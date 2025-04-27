上野文青漫步散策！ 貓咪主題特色書店ｘ百年老宅咖啡廳 延續藝術的感動

【旅奇傳媒/日本部報導】東京的上野街區也是悠閒散步的最佳路線。「ひるねこBOOKS」（Hiruneko Books）是一間以貓咪主題書籍為特色的小書店，販售繪本、童書、藝術、服裝美食等生活風格書籍，除了新書，也有大量的中古書提供選購。

招牌的「雞蛋三明治」與「Lucian 咖啡」，是老宅咖啡廳カヤバ珈琲創業以來的經典之味，值得一嚐。 圖：©カヤバ珈琲／來源

逛逛書店，再找家咖啡廳歇歇腳，「カヤバ珈琲」（KAYABA咖啡）是一家保留昭和風情的復古老宅咖啡館。出檐造的屋簷是一大特色，建築推估為大正5年（1916年）所建，店內大樑等結構已有超過百年歷史，是旅途中放鬆的絕佳空間。

▲ひるねこBOOKS獨家販售的繪本專區。 圖：ひるねこBOOKS╱來源

◉ ひるねこBOOKS（Hiruneko Books）

・地址：東京都台東区谷中2-5-22-101

・營業時間：12:00～20:00（週末與假日至18:30）

・公休：每週二及第二個週三

・官網：https://www.hirunekobooks.com/

▲座落於谷中町入口處的「カヤバ珈琲」，作為當地的象徵性存在，長年來深受眾人喜愛。店鋪外觀一景。 圖： ©カヤバ珈琲／來源

◉ カヤバ珈琲（KAYABA咖啡）

・地址：東京都台東区谷中６丁目１－２９, Taito-ku, Tokyo, Japan 110-0001

・營業時間：08:00～18:00

・公休日：週一（若週一為假日則營業，改休隔日）

・網站：https://www.instagram.com/kayabacoffee/

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