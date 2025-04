來設計你的專屬ALL STAR運動鞋！「White atelier BY CONVERSE原宿」運動鞋×藝術品客製化體驗

能擁有一雙獨一無二的Converse匡威,想必是很多人的夢想吧!所以到東京旅遊時,不少朋友會特地原宿的Converse匡威客製化工作室「White atelier BY CONVERSE 原宿」,打造專屬自己的帆布鞋。去年翻新過後,店內可客製化的鞋型又增加了,這次就一起來看看吧!

每個人都該擁有一雙經典的Converse匡威帆布鞋

從籃球場到街頭時尚,CONVERSE已成為跨越世代的經典品牌,其簡約百搭的設計歷久不衰,百年來不斷進化,始終備受喜愛。在「Design Yourself」的品牌理念下,CONVERSE不僅是一雙鞋,更是一種風格的展現,每位穿上它的人都能詮釋自己的故事與個性。

CONVERSE在全球擁有廣大支持者,在日本更是人氣不減,並持續推出符合當地潮流與需求的多元鞋款。其中,深受喜愛的「MADE IN JAPAN」系列,採用高品質的國產素材,為日本市場限定的特別款式。每一季推出的全新配色,不僅在日本國內非常有人氣,也吸引不少海外旅客專程來買。

去年7月,日本首家旗艦店「CONVERSE STORE HARAJUKU」正式開幕。店內空間充分展現了 CONVERSE的品牌精神,融入了品牌的根源——「籃球」與「街頭文化」,營造出一種不只是鞋店,更能感受到品牌歷史與文化的獨特氛圍,帶給大家蠻獨特的購物體驗。JAPANKURU之前有跟大家介紹過,有興趣的話可以看我們的文章「Converse日本旗艦店原宿時尚開幕!連結匡威帆布鞋的過去與現在」。

White atelier BY CONVERSE:客製化一雙獨一無二的帆布鞋

如果想要入手一雙與眾不同的特別款球鞋,那麼一定不能錯過「White atelier BY CONVERSE」。在這裡,你可以自由發揮創意,打造出屬於自己的獨一無二的CONVERSE。「Atelier」是法語,意指「工作室」或「創作空間」,而這裡正是為了讓人們展現個人風格而誕生的。秉持著CONVERSE的品牌精神「Design Yourself」,讓每個人都能透過鞋款展現自我風格。

走進1樓,映入眼簾的是各種經典款球鞋,以及只有在日本才能買到的限定商品。例如:採用高級日本製麂皮,色彩鮮明吸睛的 「ONE STAR J SUEDE」、時尚俐落的樂福鞋款、聯名系列等,款式豐富多元。此外,這裡還有鞋帶、襪子、鞋履保養用品、鞋墊等配件,讓你從頭到腳都能沉浸在Converse的世界中!

來到2樓,映入眼簾的是以白色為基調的寬敞客製化空間。在這裡,你可以盡情享受打造專屬All Star球鞋 的樂趣。無論是挑選喜愛的圖案、加上姓名或日期,還是設計出吸睛的獨特風格,都能自由發揮創意。更棒的是,還有多種鞋帶、吊飾等配件可供選擇,讓你的鞋履搖身一變,成為獨一無二的藝術品。想體驗打造全球僅此一雙的專屬球鞋,千萬別錯過2樓的White atelier BY CONVERSE!

【White atelier BY CONVERSE 原宿】

地址:〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6丁目16−5 HOLONⅢ

營業時間:12:00~20:00

大眾交通:

・ 沿著Cat Street貓街往澀谷方向走,約10分鐘可抵達。

・<東京Metro明治神宮前站>7號出口出來,往澀谷方向走,約5~7分鐘可抵達。

官方網站

店舖改裝再登場!新的設計與體驗

White atelier BY CONVERSE於2015年作為匡威在日本的第一家直營店開幕,至今一直深受大家喜愛。在去年(2024)11月,店內特別擴大客製化選項,將2樓全新改裝成專屬客製化樓層,讓DIY創作的樂趣更上一層樓。除了原本店鋪限定的純白 All Star 之外,這次更進一步增加經典款CANVAS ALL STAR HI/OX以及 厚底鞋款等基礎款式,讓大家的DIY可以有更多選擇和創作空間。

這次店舖的翻新,無疑讓DIY客製化一雙Converse的樂趣再升級,而且選擇更多,更能詮釋出大家不一樣的時尚性格。

創作專屬帆布鞋3步驟簡單完成

在White atelier BY CONVERSE中DIY一雙帆布鞋並不難,只要3個步驟就能簡單完成設計。

▎Step ① 選擇基本鞋款與尺寸

來到店內,若想要客製化一雙Converse,就直接到2樓,和店員說你說一聲,他們會接待並帶領你開始製作。

可以DIY客製化的基本鞋型,主要有「CANVAS ALL STAR HI 或 OX(6,380円)」、「ALL STAR Ⓡ HI 或 OX(僅限全白款、8,250円)」、「ALL STAR Ⓡ TREKWAVE HI 或 OX(14,850円)」。選好鞋型後,就可以把你自己的鞋子尺寸告訴店員。如果不確定自己的腳的尺寸,也可以現場請店員協助試穿,找到能穿的舒適的適當尺寸。

▎Step ② 自由挑選其他豐富設計

選好鞋型和尺寸之後,就來選鞋子的設計吧。店內有一大本各類基本鞋型的不同顏色的樣本參考畫冊,可以直接在裡面選擇。不僅如此,你可以選擇Converse匡威風十足的星星圖案,又或者是與藝術家聯名的特別設計等。

當然,除了樣本畫冊之外,你也可以在店內看到實物的樣本。即便是沒有事前想好要做什麼設計的朋友,也可以直接參考樣本冊及實物樣品來設計。

說起可以DIY客製化的部分,主要是在鞋子的上部的外側(左右),以及鞋舌的部分。你不僅可以自由選擇想要的設計,而且左右兩隻腳不一樣耶沒關係,只要在確定好想怎麼設計後,和店員說,並記在專用的紙上就可以了。

一般左上部外側的設計,一雙2,200日圓,如果是由需要疊加印刷設計的,則為4,400日圓;鞋舌上加設計,則為2,200日圓,而若需要疊加印刷,一樣為4,400日圓。

※ 注意:依據不同鞋型,會有特定顏色難以進行特別的印刷設計,請事先與店員確認。

▎Step ③ 印前最終確認

最後一個步驟,是和店員做最後的印前設計確認。確認過後,店員會將帆布鞋安裝在機器上,開始進行印刷。印刷完成後,就大功告成啦!可以現場穿上自己的DIY設計的帆布鞋,到街上走走囉。

打造「自我」的樂趣與期待

在White atelier BY CONVERSE做一雙特別的帆布鞋的樂趣,除了在挑選設計之外,在看著印刷機啟動,開始一點一點印製完成的那個過程,也十分令人享受——那彷彿是種看著「自我」誕生的過程。(笑)在這個客製化的樓層中,大家可以透過透明玻璃來觀摩自己的帆布鞋被客製化而成的樣子。

其他追加選項

如果你以為White atelier BY CONVERSE的客製化,僅限於印製特別的花紋設計,那可就太小看這裡了。在完成特色的印刷設計之後,你還可以選擇追加一些其他的掛件,又或者是鞋帶來進行搭配。

▎鞋帶

首先,可以另外選擇「鞋帶(880日圓)」 來為球鞋增添趣味與個性,讓你的設計更加吸睛!在White atelier BY CONVERSE,提供多種顏色的鞋帶,讓你可以依照自己的風格自由搭配。

▎小吊飾

另一個值得試試看的客製化選項,則是各種風格的裝飾配件。從酷炫風、可愛風到閃亮風,款式多樣,為你的鞋款增添更多細節與個性。價格從440日圓起,依設計不同而價位也不同。

送給重要的人的禮物

除了完成屬於自己的設計,幫親愛的親友打造一雙特別的球鞋也是不錯的選擇。例如,想為孩子的「人生第一步」留下珍貴紀念,還可以選擇專為兒童設計的「CHILD ALL STAR N V-1 HI」(4,950 日圓)或適合嬰幼兒的「BABY ALL STAR N V-1 / WA」(4,730 日圓),為孩子打造專屬的成長回憶。

此外,還可以加購「禮品包裝(880 日圓)」的選項,讓這雙獨一無二的球鞋成為更具溫度的特別禮物。無論是為自己還是為親友,你都可以透過這場客製化體驗,設計一雙充滿故事與心意的 Converse帆布鞋。

Q&A時間!常見問題

Q: 客製化的價格是多少?

A: 依據選擇的鞋款與客製化選項不同,價格範圍約落在8,580日圓~23,650日圓之間。

Q: 需要多少時間完成?

A: 依據設計的複雜度及當天店內的忙碌程度,通常約需2~3小時 完成。若希望更快拿到成品,建議在店鋪剛開門時前往,可更快排上客製化的流程喔!

Q: 如果無法親自到店取貨怎麼辦?

A: 店內提供日本國內配送服務,包含寄送至飯店,如有需要可直接向店員洽詢。

Q: White atelier BY CONVERSE在哪裡?

A: 目前有兩家門市,分別位於東京原宿與福岡。

Q: 可以在線上訂購嗎?

A: 可以,但線上選擇較有限。透過官方網站可訂購的僅限店鋪限定的純白款,若想選擇其他顏色或鞋款,建議至門市現場購買。

Q: 可以享受免稅服務嗎?

A: 當然可以! 購買時請記得攜帶護照,即可享受免稅優惠。

Q: 店員能用英語溝通嗎?

A: 沒問題! 店內的工作人員能以日語與英語應對,無論是日本顧客或海外遊客,都能放心體驗客製化服務。

推薦來White atelier BY CONVERSE的理由

在 White atelier BY CONVERSE,你可以打造一雙獨一無二的帆布鞋,不管是給自己的,還是給親愛的人們的。或許對不少人來說,這樣的一雙帆布鞋不僅僅是一雙鞋,更是一種自我個性的展現,而這也是這家店鋪的魅力所在。

在二樓的客製化空間中,自由挑選喜愛的顏色、紋樣,還可以搭配鞋帶、吊飾等配件,製作起來十分有趣不說,店內還可以找到許多限量款和聯名款商品。無論你是想要找特別鞋款,還是想另外打造專屬自己的鞋款,White atelier BY CONVERSE都蠻值得你排入行程走一趟滴!

