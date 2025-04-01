春天悄悄來臨、櫻花如約綻放，2025年東京的櫻花將帶給人們一份溫柔慰藉，漫步於東京六大日本賞櫻景點，可以發現這座城市在春天散發著寧靜與力量，櫻花的美都像一種低語，無論是熙熙攘攘的上野公園、亦或者目黑川的浪漫夜櫻，每個賞櫻地點都有其獨特魅力，成群遊客和當地人聚集在草地上野餐，讓人感到時光靜止、生活中的煩憂宛如隨著春風消逝，在這個季節裡，讓東京的櫻花帶領著你，體驗一場屬於春天的浪漫之旅。

繁華中的賞櫻名所：上野恩賜公園

孩子們與櫻花交織的幸福樂園

孩子們在櫻花樹下快樂奔跑，手牽著父母無憂無慮地笑著，家長們也能在草地上靜靜地坐下，享受那份屬於春天的悠閒與安詳！上野恩賜公園是個位於東京市中心的療癒場所，每年春天超過1,000棵櫻花樹在公園內盛開，樹木排列整齊，整個公園彷彿被粉紅色的花海所覆蓋，景色壯觀迷人、成為日本最著名的賞櫻地點之一，許多當地居民也會來此祭奠先人、進行春季的慶祝活動。

【圖／＠unachao_0123、＠looooouis__】

地點：Uenokoen, Taito City, Tokyo 110-0007日本

輕駛水面、兩岸櫻花如雲霧繚繞：目黑川

漫步浪漫的東京櫻花水岸

兩岸櫻花樹密密佈佈，粉紅色的花朵輕柔地搖曳在微風中，目黑川是一條藏匿於東京繁華街區中的柔情河流，沿著這條古老河流慢慢走過，花瓣如雨般飄落，映照在水面上、構成一幅如詩如畫的畫面，每到夜晚櫻花樹上則會亮起溫暖燈光，如星光般閃爍、光影交織的美麗景致，讓人仿佛置身於一場夢幻的夜間花卉展。

日本自由行｜2025東京浪漫櫻花潮：6大必去日本賞櫻景點

地點：Meguro, Meguro City, Tokyo 153-0063日本

夜間限定！倒映水面的典雅夜櫻：千鳥之淵

夢幻夜櫻倒影與浪漫泛舟體驗

每片飄落的櫻花都像是與人心靈的悄然碰觸，位於東京市中心的半藏門附近，千鳥之淵是東京最具詩意的賞櫻勝地之一，櫻花品種多樣、最常見的是染井吉野，樹枝上滿是淡粉色或潔白的櫻花，花朵大而美麗、圍繞著安靜湖泊，這裡除了可以賞櫻也能租賃小船，讓孩子們欣賞兩岸垂掛的櫻花，當夜幕低垂，柔和燈光打亮每朵櫻花，樹枝上的花朵在夜色中散發著光芒，與水面倒影交織、營造出一個夢幻般的景象。

【圖／＠千鳥淵綠道官網】

地點：九段南二丁目から, 先 Sanbancho, Tokyo 102-0074日本

隱藏在神社之中的浪漫賞櫻點：靖國神社

在櫻花飛舞中感受和平與寧靜

隨風搖曳、猶如飄舞的輕紗，靖國神社的櫻花品種以染井吉野為主，大多位於神社的正殿周圍和參道兩側，樹幹粗壯、樹影與花影交織，為每位來訪者營造出一個寧靜、典雅的氛圍，每年春天這裡會舉行賞櫻活動，吸引了大量民眾前來祭拜和欣賞櫻花，使得每瓣花瓣承載了對歷史的回憶與和平的祈願，同時孩子們也能在自然的懷抱中學習和感受，與家人一同在櫻花樹下靜靜地分享那些屬於春天的美好時光。

【圖／＠yasukuni.official】

地點：東京都千代田區九段北3丁目1番1號,Tokyo 102-0073日本

傳統日本庭園與櫻花交織出古典美景：六義園

徜徉在如詩如畫的庭園櫻花盛宴

作為一座傳統日本庭園，六義園在四季變換中展現不同的魅力，透過園區內的景觀能感受日本古代園藝藝術的精髓，不僅有著豐富的染井吉野櫻花樹、還有其他種類的櫻花，當春季盛開時，櫻花與周圍的池塘和小徑相互輝映、彷彿一幅水墨畫，除此之外，園內廣闊空間和安靜的環境，讓孩子們可以在草地上奔跑、玩耍，或者在池邊餵魚，盡情探索這片綠意盎然的園區，感受春天的溫暖和生命的律動。

【圖／＠designsurfing】

地點：6 Chome-16-3 Honkomagome, Bunkyo City, Tokyo 113-0021日本

多顆品種、完美垂櫻拍照地點：新宿御苑

置身垂櫻樹下，享受如詩的春日時光

隨著季節的變換，新宿御苑的櫻花一波波地展開，原本是江戶時代的皇家庭園，歷經百年依然保持著一份古老的魅力，最常見的是那潔白如雪的染井吉野，而那些垂枝的櫻花樹更是讓人陶醉，低垂的花瓣彷彿輕輕地垂掛在空氣中，微風吹過、宛如一場浪漫花雨，將每個角落都點綴得如詩如畫，每朵櫻花都是春天最溫柔的詩句，讓人不禁停下腳步，靜靜地聆聽花開的聲音。

【圖／＠albee5433、＠hihipuff_】

地點：11 Naitomachi, Shinjuku City, Tokyo 160-0014日本

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