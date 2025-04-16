春天遊日必訪！粉蝶花藍海來接棒 探索茨城「見晴之丘」迷人花海魅力
【旅奇傳媒／責任編輯-黃千珮】每年4月中旬至5月上旬，日本關東茨城縣的國營常陸海濱公園（ひたち海浜公園）迎來約530萬朵粉蝶花盛開的季節，整座「見晴之丘」被一片蔚藍的花海覆蓋，與天空交織出如夢似幻的景色，被譽為「藍色絕景，是春季日本最值得造訪的賞花勝地之一。進入本週，約開花7成，預估04/18（五）起一週是最佳賞花期，4月底至5月初的迷人花海則將逐漸稀疏。
除賞花外，茨城旅遊也推薦戶外體驗，北部常陸太田市有座奧久慈自然公園，招牌美景是龍神川，而建造於河段上的龍神水壩之上更有座龍神大吊橋，全長約375公尺，距湖面約100公尺高，從橋上可欣賞四季自然美景，還能體驗高空彈跳。每年的男童節期間4月下旬至5月中旬會舉行「龍神峽鯉魚旗祭」，1,000隻巨大鯉魚旗飄揚相當壯觀。
DATA／國營常陸海濱公園
・地址：茨城縣日立那珂市馬渡字大沼605-4
・交通方式：JR常磐線「勝田站」東口2號乘車處搭乘茨城交通路線巴士至海濱公園溪口約15分鐘
・營業時間：03/01〜07/20 09:30〜17:00（粉蝶花期），依季節變動。
・公休：每週二（遇假日順延），涵蓋粉蝶花期的03/26〜05/31無公休，其他季節依照官網公佈為準。
・費用：春季4〜5月、秋季10月大人800日幣，雙日券1,200日幣。其他季節一般票價大人450日幣，雙日券500日幣。
・官方網站：https://hitachikaihin.jp/ct/
DATA／龍神大吊橋
・地址：茨城縣常陸太田市天下野町2133-6
・交通方式：JR水郡線「常陸太田站」搭乘往下高倉方向的茨城交通巴士至龍神大吊橋下車，車程約40分鐘
・營業時間：08:30〜17:00
・費用：大人320日幣，國中、小學生210日幣
・官方網站：https://ohtsuribashi.ryujinkyo.jp/
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