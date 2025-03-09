東京賞櫻走春之「千代田櫻花祭」 欣賞倒映水面的夢幻美景

於今年1月全新開幕的景點——Ginza Sony Park（銀座ソニーパーク），將同步推出首個結合創意互動體驗的「Sony Park 展 2025」。無論你是想在喧囂的市中心逛街之餘，安插一小段放慢步調的展覽，還是特地為了喜歡的藝術家而前往，這裡都將為你帶來一場前所未有的音樂與藝術體驗。最重要的是，這個精彩的沉浸式展覽完全免費，但需事前預約，千萬別錯過囉！

2025-02-21 09:00