2025富士登山競走自由行攻略！輕鬆取得日本第一山賽資格&溫泉住宿 必訪拍照打卡點推薦

富士山自由行如果還只會安排冬天賞雪那就太落伍啦！每年夏天舉辦的富士登山競走超級有名，號稱「日本全國之最」，是日本馬拉松經典賽事之一🏅富士五湖還有蒐集不完的美照打卡點，超適合喜歡拍照攝影、親近自然的人。想要挑戰登頂必須在前一年先取得五合目路線的好成績，吸引各路好手連年報名，快跟著AsiaYo的腳步一起輕鬆搶票、入住富士山溫泉飯店！

🏃日本富士山人氣景點推薦🏞️

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🏃【2025富士登山競走】套裝方案推薦🏞️

【2025富士登山競走】五合目參賽權+頂級住宿．精選套裝組

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|👓行程特色👓|

🎌全日本唯一賽事：有別於年底舉辦的富士山馬拉松，7月的富士登山競走是全日本唯一登頂富士山的山岳賽事，超有挑戰性！

🗻挑戰富士最佳季：夏天是最適合攀登富士山的季節，山腳氣溫約25-30°C，但五合目可能低至10°C以下，記得攜帶防風裝備。

🏯觀光交通超便利：精選飯店距離車站走路只要6分鐘，日本超刺激樂園Top3之一的富士急樂園就在隔壁，走的就能到。

|💤住宿環境💤|

👉MYSTAYS 富士山展望温泉飯店(Mystays Mount Fuji) *第二天含早餐

飯店位置超級好，從機場搭程高速巴士就能抵達，附近還有大型超市。比完賽還能到頂樓浴池看風景泡湯，徹底放鬆身心～

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🏃【2025富士登山競走】賽事詳情🏞️

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🏃【2025富士登山競走】交通指南🏞️

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超人氣的富士登山競賽就分享到這邊啦～還不知道日本自由行可以怎麼安排的話，可以挑戰全世界最夯的旅遊新玩法，安排1天參加當地馬拉松比賽，完賽後還能參加日本一日遊行程推薦！AsiaYo整理超詳細日本旅遊攻略，幫你輕鬆找到命定行程＆玩法✈️





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