東京精品購物「銀座・和光」 Seiko手錶聖地、珠寶與藝廊的雅緻品味

想在東京買精品，不少人都會選擇到銀座逛逛，畢竟這裡有許多精品品牌店和老牌百貨公司。而銀座的地標——有Seiko House鐘塔的精品專賣店「銀座・和光」，更是許多想要入手Grand Seiko、Credor等精品品牌手錶、Ashoka鑽石、阿古屋珍珠等高級珠寶飾品的朋友的銀座必訪之處，有著「Seiko精工的聖地」之美譽。

去年，銀座・和光將地下樓層翻新，並由杉本博司與榊田倫之的設計團隊操刀，為到訪的客人提供新的藝術體驗。趁著這個機會，跟著JAPANKURU走進這棟老建築，一探日本精品專賣店的雅緻品味。

Seiko精工鐘塔與銀座・和光：銀座的時代見證

和光是Seiko精工集團旗下的高級精品專賣店品牌。最初是Seiko精工前身的「服部時計店」中的小賣部，1947年時獨立成了「株式會社 和光（株式会社 和光）」，並在1952年起正式在現在的這座鐘塔大樓營業，成為銀座時尚的代表之一。而銀座・和光一直屹立至今，見證著銀座的時代潮流變化。

對錶有些研究的朋友，或多或少對於Seiko精工和鐘塔大樓的歷史有些了解。它的創辦人——服部金太郎在1881年創立了Seiko精工集團的前身「服部時計店」並在1894年與現址建立了第一代鐘塔。接著他收購了周邊的其他建築，將鐘塔增建成鐘塔大樓後，讓公司在隔年正式進駐開張。

二戰前，為了店舖改建，第二代鐘塔大樓登場。由於當時改建施工時，一度因為遭受關東大地震而中止，這座第二代鐘塔大樓在地震和火災防災上有特別加強，外觀採全天然石造的。鐘塔的時鐘下的空間與大樓的窗花上能見到銅作的唐草雕花，而建築內壁則使用了來自義大利的大理石，古典雅緻。誰知後來二戰後， 這鐘塔大樓被美軍接收 ，變成了美軍福利社，直到1952年才回到了Seiko精工集團手中，而成為現在的「銀座・和光」。

仔細數來，從第一代到如今銀座・和光所在的第二代，Seiko House的鐘塔大樓已逾130歲。為了能「與時俱進」，內部也進行了幾次大規模的整修和改裝，包括了調整流通系統、增加無障礙空間等，讓訪客能有更舒適的購物體驗。而這座建築，也在2009年被日本經濟產業省認可為「代化產業遺產」，無疑是東京銀座、乃至日本近現代歷史的見證者，也是全世界Seiko精工粉絲們公認的「Seiko精工聖地」。

如今，經過歷史洗鍊的銀座・和光愈發優雅精緻。店內不僅能找到包括Grand Seiko和Credor等精品手錶，還有和光精品專門店精選的珠寶首飾、服飾配件等。此外，更設有典雅的藝廊空間，不定期有藝術展覽舉辦。下面，就來看看各樓層有甚麼好逛的。

▷ 1F 和光WATCH SQUARE

銀座・和光的一樓，是手錶商品之齊全堪稱日本一絕的「和光WATCH SQUARE」。這裡能找到包括和光自有品牌Wako、Seiko精工、Grand Seiko、Credor貴朵，也有如Breguet寶璣、沙夫豪森IWC萬國錶等其他外國品牌。不僅如此，更有一些只在和光才能找到的Grand Seiko錶款，喜歡收藏手錶的錶友們可以去看看。

當然，作為專業的鐘錶店起家，和光WATCH SQUARE中亦備有許多手錶相關的配件和手錶維修服務，其中種類多樣的錶帶，就十分有人氣。

挑選手錶之餘，不妨也欣賞一下和光WATCH SQUARE的展示空間。其設計主題源自於服部金太郎少年時期夢想的啟發，欲將顧客最重要的「時間」每分每秒刻畫於此，讓顧客在這個空間中親身體驗時間流動的具象化。其圓弧形的鐘錶櫥窗，可說是這個空間設計的一大亮點，因為用玻璃塑造如此長的曲線其實是很有難度的。在玻璃下方所貼著來自世界各地的木材，這些木材經過精細切割後，薄薄地貼在基材上。此外，柱子上每片磁磚也各自貼上了編號，並且精心安排每一片磁磚的方向。

這些繁複的工序，都是為了能夠加強流通系統和光線的陰影變化，得以表現出「時間的流逝」的概念。不論是擺放在展示櫃中的鐘錶，或是在這個空間中所呈現的「時間」與工藝，每個細節都體現了「和光WATCH SQUARE」的特色。

▷ 2F Grand Seiko銀座旗艦精品店、Credor貴朵沙龍與Jewelry Square珠寶廣場

銀座・和光的2樓，則是會讓愛錶人士心動不已的Grand Seiko銀座旗艦精品店（Grand Seiko Flagship Boutique Ginza）、Credor貴朵沙龍（Credor Salon），以及展售包括鑽石、珍珠等各品牌珠寶的珠寶廣場（Jewelry Square）。

▎ Grand Seiko Flagship Boutique Ginza

Grand Seiko銀座旗艦精品店內，能找到更加高級的Grand Seiko手錶。其展示櫃中常年放有如以18K黃K金打造的款式或限量款，且光是2樓，就有約30至40款的Grand Seiko手錶。

不僅如此，這裡還有特別販售一些在1960～1970年代初製，並由專業的修理技師翻新修復過的「Fine Vintage Watch」Grand Seiko錶款。當然，Grand Seiko銀座旗艦精品店內也有提供獨家的「Grand Seiko Bespoke Watch」服務，可以18K金款或是白金款作特別訂製。

店內中間，有個宛若豪宅客廳的空間，是以擁有Grand Seiko手錶的人的家中客廳為主要設計概念，讓到訪的貴賓能有如在家一般放鬆。空間旁還展示了許多Grand Seiko相關的歷史資料和零件，歷代具有跨時代意義的手錶型號、當時的出版刊物等，讓訪客可以以更加多元直觀的方式了解Seiko精工的歷史及世界觀。

無論是從Grand Seiko高級款式、特別的「Grand Seiko Bespoke Watch」服務、獨家展售的「Fine Vintage Watch」Grand Seiko錶款，還是直觀且豐富的Grand Seiko歷史資料展示和符合Grand Seiko世界觀的店內空間，這裡都是值得喜歡手錶的朋友值得一訪的聖地。

▎ Credor Salon

當然，如果想要看看比Grand Seiko還精緻典雅的手錶，那就移步到Credor貴朵沙龍吧。同屬於Seiko的Credor，是日本特有的美學風格與職人工匠技術的完美結合，與其說是「商品」，不如說它是「作品」——在它看似低調簡單的設計中，蘊藏了許多細節與技藝，於是既百搭，能搭配配戴者的各種時尚風格，卻又是如此貴重。

像是Credor貴朵錶款中頗具人氣的立體雕金手錶系列及Eichi II 睿智系列，在這裡也能找到。

▎ Jewelry Square

作為高級精品專門店，銀座・和光同時擁有自己設計的珠寶系列，同時也嚴選來自日本國內外的一些特色高級珠寶品牌，提供訪客更多的參考。

就以鑽石珠寶來說，在銀座・和光能找到和光獨家設計的Ashoka鑽石首飾。Ashoka鑽石是來自美國的鑽石，以其獨家專利的切割技術，採用古典長邊枕型切割，闊度與深度比例更加理想，看起來更加氣派大方。與此同時，由於採用精準細緻的62個琢面，讓它能完美反射光線，而使其更加閃亮。

如此華麗的Ashoka鑽石，在和光旗下的珠寶設計師的手中，變幻出一系列不一樣的珠寶首飾。而若想在日本購買Ashoka鑽石，目前也只有在和光才能買到。

相比鑽石，如果更喜歡珍珠，在銀座・和光也能找到。和光早在還是服部時計店的小賣部時，就已經涉足了珠寶飾品行業，經手過許多種類的珠寶飾品，其中包括了來自日本近海的阿古屋珍珠（アコヤ真珠）。

如今，阿古屋珍珠依然備受全球珠寶蒐藏家喜愛，而和光今日依然提供自家設計時設計的阿古屋珍珠首飾。且不僅有經典的白珍珠款式，更能見到比較特別的黑珍珠首飾。

除了和光獨家設計的珠寶首飾外，銀座・和光內還能找到許多其他品牌的珠寶首飾，例如以昆蟲、動物造型設計為特色的日本珠寶品牌「Gimel」，以及法國品牌「MESSIKA」、德國品牌「Wellendorff」等，都十分受歡迎。

▷ 3F 女性服飾、包包與飾品

銀座・和光的三樓，主要是販售女性服飾、手袋、手帕等一些配件，其中也能找到和光原創品牌的單品。它們一般融合了時尚與實用性，和光獨有的優雅品味的展現，無論是日常外出或是出席重要場合都十分好搭配。

和光獨家的皮革手袋品牌MANACO系列十分可愛，以「圓」作為主概念設計，款式多樣不說，且用色鮮明活潑，非常受歡迎。

若你覺得銀座・和光中的這些時尚服飾和配件，可能和二樓的珠寶和手錶一樣「高不可攀」的話，那可真是誤會了。這裡的時尚配件的定價，相對「平易近人」，很適合本來對時尚服飾和配件的品味有所講究，或是喜歡時尚設計的人。

▷ 4F 紳士用品

三樓是以女性客群為主，銀座・和光的四樓則是以男性的紳士用品為主，包括領帶、西裝、手袋配件等。講究的用料，搭配細緻的工藝與設計，這裡的商品不僅適合自用，更是不錯的送禮選擇。

特別是在銀座・和光可以找到風格多樣的領帶，因此成為不少訪客的送禮選項，以展現出心意與品味。

▷ B1&6F Art and Culture 藝文展售空間

作為Seiko的聖地、和光的本店，銀座・和光不僅提供高級精品販售，一直以來在藝術方面有所著力，希望能為訪客帶來更多「美好」的體驗。「和光」名字的由來，源自於1930年代，當時和光前身的「服部時計店」定期舉辦名為「和光會」的美術展覽，透過舉辦展覽和工藝品販售，讓大家能認識這些擁有獨特美學觀念的藝術家們。

和光獨立，並在1950年代進駐現在的這棟鐘塔大樓後，更找來當時新銳設計師們進行設計比賽，掀起了新潮話題，也讓銀座・和光的大櫥窗名揚海外，被稱作「銀座的臉面（銀座の顔）」。之後，1960年代和光亦舉辦過數次「和光美術展」，將日本的繪畫和雕刻工藝分門別類地介紹給全世界。

1970年，和光將6樓的員工餐廳改造，變成了專門用來舉辦藝文展覽活動的空間，也就是今天的Seiko House Hall。

2024年銀座・和光的B1空間翻修，以「Arts & Culture」之姿重新登場，展售各式日本國內外藝術家作品。這空間，是由杉本博司與榊田倫之共同主導的新素材研究所擔當設計，以「舞台與迴廊」為主題。其中央的主要展示台的設計靈感來自於時鐘的指針，以6.1公尺與5公尺長的霧島杉木板交錯構成。這兩塊台板如同時鐘指針般可轉動，會根據展覽內容和性質而變動。

不僅如此，空間內的木作設計，大量採用了霧島杉木，空間內充滿了杉木的療癒芬芳。在這樣令人放鬆的空間中，欣賞藝術之美，可又是另一種優雅舒心的體驗。

【銀座・和光】

地址： 東京都中央区銀座4-5-11

營業時間：11:00～19:00（扣除年末年初，全年無休）

大眾交通：東京地下鐵銀座站 A9・A10出口、B1出口直結

官方網站

▷ 銀座・和光 ANNEX：高級點心、伴手禮與咖啡座

逛完銀座・和光本館，可到隔壁的別館——以精緻甜品、伴手禮及咖啡座為主的飲食空間「銀座・和光ANNEX」逛逛。ANNEX 1樓的「Cake & Chocolate Shop」販售許多精緻的甜品和巧克力，且這些都是在店內由專業甜品師傅在現場做的新鮮甜品。無論是蛋糕甜品還是巧克力，都會因應季節推出不同款式，光是巧克力就有約30種可供選擇。

（圖片提供：銀座・和光）

和光的栗子巧克力禮盒，是店內頗有人氣的商品。裡面囊括了法式糖漬栗子，以及用高級黑巧克力包裹的法式糖漬栗子，是非常有法式風情的巧克力甜品。另外，和光的抹茶蛋糕亦非同一般，採用高級抹茶不說，蛋糕上更有抹茶巧克力塗層，並以金箔點綴出和風蒔繪的模樣，宛若工藝品一般美而紮實。

（圖片提供：銀座・和光）

（圖片提供：銀座・和光）

若想要歇歇腳，則可選擇到2樓的「Tea Salon」坐坐。店內菜單以當季食材製作的期間限定甜品為主，同時也有像是三文治、蕎麥法式煎餅等輕食餐點及茶飲。素雅的裝潢，搭配大量自然採光，店內空間素雅而明亮，非常適合與朋友家人一起品嚐甜品，同時品味銀座的氛圍。

※ 注意：未就學的孩童無法入店

（圖片提供：銀座・和光）

別館的B1樓層「Gourmet Salon」，是以「時間的食品館」為主題，提供一些需要時令或能「越陳越香」的美味食品，從日常飲食方面來感受時間的流動。因應這樣的概念，店內可以找到多種時令珍饌、各色酒類和新鮮果醬等。特別的是，這裡還有設置了「FIND OUT ABOUT NIPPON」區，能找到來自日本全國各地的季節性美食，很適合作為手信的選擇。

【銀座・和光 ANNEX】

地址： 東京都中央区銀座4-4-8

營業時間：

▻ 1樓「Cake & Chocolate Shop」

10:30～19:30（週日及國定假日則提前至19:00）

▻ 2樓「Tea Salon」

10:30～L.O.19:00（週日及國定假日L.O.則提前至18:30）

▻ B1樓層的「Gourmet Salon」

10:30～19:30（週日及國定假日則提前至19:00）

大眾交通：東京地下鐵銀座站 A9・A10出口、B1出口直結

官方網站

▷ 在銀座地標中 找尋更屬於自己的精緻品味

從被選為日本「近代化產業遺產」的老建築、以Grand Seiko、Credor貴朵為首的製錶工藝、採用Ashoka鑽石及阿古屋珍珠設計的珠寶和時尚服飾配件、精心企劃的藝術展覽，到別館精緻的點心等，銀座・和光無疑是工藝精華的集中地。

在如此雅緻的空間及氛圍中，同時享受店內貼心到位的服務，若遇到了中意的逸品，想要以免稅的優惠入手也完全不是問題。銀座・和光的免稅服務，不管是哪層樓都可以受理，無需特地到某一層去做退稅手續。

想要購買手錶也好，想要找尋心儀的珠寶、服飾配件，又或者送給重要的人的禮物，還是享受一段優雅的午茶時光，不妨都到銀座・和光看看吧。

你認識的不認識的日本，都在「JAPANKURU日本酷樂」 也要追蹤「JAPANKURU日本酷樂粉絲團」