東京賞櫻走春之「千代田櫻花祭」 欣賞倒映水面的夢幻美景
【旅奇傳媒/日本部報導】位於東京都中心的千代田區，擁有豐富的自然與歷史氛圍。「千代田櫻花祭」每年於3月中旬至4月上旬櫻花盛開時舉行，區內的多項活動為城市增添春天的活力。沿著約700公尺長的千鳥之淵綠道，約230棵染井吉野櫻綻放，白天在湛藍天空的襯托下更加耀眼，而夜間點燈時，營造出夢幻般的夜櫻景致，更是令人著迷。
而「千代田櫻花祭」最大的魅力莫過於搭乘小船，近距離欣賞倒映於水面的櫻花美景。湖面微波蕩漾，映照著滿開的櫻花，構成一幅無法言喻的絕美畫面。此外，從皇居周邊的歷史建築望向櫻花，能感受到東京獨特的歷史與現代交織之美。祭典期間，靖國神社及北之丸公園周邊的櫻花也同時盛開，讓整個區域都籠罩在春天的華麗氛圍中。
◉ 千代田櫻花祭
・地點：千鳥之淵綠道 等
・交通：搭乘地鐵至「九段下站」2號出口步行5分鐘、至「半藏門站」5號出口步行5分鐘。
・官網：https://visit-chiyoda.tokyo/sakura/
※今年首次開放船票事前購買。詳情請參閱「千代田櫻花祭」官方網站。
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