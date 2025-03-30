東京慢活風情之旅！美食散策「東急線一日遊」 含限量免費兌換券外國遊客限定

偶爾，來點不一樣的東京慢活之旅吧！

利用「東急線一日券（東急線ワンデーパス）」從東京市中心出發，不僅能探索沿線的特色美食，還能發掘充滿魅力的景點。本篇除了推薦幾處可使用一日券輕鬆抵達的景點外，還將介紹外國遊客限定的「免費兌換」活動，讓你的東急沿線之旅更加超值、精彩！

為有品味的你所規劃的東急線之旅

從東京的潮流熱區出發，東急線沿線區域匯聚了高級購物中心、時尚咖啡廳、特色商店，以及融合傳統與現代的多元街景。對於想深入探索東京不同風貌的旅人來說，這絕對是一條不容錯過的精彩路線。

本次，我們將帶你遊覽東急線的代表性路線——【DT】田園都市線、【OM】大井町線、【TY】東橫線、【IK】池上線，精選沿線必訪的美食與散步景點，並分享可立即使用的「東急電鐵 × Enjoy Tokyo Top to Bottom」免費贈品兌換攻略。想發掘東京的隱藏魅力、感受不一樣的城市氛圍，就一定要看到最後喔！

▎可免費領取的「東急線一日券」

在正式開啟東急線之旅之前，先到「澀谷旅客服務中心 Wander Compass Shibuya」吧！

這座服務中心鄰近知名的八公銅像與澀谷十字路口，不只提供行李寄存、外幣兌換、旅遊資訊（英文）以及當地推薦景點等多項便利服務，還有販售多款適合旅遊的鐵路乘車券，其中包括這趟旅程中不可或缺的「東急線一日券」，讓你能在東急線全線無限次上下車，盡情探索東京的多樣風貌。

【澀谷旅客服務中心 Wander Compass Shibuya（WANDER COMPASS 渋谷）】

地址：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2-1-1 渋谷駅地下1階コンコース

營業時間：10:00～19:00（全年無休）

官方網站

【東急線一日券（東急線ワンデーパス）】

購買方法：① 澀谷旅客服務中心 Wander Compass Shibuya；② 東急線各站自動售票機

價格：成人 780日圓 | 孩童 390日圓

官方網站

【OM】東急大井町線推薦景點

▎🎁 Tanomi（田ノ実 自由之丘）

如果想從喧囂的澀谷稍作抽離，不妨搭乘東急電鐵，前往充滿寧靜悠閒氛圍的「自由之丘」，車程約20分鐘。

「自由之丘」的名字意為「自由的山丘」，區域內融合了可愛的咖啡館、時尚的商店與充滿歐洲風情的街景，成為東京備受矚目的熱門景點之一。其中，特別推薦「Tanomi（田ノ実 自由之丘）」，這是一間兼具購物與用餐體驗的特色店鋪，提供各式各樣能豐富日本飲食文化的精選商品，包括味噌、高湯、調味料，甚至精美的餐具與雜貨通通都有。店內甚至還設有餐飲空間，讓旅客能夠靜下來，細細品味日本傳統風味的料理與甜點。

店內的一大亮點便是位於一樓一角的「ALOHA CAFE」，這是一個來自鳥取縣由利濱町的手工義式冰淇淋（Gelato）攤位，由知名甜點師精心製作，提供10種口味。現在，凡出示「東急電鐵 × Enjoy Tokyo Top to Bottom」活動頁面（以下簡稱「東急兌換券」），即可免費獲得一球冰淇淋。這裡的冰淇淋不僅選用鳥取縣當地的新鮮食材，還特別推出山椒、金芝麻、黑醋栗等少見的獨特口味，讓人能在旅途中也能享受前所未有的味覺體驗。若你正在尋找既美味又充滿驚喜的甜點，不妨來這裡品嚐看看吧！

【Tanomi（田ノ実 自由之丘）】

地址：〒152-0035 東京都目黒区自由が丘1-26-16 田ノ実ビル

營業時間：

1F 小賣鋪 10:30～19:00

2F 用餐區 平日 11:00～18:00（最後點餐時間 17:30）｜週末 11:00～18:30（最後點餐時間 18:00）

※ 營業時間有時可能未經公告而有所變動。

交通：東急大井町線 / 東急東橫線<自由之丘站> 步行約3分鐘

官方網站

🎁 免費兌換：ALOHA CAFE義式冰淇淋（單球）🎁

▎🎁 五島美術館

從「Tanomi（田ノ實）」出發，搭乘東急大井町線約7分鐘即可抵達「五島美術館」。這座美術館距離東急電鐵<上野毛站>步行僅5分鐘，館內典藏並展示了明治時代以前的珍貴書法、繪畫、陶瓷等藝術品。另外，還收藏了多件被指定為日本國寶及重要文化財的作品，對於熱愛藝術與文化的旅人而言，絕對是一座直得一逛的的寶藏級美術館。

除了豐富的館藏外，館區內靜謐優雅的日本庭園也是一大亮點。與人們印象中的東京觀光地不同，這裡擁有一處遠離喧囂的靜謐空間，園內種植了被選為「世田谷名木百選」的樹木，以及隨四季變換的各式美麗花卉，如果天氣好的話，還能遠眺富士山，簡直就是一處隱藏版的絕景秘境。若想暫時遠離都市的繁忙節奏，沉浸在寧靜的日式庭園中放鬆身心，就來這裡看看吧！

【五島美術館】

地址：〒158-0093 東京都世田谷区上野毛3-9-25

營業時間：10:00～17:00（最後入館時間 16:30)

休館日：星期一（週一為國定假日的話則改為隔日休）

入館費：全票 1,100日圓 | 高中 大學生 800日圓 | 國中以下免費

※ 含日本庭院入園費，但不包含特別展的費用

交通：東急大井町線（各站停靠）<上野毛站>徒步5分鐘

官方網站

【TY】東急東橫線推薦景點

▎🎁 KOSUGI CURRY

<武藏小杉>是東急電鐵沿線的一大交通要地，連結東京都心、川崎與橫濱，擁有最新的購物中心與時尚的餐飲店，若使用「東急線一日券」，可更方便地前往這個區域。接下來要介紹的是座落於此的一家創意咖哩專賣店「KOSUGI CURRY」。

「KOSUGI CURRY」至今已研發超過400種創意咖哩，採用多種香料巧妙調配，打造出風味濃郁、層次豐富的獨家咖哩。店內提供各式能將咖哩的美味發揮到極致的特色配料，成為當地最具話題性的美食之一。現在出示「東急兌換券」，即可免費品嚐綜合咖哩拼盤3種口味，一次就能體驗多種風味，咖哩愛好者絕對要來此打卡朝聖。

此外，部分菜單每兩週更換一次，建議在造訪前至官方社群查看最新消息，以獲得最即時的美食體驗！

【KOSUGI CURRY】

地址：〒211-0004 川崎市中原区新丸子東2-897-11 ラポール新丸子公寓

營業時間：11:30～15:00（最後點餐時間 14:30）；17:30～21:00（最後點餐時間 20:30）

公休日：星期一（週一為國定假日的話則改為隔日休）

交通：東急東橫線<武蔵小杉站>步行約5分

官方網站

🎁 免費兌換：綜合咖哩拼盤3種口味 🎁

▎京濱伏見稲荷神社

品嚐完KOSUGI CURRY的美味咖哩後，順道到步行距離僅1分鐘的「京濱伏見稻荷神社」散散步消化一下吧！

提到日本著名的狐狸神社，許多人第一個想到的會是京都的伏見稻荷大社，而在武藏小杉，則有仿照其風格建造的「京濱伏見稻荷神社」。這座神社的境內安置了多達108座狐狸雕像，象徵吉祥與靈驗，並且神社的基座特別使用了來自富士山的熔岩，增添了獨特的神秘氛圍。

飽餐一頓後，順道來這裡感受一下與眾不同的日本神社氣氛吧！

【京濱伏見稲荷神社】

地址：〒211-0004 神奈川県川崎市中原区新丸子東2-980

交通：東急東橫線<武藏小杉站>步行約6分

【IK】東急池上線推薦觀光地

▎🎁 後藤蒲鉾店（後藤かまぼこ店）

搭乘東急池上線即可抵達「戶越銀座商店街」，這是東京最長的商店街，全長約 1.3 公里，這裡匯集了各式美食店鋪與歷史悠久的老字號商家。其中，深受當地居民喜愛的手工日式小菜專賣店——「後藤蒲鉾店」，更是持有「東急線一日券」的旅人不可錯過的必訪老舖之一。

後藤蒲鉾店選用新鮮魚類，精心製作各式手工魚漿小菜，並以全年供應剛出爐的和風關東煮而遠近馳名。特別推薦的招牌小吃包括：

▶︎炸關東煮可樂餅：將關東煮混入魚漿後油炸，濃郁湯汁帶出獨特的香甜風味。

▶︎炸肉餅：外酥內嫩，肉質細膩，口感絕佳。

現在持「東急兌換券」，即可免費品嚐這些超人氣美食！漫步在充滿懷舊氛圍的戶越銀座商店街，邊走邊品味當地經典小吃，感受最道地的東京庶民風情。

【後藤蒲鉾店（後藤かまぼこ店）】

地址：〒142-0041 東京都品川区戸越2-6-8

營業時間：11:00～20:00

公休日：星期三

交通：東急池上線<戶越銀座站>步行約8分

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🎁 免費兌換：炸關東煮可樂餅與炸肉餅 🎁

【DT】東急田園都市線推薦觀光地

▎🎁 Wa kitchen Kanna（和kitchenかんな）

另一個靠近澀谷、氛圍悠閒的街區，便是東急田園都市線的<三軒茶屋>了。這裡是東京極具魅力的時尚街區，匯聚了許多日本獨特的迷人小巷與別具品味的商店，特別是充滿文藝氣息的咖啡館與個性化餐廳，吸引喜愛在悠閒氛圍中品嚐美食的各位觀光客前來造訪。如果你也喜歡這樣的氛圍，那麼你絕對不能錯過這間位於此地的特色甜品店「Wa kitchen Kanna（わkitchen かんな）」。

一般的日式刨冰是在碎冰上淋上簡單的糖漿，而這裡則是提供將現代元素與傳統完美結合的「進化版」精緻刨冰。在綿密的刨冰（與一般日式刨冰不同，口感類似台灣的綿綿冰）上淋上依照季節性食材自製的糖漿（紫薯、抹茶、醬油蜜〔淋在糰子上的鹹甜醬汁〕、黃豆粉、柚子等口味），帶來層次豐富的高級味覺享受。現在只要持「東急兌換券」，即可免費獲得等同於價值200日圓的刨冰配料！

來三軒茶屋的個性小舖，享受一場獨特的日式甜點時光吧！

【Wa kitchen Kanna（和kitchenかんな）】

地址：〒154-0002 東京都世田谷区下馬2-43-11 COMS SHIMOUMA 2F

營業時間：11:00～19:00（最後點餐時間 18:30）

公休日：星期三

交通：東急田園都市線<三軒茶屋站>步行約13分

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▎🎁 二子玉川Rise

旅行的另一個重點，還得是購物。你可以搭乘東急田園都市線前往複合商業設施——「二子玉川Rise」（二子玉川ライズ），這是一個集購物、餐廳和娛樂空間於一體的大型綜合設施，與東急田園都市線和大井町線的<二子玉川站>相連，交通十分便利。

這裡匯聚了各種品牌店和高端餐廳，能一次滿足購物與美食雙重體驗，其開放式的空間設計，也可以邊散步邊享受這個區域的獨特魅力。如果你想在悠閒的氛圍中享受購物，這裡無疑是你的理想選擇。

【二子玉川Rise（二子玉川ライズ）】

地址：〒158-0094 東京都世田谷区玉川2-21-1

設施內各店鋪營業時間

交通：東急田園都市線 / 東急大井町線<二子玉川站>

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不斷解鎖東京新驚喜

這次，JAPANKURU團隊為大家精選了幾個別具特色、能夠感受東京悠閒氛圍的「東急線之旅」，搭配「東急線一日券」以及特別活動的「免費兌換券」服務，不僅能讓旅程更加隨心所欲，還能用更超值的方式玩遍沿線景點。除了這次介紹的景點之外，東京還有許多充滿魅力的角落等著各位來探索，歡迎參考我們更多關於東京各地區的旅遊情報，為下一次的東京之旅做更充足的規劃！

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原文撰寫：Heewon Kim

文章編譯：Shan Tseng

責任編輯：Lucy Wu