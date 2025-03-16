2025東京一日遊自由行必玩東京近郊！輕鬆暢遊富士山/日光/鎌倉/箱根，再加碼交通票券懶人包

第一次出發日本自由行，該怎麼安排？景點太多好煩惱，想看春季限定的東京賞櫻，也想去此生必去的富士山，還順帶想參觀鎌倉大佛、日光/箱根等近郊景點，那推薦你參加東京一日遊！新手友善，全家出遊也沒問題，輕鬆一覽所有景點！這次AsiaYo幫你整理了東京一日遊懶人包，景點行程一次整理好，還加碼東京交通懶人包！快一起看下去吧～

｜🌟日本一日遊攻略🌟｜

安排日本自由行行程有好多眉角，好煩惱？推薦你直接選擇日本一日遊，省時省力包交通，還可以保有自由活動時間與住宿選擇，輕鬆玩遍市區＆近郊熱門景點，一起來看看為你整理的日本一日遊攻略吧！👀

📍日本一日遊適合誰？

✅ 新手：免查路線，輕鬆出發！

✅ 不會日文：導遊帶路，安心玩！

✅ 帶親子/長輩出國：專車接送，省體力！

✅ 想玩最多景點：一天跑遍人氣點🚗💨

📍自由行 vs. 一日遊

圖:AsiaYo提供

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｜🇯🇵東京一日遊行程怎麼選🇯🇵｜

東京一日遊行程超多元，不只有經典的富士山，還有鎌倉、日光、箱根溫泉等特色玩法！🌟 無論是想拍美照、泡湯放鬆，還是大啖美食，都有適合的行程可以選擇哦！🎌

圖:AsiaYo提供

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｜🌸東京賞櫻一日遊旅遊必逛景點攻略🌸｜

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｜◊東京賞櫻一日團行程推薦◊｜

【櫻花季東京一日遊｜東京/新宿出發】

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探索東京5大賞櫻勝地，從上野公園的櫻花野餐到隅田公園的晴空塔美景，再到目黑川燈光映襯的浪漫夜櫻，每一處都美得讓人心醉！🌸✨

📍集合地點：▶️東京 – JR東京站 / ▶️新宿 – 新宿西口三井住友銀行





｜🗻東京富士山一日遊旅遊必逛景點攻略🗻｜

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｜◊東京富士山一日團行程推薦◊｜

【經典富士山一日遊｜上野/新宿出發】

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單月破千人預約！中文導遊帶路，遊覽車直達富士山最美景點，輕鬆賞景＋暢快購物，一次滿足！🏔️🛍️

📍集合地點：▶️東京 – JR上野站 / ▶️新宿 – 新宿西口郵便局前

｜🌿鎌倉/日光/箱根一日遊旅遊必逛景點攻略🌿｜

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｜◊東京近郊一日團行程推薦◊｜

【鎌倉大佛一日遊｜池袋/新宿出發】

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參拜鶴岡八幡宮、探訪鎌倉大佛與長谷寺，漫遊古都文化，再踏上江之島，感受湘南海岸的寧靜之美，來一場歷史與自然完美交融的旅行⛩️🌊✨！

📍集合地點：▶️池袋 – 池袋西口公園 / ▶️新宿 – 新宿西口郵便局前

【日光世界遺產一日遊｜東京/新宿出發】

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免轉車直達日光必訪景點！探索擁有國寶級遺產的東照宮，看「不見不言不聞」的三猿，再悠遊中禪寺湖或泡湯放鬆身心，全程中英文領隊陪同，輕鬆安心暢玩⛩️♨️✨！

📍集合地點：▶️池袋 – 池袋西口公園 / ▶️新宿 – 新宿西口郵便局前





｜🚄加碼推薦：日本交通🚄｜

在日本自由行時交通絕對是一筆不小的開銷，仔細選擇該使用何種交通方式是很重要的！以下為你介紹最常見的兩種交通方式＆省錢小撇步！

｜◊東京一日遊票券◊｜

如果行程需要頻繁搭乘大眾交通工具，購買電車或地鐵的交通票券會超值又方便，1～3天內都能無限搭乘，省錢又省心！

🚇 交通票券

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｜◊東京一日包車推薦◊｜

東京地鐵路線超複雜！如果你已經用一日遊行程走遍經典景點，但還想要更靈活又方便的移動方式，不妨考慮一日包車服務，輕鬆又省時！

🚗包車自由度高、🗒️時間安排更自由、🧳 一家人就能成團





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今天的日本一日遊攻略就到這裡啦！🌟有想好你的東京自由行該怎麼安排了嗎？旅遊的食、住和交通真的是一大學問，如果還在煩惱東京住宿或思考交通如何抵達，不妨直接選擇懶人必備的東京跟團，交通住宿全包省時又省力，就算帶著長輩或小孩都能展開輕鬆愉快的旅程！🚗✨ 快上 AsiaYo 查看更多日本旅遊攻略，幫你輕鬆規劃最完美的旅程喔！🎌💖





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