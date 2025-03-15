快訊

豪大雨狂炸、遠離河岸！雙溪水壩11時40分起調節性放水

28歲年輕警猝逝！中午才和同事去跑步 女友晚間驚見他倒地亡

完成階段性任務！台鐵首任董事長杜微傳請辭 交通部說話了

2025富士登山競走自由行攻略！輕鬆取得日本第一山賽資格&溫泉住宿 必訪拍照打卡點推薦

聯合新聞網／ AsiaYo 旅遊預定平台
圖:AsiaYo提供
圖:AsiaYo提供

富士山自由行如果還只會安排冬天賞雪那就太落伍啦！每年夏天舉辦的富士登山競走超級有名，號稱「日本全國之最」，是日本馬拉松經典賽事之一🏅富士五湖還有蒐集不完的美照打卡點，超適合喜歡拍照攝影、親近自然的人。想要挑戰登頂必須在前一年先取得五合目路線的好成績，吸引各路好手連年報名，快跟著AsiaYo的腳步一起輕鬆搶票、入住富士山溫泉飯店！

🏃日本富士山人氣景點推薦🏞️

圖:AsiaYo提供
圖:AsiaYo提供

🏃【2025富士登山競走】套裝方案推薦🏞️

【2025富士登山競走】五合目參賽權+頂級住宿．精選套裝組

圖:AsiaYo提供
圖:AsiaYo提供

|👓行程特色👓|

🎌全日本唯一賽事：有別於年底舉辦的富士山馬拉松，7月的富士登山競走是全日本唯一登頂富士山的山岳賽事，超有挑戰性！

🗻挑戰富士最佳季：夏天是最適合攀登富士山的季節，山腳氣溫約25-30°C，但五合目可能低至10°C以下，記得攜帶防風裝備。

🏯觀光交通超便利：精選飯店距離車站走路只要6分鐘，日本超刺激樂園Top3之一的富士急樂園就在隔壁，走的就能到。

|💤住宿環境💤|

👉MYSTAYS 富士山展望温泉飯店(Mystays Mount Fuji) *第二天含早餐

飯店位置超級好，從機場搭程高速巴士就能抵達，附近還有大型超市。比完賽還能到頂樓浴池看風景泡湯，徹底放鬆身心～

圖:AsiaYo提供
圖:AsiaYo提供


🏃【2025富士登山競走】賽事詳情🏞️

圖:AsiaYo提供
圖:AsiaYo提供


🏃【2025富士登山競走】交通指南🏞️

圖:AsiaYo提供
圖:AsiaYo提供


超人氣的富士登山競賽就分享到這邊啦～還不知道日本自由行可以怎麼安排的話，可以挑戰全世界最夯的旅遊新玩法，安排1天參加當地馬拉松比賽，完賽後還能參加日本一日遊行程推薦！AsiaYo整理超詳細日本旅遊攻略，幫你輕鬆找到命定行程＆玩法✈️


延伸閱讀

2025日本東京住宿嚴選Top7｜新宿/淺草等熱門景點人氣飯店推薦，淺草雷門/阿美橫丁商圈購物觀光全包！

2025東京一日遊行程推薦｜東京自由行必玩東京近郊！輕鬆暢遊富士山/日光/鎌倉/箱根，再加碼交通票券懶人包！

想知道更多全球特色旅宿選擇，請追蹤按讚「AsiaYo」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

富士山 東京 登山

AsiaYo 旅遊預定平台

追蹤

延伸閱讀

日本福島核災14年後 東京電力2名前高層無罪定讞

7-11日本母公司力抗對手併購 換上外籍社長、子公司IPO籌資

川普政府盼日本調高防衛費 日方表示礙難接受

日本名醫「睡覺減肥法」爆紅 營養師曝733口訣：躺著也能瘦

相關新聞

2025富士登山競走自由行攻略！輕鬆取得日本第一山賽資格&溫泉住宿 必訪拍照打卡點推薦

富士山自由行如果還只會安排冬天賞雪那就太落伍啦！每年夏天舉辦的富士登山競走超級有名，號稱「日本全國之最」，是日本馬拉松經典賽事之一🏅富士五湖還有蒐集不完的美照打卡點，超適合喜歡拍照攝影、親近自然的人。想要挑戰登頂必須在前一年先取得五合目路線的好成績，吸引各路好手連年報名，快跟著AsiaYo的腳步一起輕鬆搶票、入住富士山溫泉飯店！

泡麵控必住！ 全球首間「日清咚兵衛主題房」新宿酒店聯名 「油豆腐靠墊+魚板抱枕+烏龍麵棉被」讓人愈住愈餓

泡麵控必住！ 全球首間「日清咚兵衛主題房」新宿酒店聯名 「油豆腐+魚板靠墊、烏龍麵棉被」讓人愈住愈餓

東京賞櫻走春之「千代田櫻花祭」 欣賞倒映水面的夢幻美景

【旅奇傳媒/日本部報導】位於東京都中心的千代田區，擁有豐富的自然與歷史氛圍。「千代田櫻花祭」每年於3月中旬至4月上旬櫻花盛開時舉行，區內的多項活動為城市增添春天的活力。沿著約700公尺長的千鳥之淵綠道

為期一個月的櫻花盛典！東京晴空塔「春日賞櫻 The Sakura SKYTREE®」 6大亮點必打卡

東京晴空塔於2025年首次舉辦春季特別活動「The Sakura SKYTREE®」，以華麗盛大的方式迎接春天的到來。活動以「天空 x 櫻花」為主題，不僅有特別裝飾的展望台，還有限定餐飲與夜間燈光秀等豐富精彩的內容。櫻花季即將到來，除了欣賞自然美景，不妨來東京的代表性地標，感受日本傳統與先進科技交織而成的獨特氛圍吧！

2025銀座新地標！ 「Ginza Sony Park」沉浸式音樂體驗 YOASOBI、Creepy Nuts 豪華陣容不可錯過

於今年1月全新開幕的景點——Ginza Sony Park（銀座ソニーパーク），將同步推出首個結合創意互動體驗的「Sony Park 展 2025」。無論你是想在喧囂的市中心逛街之餘，安插一小段放慢步調的展覽，還是特地為了喜歡的藝術家而前往，這裡都將為你帶來一場前所未有的音樂與藝術體驗。最重要的是，這個精彩的沉浸式展覽完全免費，但需事前預約，千萬別錯過囉！

2025日本東京住宿嚴選Top7！新宿/淺草熱門景點飯店推薦，淺草雷門/阿美橫丁商圈購物觀光全包

東京自由行可以說是自助旅行的入門班🧳即使不會說日文也能在這個觀光重鎮享受購物與美食！想要輕鬆玩遍東京人氣景點，可以選擇四通八達的東京車站飯店，去哪裡都方便！直接入住歌舞伎町住宿能最直接感受日本夜生活的樂趣與魅力🍺在深夜食堂盡情探索寶藏美食！密密麻麻的行程還不知道怎麼安排嗎？直接參考AsiaYo整理的人氣住宿&必逛景點，出發東京超easy！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。