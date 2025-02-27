為期一個月的櫻花盛典！東京晴空塔「春日賞櫻 The Sakura SKYTREE®」 6大亮點必打卡

東京晴空塔於2025年首次舉辦春季特別活動「The Sakura SKYTREE®」，以華麗盛大的方式迎接春天的到來。活動以「天空 x 櫻花」為主題，不僅有特別裝飾的展望台，還有限定餐飲與夜間燈光秀等豐富精彩的內容。櫻花季即將到來，除了欣賞自然美景，不妨來東京的代表性地標，感受日本傳統與先進科技交織而成的獨特氛圍吧！

東京晴空塔「The Sakura SKYTREE®」賞櫻新體驗

無論你是第一次來到東京，還是已經來過無數次，每一次到晴空塔，總能發現全新的驚喜與體驗。除了晴空塔獨家的限定商品，周邊的景點也經常帶來不同的樂趣與驚奇。今年春天，晴空塔將為這座城市的櫻花季注入更多獨特的魅力。

（圖片取自：The Sakura SKYTREE® 活動官網）

作為東京的地標，整座晴空塔將變身為世界最高的櫻花樹，為夜空增添一抹夢幻的光彩。此外，東京晴空塔的官方吉祥物「Sorakara醬」也將換上春季限定的服裝，與遊客們親切互動。在這裡，你不僅可以登上展望台，俯瞰東京的璀璨夜景，還能在櫻花主題的裝飾中拍照留念，留下美好的回憶。活動期間，還有多款春季限定的甜點和小吃，讓你不僅用眼睛欣賞櫻花，更能透過味蕾感受春天的浪漫。

不論白天還是夜晚來訪，都能體驗到不同的氛圍。但小編還是推薦選擇夜間時段，因為當夜幕低垂，晴空塔的點燈活動將營造出浪漫的春日奇幻之夜，讓你完全沉浸在這片夢幻的光景中！

The Sakura SKYTREE ®

地點： 東京晴空塔

樓層：天望甲板340 350樓、天望甲板350樓「SKYTREE CAFE」、晴空塔4樓、晴空塔5樓「SKYTREE CAFE」

日期：2025年2月27日(四)～4月14日(一)

時間：10:00～22:00（依照活動內容有所不同）

▶︎ 活動官網

這個春天，一起來感受晴空塔獨一無二的春之魅力吧！快來看看這次的活動亮點有哪些～

【亮點1】天望甲板拍照打卡點

（圖片取自：The Sakura SKYTREE® 活動官網）

館內將設置以四種櫻花（染井吉野櫻、枝垂櫻、舞姬櫻與八重櫻）為主題的拍照景點與裝飾，營造浪漫的春日氛圍，讓遊客在高空中也能體驗賞櫻。

樓層：天望甲板（350F、340F）、4F

【亮點2】SKYTREE ROUND THEATER® 特別投影

（圖片取自：The Sakura SKYTREE® 活動官網）

透過壯觀的影像呈現日本櫻花的「短暫之美」與「絢麗風華」，在海拔350公尺的全景螢幕上，感受春日櫻花的夢幻魅力與視覺的震撼！

樓層：天望甲板 350F

※ 每場約3分鐘。

※ 圖片僅供參考。

【亮點3】活動限定咖啡甜點

（圖片取自：The Sakura SKYTREE® 活動官網）

各種融入櫻花與粉色元素的限定甜點將於活動期間供應，不論男女老少，都難以抗拒其魅力，非常適合拍照打卡。

樓層：天望甲板 350F「SKYTREE CAFE」

※ 某些含酒精成份飲品，未成年禁止飲用。

【亮點4】櫻花象徵樹設置與櫻花商品販售

（圖片取自：The Sakura SKYTREE® 活動官網）

東京晴空塔 5樓將設置櫻花樹展台，讓遊客在感受櫻花氛圍的同時，也能帶走一些紀念品。店內將限時販售各種櫻花主題商品，還有活動限定的紀念品——櫻花紀念金屬鑰匙圈等。

樓層：東京晴空塔5樓「SKYTREE SHOP」

【亮點5】櫻花限定拍照服務

（圖片取自：The Sakura SKYTREE® 活動官網）

在東京晴空塔天望甲板的拍照服務區，你可以拍攝春季限定的照片，背景上空將合成飄舞的櫻花花瓣，帶來更具春意的美麗回憶（當然，也可選擇不要合成櫻花花瓣）。

樓層：天望甲板 350F 拍照服務區

費用：1,500日圓（實際金額依現場情況而定）

【亮點6】讓巨大櫻花「櫻宙(さくらそら)」綻放吧！晴空塔夜間特別點燈

（圖片取自：The Sakura SKYTREE® 活動官網）

春季全新特別燈光秀「櫻宙（さくらそら）～Sakura SKY～」即將點亮東京的夜空。本次燈光秀以春日遼闊的天空與綻放的櫻花為靈感，透過交錯的光影效果，呈現被微風吹拂、飄舞升空的櫻花花瓣，營造出宛如仰望宇宙般的夢幻景象。光想像就令人期待！

點燈日期、時間：

2月：27、28日

18:15～22:00

3月：2～6、9、16、20、21、23～28、30、31日

18:45～22:00

4月：1～4、6～14日

19:00～22:00

東京晴空塔購票方法

▎前日券

如果你已經規劃好行程，可以事先到日本的7-11 或是KKday 購買較優惠的前日券。

（圖片取自：The Sakura SKYTREE® 活動官網）

▎當日券

或是突然改變行程也沒關係，也有當日券可以購買。當日券可以在 7-11 或是晴空塔4樓購票櫃台進行購買。

（圖片取自：The Sakura SKYTREE® 活動官網）

來到東京時，不妨晚上的時候來這裡散散步，欣賞春季絢爛的夜間燈光秀吧！

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文章撰寫：Shan Tseng

責任編輯：Lucy Wu