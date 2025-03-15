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東京賞櫻走春！「上野櫻花祭」歷史氣息的賞櫻名所 「墨堤櫻花祭」隅田川江戶風情

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圖：東京觀光事務所臺灣辦事處／提供、一般社團法人 上野觀光聯盟／提供
圖：東京觀光事務所臺灣辦事處／提供、一般社團法人 上野觀光聯盟／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】

▲上野櫻花祭今年將於03/15-04/06展開。　圖：一般社團法人 上野觀光聯盟／提供
▲上野櫻花祭今年將於03/15-04/06展開。　圖：一般社團法人 上野觀光聯盟／提供

上野恩賜公園自江戶時代起便是著名的賞櫻勝地，這裡的首批櫻花樹是由德川幕府第三代將軍德川家光親手種植。園內包括公園發祥的「上野白雪垂枝」，將近800棵櫻花樹，聚集在不忍池、清水觀音堂附近，而每年的「上野櫻花祭」更是東京春季代表性的活動之一，每每都吸引大批賞花人潮。

滿開時，櫻花大道形成粉色花海隧道，溫柔地包圍著來訪的遊客。江戶時代流傳至今的賞花文化依舊保留，許多民眾鋪上野餐墊，悠閒地享受櫻花下的時光。

此外，公園內鄰近東京國立博物館、上野動物園等知名景點，讓遊客能夠同時感受東京的歷史與文化之美。夜晚時，園內點燈亮起，燈籠柔和的光影映照在櫻花上，營造出與白天截然不同的夢幻景象，讓人沉浸在日本春天獨有的詩意之中。

◉ 上野櫻花祭

・地點：上野恩賜公園

・交通：搭JR線至「上野站」步行3分鐘、搭乘京成線至「京成上野站」步行3分鐘、搭乘東京地鐵至「上野站」，步行5分鐘。

・網站：https://www.gotokyo.org/tc/spot/ev193/index.html

墨堤櫻花祭今年將於03/15-04/13展開。　圖：東京觀光事務所臺灣辦事處／提供
墨堤櫻花祭今年將於03/15-04/13展開。　圖：東京觀光事務所臺灣辦事處／提供

「墨堤櫻花祭」承襲江戶時代的賞花傳統，在隅田川沿岸綿延約1公里的櫻花大道，是東京都內數一數二的賞櫻景點。鄰近淺草，遊客可一邊欣賞櫻花，一邊感受下町風情。

此處最具特色的是可搭乘屋形船或觀光船，從河面欣賞櫻花美景。櫻花倒映在波光粼粼的水面，遠方則可見東京晴空塔，形成只有東京才有的獨特景觀。此外，祭典期間，當地商店會設置攤位，販售傳統小吃及江戶風格的工藝品，讓遊客能夠深度體驗日本的歷史與文化。

黃昏時分，夜間點燈將櫻花染上一抹柔和光輝，展現與白天截然不同的氛圍。「墨堤櫻花祭」結合淺草、向島等地的歷史街景，讓人能夠深刻感受日本春天的獨特魅力。想要體驗自江戶時代流傳至今的傳統賞花文化，這裡絕對是值得造訪的絕佳選擇。

◉ 墨堤櫻花祭

・地點：隅田公園・墨堤

・交通：搭乘東武晴空塔線 / 都營淺草線 / 東京地鐵銀座線至「淺草站」步行5分鐘

・網站：https://www.gotokyo.org/tc/spot/ev024/

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