有簾子可以拉起來，空間同樣不大，但走純白風格，氣氛滿舒服的，大梳妝鏡、洗手台、免治馬桶、乾溼分離的淋浴間，該有的都沒有少。

因為訂房時有備註希望是好景觀的房間，它有幫我安排偏外側一些，不但能看到一點大海和東京市景，居然還能一路遠眺富士山，這次來剛好天氣很棒，拍到夢幻的藍調時刻，真的是超驚喜的！

如果沒有在大廳拿盥洗備品，房內也有準備牙刷，洗髮精、沐浴乳是環保大瓶裝，吹風機使用知名的Panasonic，可以洗個頭好好把頭髮吹乾乾。

Hotel Villa Fontaine Grand早餐吃到飽Buffet菜色介紹

Hotel Villa Fontaine Grand早餐在一樓ALL DAY DINING GRANDE AILE餐廳享用，也有提供午餐和晚餐，若沒預訂含早方案一人是3200日圓，早餐供應時間為6:00-10:00，有特別提早讓搭早班機的人也能來享用。

早餐採自助吃到飽Buffet的供應形式，餐廳氣氛滿不錯的，中間還有個美美吧台，22:00～25:00會變身酒吧，想來吃個消夜或微醺好酒都沒問題。

接著就來瞧瞧有哪些好菜，生菜沙拉、日式涼拌小菜和搭配白飯的醬菜漬物。

日本人早餐必喝的味噌湯、配飯無敵的香濃咖哩。

吐司、可頌等多種麵包，不但能吃到非常有人氣的生吐司，還有能自己DIY，搭配喜歡蔬菜、配料的營養三明治。

一整排的熱食有金黃美式炒蛋、香酥炸物小熱狗、可樂餅、義大利麵。

還有日式燉煮牛肉、雞排和烤魚等多道肉類料理，能好好補充一下蛋白質。

還規劃了一個Sizzling Kitchen現點現做料理區，提供廚師現做的麵食和法式吐司。

甜點蛋糕、小泡芙、日式蕨餅，體內環保一下的健康優格，飯後水果也不會少。

飲料除了熱飲的咖啡和自己沖泡的熱茶，清涼果汁、香濃鮮奶，還有日本飯店比較少見的豆乳，以及跟北海道支笏湖鶴雅水之謌一樣，有加入多種蔬菜水果的健康果昔。

接下來桌上就冒出滿滿好菜，早餐出乎意料的豐富，包含沙拉、主餐、炸物、蛋料理、麵食、甜點和飲料，根本就是正餐等級的，而且是吃到飽，喜歡可以一直拿，太滿足了～

先從開胃的沙拉和日式小菜開始吃起，再來享用鮮美烤魚、嫩嫩炒蛋、香酥炸物和現煮豬肉麵，小熱狗外層有金黃香酥的麵包裹衣，讓人回味一下童年最愛的滋味。

最後還有誘人的現煎法式吐司和甜點，吐司會幫你灑上抹茶粉，甜點也吃得到軟嫩蕨餅，可以感受一絲日式風味，補足滿滿活力，可以心滿意足地去搭飛機回台灣了～

羽田機場花園飯店推薦 Hotel Villa Fontaine Grand好住嗎？

舒適客房、豐盛早餐，還能泡療癒溫泉和好逛好買好吃的購物中心，沒想到機場住宿也可以這麼舒服，如果來東京不想玩得太趕，很推薦大家回家的前一天來這裡住一晚，好好放空片刻～...

Hotel Villa Fontaine Grand Haneda Airport

地址：144-0041 東京都大田區羽田機場2-7-1

電話：02 2396 4592

入住時間：15:00之後 退房時間：隔天11:00前

官網

文章來源：阿一一之食意旅遊 FB：阿一一之食意旅遊

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」