漫遊東京下町雜司谷 懷舊文青的愛貓者天堂
【圖／文：菜菜子】
作者介紹｜菜菜子Erica Wu
攝影師、講師、旅遊作家。舊金山藝術大學畢業，美國IPPA攝影獎冠軍，旅遊世界四十餘國，走過日本47個都道府縣，著有「日本貓島旅行」、「手機拍貓貓」等書籍，經營粉專「菜菜子on the road」。攝影與講座受邀合作單位包含Apple、Studio A、Sony、台北市政府觀光局等。
位於池袋與早稻田之間的雜司谷，擁有古老寺廟與歷史文化，隱藏著許多文青小店，更是愛貓人的天堂，牠們悠閒地穿梭街區，增添了溫柔氛圍。搭乘富有懷舊氛圍的都電荒川線到鬼子母神站，下車後沿著兩側矗立的古老櫸木走入鬼子母神表參道，兩旁有文青咖啡店與觀光案內所，而日本現存最古老的駄菓子店「上川口屋」與每月一次的雜司谷手作市集都位於鬼子母神堂境內。此外，東京豐島區還有一條以七福神為主題的巡禮路線，象徵著幸福、繁榮、長壽和財富，七位神祇分別是：恵比寿（商業繁榮）、大黒天（財富）、毘沙門天（武勇）、福禄寿（長壽）、寿老人（健康）、弁財天 （音樂藝術）、布袋尊（幸福）。巡禮包括雜司谷的7個神社，祈求好運同時並收集御朱印或福袋，是探索下町文化最佳方式。
與貓邂逅的四季
雜司谷的春夏秋冬有貓相伴，織就鮮活的日常風景：春櫻盛開，貓咪在花海中漫步；秋冬銀杏落葉如金黃地毯，則穿梭其間；夏天繡球花爭妍鬥麗，貓咪在陰涼處打盹，依時序展現不同的美好。
春 Spring
威光山法明寺是日蓮宗的重要道場，以歷史和櫻花美景著稱，常常在寺內見到有人餵養在地貓咪，牠們四處遊走、悠閒自在，與飄落櫻花花瓣相映成趣。
夏 Summer
六月法明寺庭院的紫陽花在初夏暖陽中爭相綻放，繽紛的花朵圍繞著古老寺廟，幾隻貓咪悠然自得地穿梭其中，帶來一種無比寧靜、安詳的氛圍。樹蔭下清涼的微風讓人彷彿置身於世外桃源，煩憂與喧囂都隨風遠去。
秋 Autumn
鬼子母神堂的武芳稻荷神社有棵樹齡高達700年的巨大銀杏，每到秋冬便能見到金黃燦爛與紅色鳥居相映成趣，貓咪悠哉在樹下或鳥居間遊走猶如畫卷。
冬 Winter
雖然櫻花樹只剩孤枝，但依舊能感受到寒冬謐靜的美感，值得一提的是，每次去法明寺一定會遇見的小賓士貓也成為記憶中特別的風景。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言