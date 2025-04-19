來設計你的專屬ALL STAR運動鞋！「White atelier BY CONVERSE原宿」運動鞋×藝術品客製化體驗

能擁有一雙獨一無二的Converse匡威，想必是很多人的夢想吧！所以到東京旅遊時，不少朋友會特地原宿的Converse匡威客製化工作室「White atelier BY CONVERSE 原宿」，打造專屬自己的帆布鞋。去年翻新過後，店內可客製化的鞋型又增加了，這次就一起來看看吧！

每個人都該擁有一雙經典的Converse匡威帆布鞋

從籃球場到街頭時尚，CONVERSE已成為跨越世代的經典品牌，其簡約百搭的設計歷久不衰，百年來不斷進化，始終備受喜愛。在「Design Yourself」的品牌理念下，CONVERSE不僅是一雙鞋，更是一種風格的展現，每位穿上它的人都能詮釋自己的故事與個性。

CONVERSE在全球擁有廣大支持者，在日本更是人氣不減，並持續推出符合當地潮流與需求的多元鞋款。其中，深受喜愛的「MADE IN JAPAN」系列，採用高品質的國產素材，為日本市場限定的特別款式。每一季推出的全新配色，不僅在日本國內非常有人氣，也吸引不少海外旅客專程來買。

去年7月，日本首家旗艦店「CONVERSE STORE HARAJUKU」正式開幕。店內空間充分展現了 CONVERSE的品牌精神，融入了品牌的根源——「籃球」與「街頭文化」，營造出一種不只是鞋店，更能感受到品牌歷史與文化的獨特氛圍，帶給大家蠻獨特的購物體驗。JAPANKURU之前有跟大家介紹過，有興趣的話可以看我們的文章「Converse日本旗艦店原宿時尚開幕！連結匡威帆布鞋的過去與現在」。

White atelier BY CONVERSE：客製化一雙獨一無二的帆布鞋

如果想要入手一雙與眾不同的特別款球鞋，那麼一定不能錯過「White atelier BY CONVERSE」。在這裡，你可以自由發揮創意，打造出屬於自己的獨一無二的CONVERSE。「Atelier」是法語，意指「工作室」或「創作空間」，而這裡正是為了讓人們展現個人風格而誕生的。秉持著CONVERSE的品牌精神「Design Yourself」，讓每個人都能透過鞋款展現自我風格。

走進1樓，映入眼簾的是各種經典款球鞋，以及只有在日本才能買到的限定商品。例如：採用高級日本製麂皮，色彩鮮明吸睛的 「ONE STAR J SUEDE」、時尚俐落的樂福鞋款、聯名系列等，款式豐富多元。此外，這裡還有鞋帶、襪子、鞋履保養用品、鞋墊等配件，讓你從頭到腳都能沉浸在Converse的世界中！

來到2樓，映入眼簾的是以白色為基調的寬敞客製化空間。在這裡，你可以盡情享受打造專屬All Star球鞋 的樂趣。無論是挑選喜愛的圖案、加上姓名或日期，還是設計出吸睛的獨特風格，都能自由發揮創意。更棒的是，還有多種鞋帶、吊飾等配件可供選擇，讓你的鞋履搖身一變，成為獨一無二的藝術品。想體驗打造全球僅此一雙的專屬球鞋，千萬別錯過2樓的White atelier BY CONVERSE！

【White atelier BY CONVERSE 原宿】

地址：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前６丁目１６−５ HOLONⅢ

營業時間：12:00～20:00

大眾交通：

・ 沿著Cat Street貓街往澀谷方向走，約10分鐘可抵達。

・<東京Metro明治神宮前站>7號出口出來，往澀谷方向走，約5～7分鐘可抵達。

官方網站

店舖改裝再登場！新的設計與體驗

White atelier BY CONVERSE於2015年作為匡威在日本的第一家直營店開幕，至今一直深受大家喜愛。在去年（2024）11月，店內特別擴大客製化選項，將2樓全新改裝成專屬客製化樓層，讓DIY創作的樂趣更上一層樓。除了原本店鋪限定的純白 All Star 之外，這次更進一步增加經典款CANVAS ALL STAR HI/OX以及 厚底鞋款等基礎款式，讓大家的DIY可以有更多選擇和創作空間。

這次店舖的翻新，無疑讓DIY客製化一雙Converse的樂趣再升級，而且選擇更多，更能詮釋出大家不一樣的時尚性格。

創作專屬帆布鞋3步驟簡單完成

在White atelier BY CONVERSE中DIY一雙帆布鞋並不難，只要3個步驟就能簡單完成設計。

▎Step ① 選擇基本鞋款與尺寸

來到店內，若想要客製化一雙Converse，就直接到2樓，和店員說你說一聲，他們會接待並帶領你開始製作。

可以DIY客製化的基本鞋型，主要有「CANVAS ALL STAR HI 或 OX（6,380円）」、「ALL STAR Ⓡ HI 或 OX（僅限全白款、8,250円）」、「ALL STAR Ⓡ TREKWAVE HI 或 OX（14,850円）」。選好鞋型後，就可以把你自己的鞋子尺寸告訴店員。如果不確定自己的腳的尺寸，也可以現場請店員協助試穿，找到能穿的舒適的適當尺寸。

▎Step ② 自由挑選其他豐富設計

選好鞋型和尺寸之後，就來選鞋子的設計吧。店內有一大本各類基本鞋型的不同顏色的樣本參考畫冊，可以直接在裡面選擇。不僅如此，你可以選擇Converse匡威風十足的星星圖案，又或者是與藝術家聯名的特別設計等。

當然，除了樣本畫冊之外，你也可以在店內看到實物的樣本。即便是沒有事前想好要做什麼設計的朋友，也可以直接參考樣本冊及實物樣品來設計。

說起可以DIY客製化的部分，主要是在鞋子的上部的外側（左右），以及鞋舌的部分。你不僅可以自由選擇想要的設計，而且左右兩隻腳不一樣耶沒關係，只要在確定好想怎麼設計後，和店員說，並記在專用的紙上就可以了。

一般左上部外側的設計，一雙2,200日圓，如果是由需要疊加印刷設計的，則為4,400日圓；鞋舌上加設計，則為2,200日圓，而若需要疊加印刷，一樣為4,400日圓。

※ 注意：依據不同鞋型，會有特定顏色難以進行特別的印刷設計，請事先與店員確認。

▎Step ③ 印前最終確認

最後一個步驟，是和店員做最後的印前設計確認。確認過後，店員會將帆布鞋安裝在機器上，開始進行印刷。印刷完成後，就大功告成啦！可以現場穿上自己的DIY設計的帆布鞋，到街上走走囉。

打造「自我」的樂趣與期待

在White atelier BY CONVERSE做一雙特別的帆布鞋的樂趣，除了在挑選設計之外，在看著印刷機啟動，開始一點一點印製完成的那個過程，也十分令人享受——那彷彿是種看著「自我」誕生的過程。（笑）在這個客製化的樓層中，大家可以透過透明玻璃來觀摩自己的帆布鞋被客製化而成的樣子。

其他追加選項

如果你以為White atelier BY CONVERSE的客製化，僅限於印製特別的花紋設計，那可就太小看這裡了。在完成特色的印刷設計之後，你還可以選擇追加一些其他的掛件，又或者是鞋帶來進行搭配。

▎鞋帶

首先，可以另外選擇「鞋帶（880日圓）」 來為球鞋增添趣味與個性，讓你的設計更加吸睛！在White atelier BY CONVERSE，提供多種顏色的鞋帶，讓你可以依照自己的風格自由搭配。

▎小吊飾

另一個值得試試看的客製化選項，則是各種風格的裝飾配件。從酷炫風、可愛風到閃亮風，款式多樣，為你的鞋款增添更多細節與個性。價格從440日圓起，依設計不同而價位也不同。

送給重要的人的禮物

除了完成屬於自己的設計，幫親愛的親友打造一雙特別的球鞋也是不錯的選擇。例如，想為孩子的「人生第一步」留下珍貴紀念，還可以選擇專為兒童設計的「CHILD ALL STAR N V-1 HI」（4,950 日圓）或適合嬰幼兒的「BABY ALL STAR N V-1 / WA」（4,730 日圓），為孩子打造專屬的成長回憶。

此外，還可以加購「禮品包裝（880 日圓）」的選項，讓這雙獨一無二的球鞋成為更具溫度的特別禮物。無論是為自己還是為親友，你都可以透過這場客製化體驗，設計一雙充滿故事與心意的 Converse帆布鞋。

Q＆A時間！常見問題

Q: 客製化的價格是多少？

A: 依據選擇的鞋款與客製化選項不同，價格範圍約落在8,580日圓～23,650日圓之間。

Q: 需要多少時間完成？

A: 依據設計的複雜度及當天店內的忙碌程度，通常約需2～3小時 完成。若希望更快拿到成品，建議在店鋪剛開門時前往，可更快排上客製化的流程喔！

Q: 如果無法親自到店取貨怎麼辦？

A: 店內提供日本國內配送服務，包含寄送至飯店，如有需要可直接向店員洽詢。

Q: White atelier BY CONVERSE在哪裡？

A: 目前有兩家門市，分別位於東京原宿與福岡。

Q: 可以在線上訂購嗎？

A: 可以，但線上選擇較有限。透過官方網站可訂購的僅限店鋪限定的純白款，若想選擇其他顏色或鞋款，建議至門市現場購買。

Q: 可以享受免稅服務嗎？

A: 當然可以！ 購買時請記得攜帶護照，即可享受免稅優惠。

Q: 店員能用英語溝通嗎？

A: 沒問題！ 店內的工作人員能以日語與英語應對，無論是日本顧客或海外遊客，都能放心體驗客製化服務。

推薦來White atelier BY CONVERSE的理由

在 White atelier BY CONVERSE，你可以打造一雙獨一無二的帆布鞋，不管是給自己的，還是給親愛的人們的。或許對不少人來說，這樣的一雙帆布鞋不僅僅是一雙鞋，更是一種自我個性的展現，而這也是這家店鋪的魅力所在。

在二樓的客製化空間中，自由挑選喜愛的顏色、紋樣，還可以搭配鞋帶、吊飾等配件，製作起來十分有趣不說，店內還可以找到許多限量款和聯名款商品。無論你是想要找特別鞋款，還是想另外打造專屬自己的鞋款，White atelier BY CONVERSE都蠻值得你排入行程走一趟滴！

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