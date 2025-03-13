泡麵控必住！ 全球首間「日清咚兵衛主題房」新宿酒店聯名 「油豆腐靠墊+魚板抱枕+烏龍麵棉被」讓人愈住愈餓

泡麵控必住！ 超強限時聯名企畫，全球首間「日清咚兵衛主題房」，由日清泡麵與新宿華盛頓酒店快閃聯名至3/15止，入住者將可體驗到全方位的泡麵奇妙之旅，房內裝飾充滿了咚兵衛的元素，讓每位客人都能沉浸在泡麵的奇妙氛圍，很有可能會愈住愈餓。

圖／翻攝新宿ワシントンホテル

進入「咚兵衛泡麵主題房」，可見到採用咚兵衛歷年來10種面蓋設計的壁紙，床單呈現出烏龍麵條的圖案，讓人彷彿置身於一碗熱騰騰的泡麵中，加上巨型炸豆皮枕頭和粉嫩色系的魚板抱枕，超萌趣味細節都營造出躺在泡麵裡的沈浸式體驗！

圖／翻攝新宿ワシントンホテル

除了房間裝飾外，住客還可享用特製的「朝咚兵衛」早餐，可以品嚐到道地的日式泡麵風味，而入住期間也將有小禮物贈送，每位房客可獲得一份內含四碗咚兵衛泡麵和非賣品油豆腐小包的禮包。從入住到退房，每分每秒都滿足著咚兵衛粉絲的夢想！

圖／翻攝新宿ワシントンホテル

「日清咚兵衛主題房」一人一房每人10,100日圓、二人一房每晚20,200日圓(含早餐與稅金)，限定入住期間至3/15止，把握機會手刀預定，約上好好來一場前所未有的美食住宿體驗。

圖／翻攝新宿ワシントンホテル

新宿華盛頓飯店（Shinjuku Washington Hotel）

活動期間：即日起至3月15日

詳情請洽飯店官網預訂