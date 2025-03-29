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日本東京哪裡看櫻花？「7大賞櫻景點」推薦粉色花海的魅力

聯合新聞網／ KKday旅遊生活誌

【文・KKday旅遊生活誌】

2025東京的櫻花季來啦！每年的這時候總讓人忍不住想立刻訂機票，飛去日本感受粉色花海的魅力。你是不是也想像日本人一樣，在滿開的櫻花樹下鋪上野餐墊，跟朋友邊吃邊聊，享受春天才有的浪漫氛圍。KKday幫你整理了東京幾個超熱門、超推薦的賞櫻景點，通通都不藏私推薦給你。

隅田川

（圖片來源：Shutterstock）
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到東京絕對不能錯過淺草寺，除了感受下町城市的風情、坐上人力車瀏覽風景之外，春天時節也可步行到隅田川坐上遊覽船欣賞兩岸櫻花，也可眺望人氣很高的東京晴空塔

▶︎櫻花種類：染井吉野櫻、大島櫻、枝垂櫻

千鳥淵公園

（圖片來源：Shutterstock）
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想體驗輕舟小船在河上緩緩悠遊嗎？來千鳥淵公園就對了！兩旁的櫻花樹如瀑布似的河傾瀉而下，浪漫的場景可以瞬間佔據相機記憶體。除了白天櫻花擁簇的美景外，夜晚的千鳥淵公園也別有一番風味，透過燈光的投射，團團花叢如同白雪一般，層層疊疊，也是值得一看的美景。另外，位於皇居外苑的北之丸公園，園內有300多棵以上的櫻花，賞櫻愛好者可別錯過，來這邊讓自己被櫻花包圍吧！

▶︎櫻花種類：染井吉野櫻、大島櫻

增上寺

（圖片來源：Shutterstock）
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每年跨年的必去景點之一「增上寺」，新年的0點起會敲響108下鐘聲，為祈求平安一年。另外，寺院後方便是東京鐵塔，鐘聲搭配鐵塔點燈，是老東京的定番行程。天氣溫暖入春，櫻花綻放，配上寺院以及東京鐵塔，也是經典的賞櫻場所。

▶︎櫻花種類：里櫻、枝垂櫻、染井吉野櫻

靖國神社

（圖片來源：Shutterstock）
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靖國神社中有一棵被日本氣象局指定為「開花基準樹」的櫻花樹，當它開五～六朵花時，就意味著東京櫻花即將盛開。所以建議可以在開花宣言後的五～六天再前往東京，便可剛好欣賞到滿城怒放的櫻花盛典。在靖國神社也可以選擇賞夜櫻，櫻花樹下會有一排的屋台，熱鬧的如同台灣的夜市，品嚐美食同時有著櫻花相伴也是人生一大樂事。

井之頭恩賜公園

（圖片來源：Shutterstock）
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先恢復一下大家的記憶，還記得日劇「跟我說愛我」嗎？這部經典日劇的拍攝地點幾乎都在這個公園及周邊。想要回味劇中的每個場景，不妨來這裡找找！

除了「跟我說愛我」，近一點的日劇「Last Friends」「我不能戀愛的理由」也在這裡取景。當然，井之頭公園也是東京賞櫻名所。另外，逛完公園也別錯過動畫大師宮崎駿的夢幻城堡「三鷹之森吉卜力美術館」，快來美術館探訪豆豆龍及龍貓公車吧！

▶︎櫻花種類：染井吉野櫻、山櫻等約400-500多棵

上野恩賜公園

（圖片來源：Shutterstock）
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總面積廣大的上野公園是東京都中的有名賞花景點。從寬永年間（1624~44）至現在，上野公園的賞花歷史也很久遠。一到櫻花綻放的時期，園內可是人潮爆滿，可謂東京賞櫻一級戰區！如果想要悠哉的賞櫻，建議在8:00以前前往（甚至再早一點），所謂「早起的鳥兒有蟲吃」呀！

▶︎櫻花種類：染井吉野櫻、山櫻、寒緋櫻等約1000多棵（包含上野動物園內）

新宿御苑

（圖片來源：Shutterstock）
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新宿御苑可說是東京賞櫻名勝景點，逾千株櫻花打造的櫻花花海，想要在浪漫櫻花中漫步絕對不是問題，除此之外夜間點燈帶來的夜櫻美景也是不可錯過的期間限定活動！

延伸閱讀>>日本櫻花預測2025》日本櫻花季來啦！全國櫻花景點／賞櫻行程總整理

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