上野文青漫步散策！ 貓咪主題特色書店ｘ百年老宅咖啡廳 延續藝術的感動
【旅奇傳媒/日本部報導】東京的上野街區也是悠閒散步的最佳路線。「ひるねこBOOKS」（Hiruneko Books）是一間以貓咪主題書籍為特色的小書店，販售繪本、童書、藝術、服裝美食等生活風格書籍，除了新書，也有大量的中古書提供選購。
逛逛書店，再找家咖啡廳歇歇腳，「カヤバ珈琲」（KAYABA咖啡）是一家保留昭和風情的復古老宅咖啡館。出檐造的屋簷是一大特色，建築推估為大正5年（1916年）所建，店內大樑等結構已有超過百年歷史，是旅途中放鬆的絕佳空間。
◉ ひるねこBOOKS（Hiruneko Books）
・地址：東京都台東区谷中2-5-22-101
・營業時間：12:00～20:00（週末與假日至18:30）
・公休：每週二及第二個週三
・官網：https://www.hirunekobooks.com/
◉ カヤバ珈琲（KAYABA咖啡）
・地址：東京都台東区谷中６丁目１－２９, Taito-ku, Tokyo, Japan 110-0001
・營業時間：08:00～18:00
・公休日：週一（若週一為假日則營業，改休隔日）
・網站：https://www.instagram.com/kayabacoffee/
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