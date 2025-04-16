快訊

李聖傑街頭緊摟夏宇禾「耳鬢廝磨」 女方回應了

綠共諜之妻曾是總統府憲兵 顧立雄：相信國防部沒人涉入

MLB／鄭宗哲大聯盟之旅倒數 海盜工具人復健賽開轟

春天遊日必訪！粉蝶花藍海來接棒 探索茨城「見晴之丘」迷人花海魅力

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
國營常陸海濱公園。　圖：茨城縣國際觀光推廣事務局／提供
國營常陸海濱公園。　圖：茨城縣國際觀光推廣事務局／提供

【旅奇傳媒／責任編輯-黃千珮】每年4月中旬至5月上旬，日本關東茨城縣的國營常陸海濱公園（ひたち海浜公園）迎來約530萬朵粉蝶花盛開的季節，整座「見晴之丘」被一片蔚藍的花海覆蓋，與天空交織出如夢似幻的景色，被譽為「藍色絕景，是春季日本最值得造訪的賞花勝地之一。進入本週，約開花7成，預估04/18（五）起一週是最佳賞花期，4月底至5月初的迷人花海則將逐漸稀疏。

▲龍神大吊橋「龍神峽鯉魚旗祭」。　圖：茨城縣國際觀光推廣事務局／提供
▲龍神大吊橋「龍神峽鯉魚旗祭」。　圖：茨城縣國際觀光推廣事務局／提供

除賞花外，茨城旅遊也推薦戶外體驗，北部常陸太田市有座奧久慈自然公園，招牌美景是龍神川，而建造於河段上的龍神水壩之上更有座龍神大吊橋，全長約375公尺，距湖面約100公尺高，從橋上可欣賞四季自然美景，還能體驗高空彈跳。每年的男童節期間4月下旬至5月中旬會舉行「龍神峽鯉魚旗祭」，1,000隻巨大鯉魚旗飄揚相當壯觀。

DATA／國營常陸海濱公園

・地址：茨城縣日立那珂市馬渡字大沼605-4

・交通方式：JR常磐線「勝田站」東口2號乘車處搭乘茨城交通路線巴士至海濱公園溪口約15分鐘

・營業時間：03/01〜07/20 09:30〜17:00（粉蝶花期），依季節變動。

・公休：每週二（遇假日順延），涵蓋粉蝶花期的03/26〜05/31無公休，其他季節依照官網公佈為準。

・費用：春季4〜5月、秋季10月大人800日幣，雙日券1,200日幣。其他季節一般票價大人450日幣，雙日券500日幣。

・官方網站：https://hitachikaihin.jp/ct/

DATA／龍神大吊橋

・地址：茨城縣常陸太田市天下野町2133-6

・交通方式：JR水郡線「常陸太田站」搭乘往下高倉方向的茨城交通巴士至龍神大吊橋下車，車程約40分鐘

・營業時間：08:30〜17:00

・費用：大人320日幣，國中、小學生210日幣

・官方網站：https://ohtsuribashi.ryujinkyo.jp/

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

吊橋 國營常陸海濱公園 茨城

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

延伸閱讀

日繪師岸田梅爾發現簽名板遭轉賣：我記得你是誰、這價格也太盤了吧

獨／豬哥亮愛女認了「離開台灣」！吐巨額保險內幕

苗栗跨距最長吊橋檢測作業 象鼻吊橋今起封閉1個月

嘉義阿拉伯粉紅村花旗木 受氣候影響花期延後

相關新聞

春天遊日必訪！粉蝶花藍海來接棒 探索茨城「見晴之丘」迷人花海魅力

【旅奇傳媒／責任編輯-黃千珮】每年4月中旬至5月上旬，日本關東茨城縣的國營常陸海濱公園（ひたち海浜公園）迎來約530萬朵粉蝶花盛開的季節，整座「見晴之丘」被一片蔚藍的花海覆蓋，與天空交織出如夢似幻的景

漫遊東京下町雜司谷　懷舊文青的愛貓者天堂

位於池袋與早稻田之間的雜司谷，擁有古老寺廟與歷史文化，隱藏著許多文青小店，更是愛貓人的天堂，牠們悠閒地穿梭街區，增添了溫柔氛圍。

東京觀光巴士追撞47傷！KKday證實：2名台灣客、無大礙

日本兩輛正前往河口湖的觀光巴士，今（5）日上午約10點發生追撞事故，據日本電視台報導，事故造成47名旅客受傷，但都沒有生...

2025東京浪漫櫻花潮：6大必去日本賞櫻景點

春天悄悄來臨、櫻花如約綻放，2025年東京的櫻花將帶給人們一份溫柔慰藉，漫步於東京六大日本賞櫻景點，可以發現這座城市在春天散發著寧靜與力量，櫻花的美都像一種低語，無論是熙熙攘攘的上野公園、亦或者目黑川的浪漫夜櫻，每個賞櫻地點都有其獨特魅力，成群遊客和當地人聚集在草地上野餐，讓人感到時光靜止、生活中的煩憂宛如隨著春風消逝，在這個季節裡，讓東京的櫻花帶領著你，體驗一場屬於春天的浪漫之旅。

東京慢活風情之旅！美食散策「東急線一日遊」 含限量免費兌換券外國遊客限定

偶爾，來點不一樣的東京慢活之旅吧！ 利用「東急線一日券（東急線ワンデーパス）」從東京市中心出發，不僅能探索沿線的特色美食，還能發掘充滿魅力的景點。本篇除了推薦幾處可使用一日券輕鬆抵達的景點外，還將介紹外國遊客限定的「免費兌換」活動，讓你的東急沿線之旅更加超值、精彩！

日本東京哪裡看櫻花？「7大賞櫻景點」推薦粉色花海的魅力

2025東京的櫻花季來啦！每年的這時候總讓人忍不住想立刻訂機票，飛去日本感受粉色花海的魅力。你是不是也想像日本人一樣，在滿開的櫻花樹下鋪上野餐墊，跟朋友邊吃邊聊，享受春天才有的浪漫氛圍。KKday幫你整理了東京幾個超熱門、超推薦的賞櫻景點，通通都不藏私推薦給你。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。