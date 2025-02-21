2025銀座新地標！ 「Ginza Sony Park」沉浸式音樂體驗 YOASOBI、Creepy Nuts 豪華陣容不可錯過

於今年1月全新開幕的景點——Ginza Sony Park（銀座ソニーパーク），將同步推出首個結合創意互動體驗的「Sony Park 展 2025」。無論你是想在喧囂的市中心逛街之餘，安插一小段放慢步調的展覽，還是特地為了喜歡的藝術家而前往，這裡都將為你帶來一場前所未有的音樂與藝術體驗。最重要的是，這個精彩的沉浸式展覽完全免費，但需事前預約，千萬別錯過囉！

音樂家們構築的主題沉浸式音樂體驗

（圖片取自：Ginza Sony Park 官網）

「Sony Park 展 2025」 是索尼集團精心策劃的創意互動體驗活動，融合六大業務領域——音樂、半導體、金融（財務）、遊戲、娛樂科技、電影，並攜手六組藝術家，打造出結合創意與科技的沉浸式展覽空間。這項展覽曾於2021年銀座、2022年京都舉辦，皆獲熱烈回響，而2025年 Ginza Sony Park 的全新開幕企劃，將活動分成兩個部分。

音樂藝術家陣容相當豪華，光是聽名字就足以讓人興奮不已！YOASOBI、Vaundy、Creepy Nuts 等知名音樂人將以自身作品為靈感，為參展者帶來截然不同的創新體驗！

【Sony Park 展 2025】

展期 ：

【Part 1】2025年1月26日(日) ～ 3月30日(日)

【Part 2】2025年4月20日(日) ～ 6月22日(日)

營業時間：11:00～19:00

＊2025年2月25日(二)、26日(三) 營業時間為 11:00 ～ 16：00

地點：Ginza Sony Park

費用：免費

▶︎ 需要事前預約

【Part 1】2025年1月26日～ 3月30日

（圖片取自：Ginza Sony Park 官網）

▎Vaundy——「音樂是，旅程。」

（圖片取自：Ginza Sony Park 官網）

Vaundy 精選約 200 首樂曲，以 「我心中模糊的地層」（僕の心の曖昧な地層） 為概念，層層堆疊構築出獨特的音樂場域。來訪者可用耳機深掘、探索這片音樂地層，超越音樂的類型與年代，如同踏上一場穿梭於音樂世界的奇幻旅程。

📍 B2

▎YOASOBI——「半導體是，科幻。」

（圖片取自：Ginza Sony Park 官網）

YOASOBI 以《HEART BEAT》 為靈感，打造了一場讓觀眾參與的音樂體驗—— 「HEART BEAT：Resonance」。其核心概念是「心音」，展覽透過感測技術偵測每位來訪者的心跳，產生專屬的「心音物件」，並與 YOASOBI 及其他來訪者的心音相互共鳴。展區內地板上的 「Haptic Floor」（觸覺回饋技術）將進一步增強體驗者的沉浸感。

此外，製作而成的「心音物件」甚至還能下載至手機，作為個人專屬紀念是再適合不過的了。

📍3F

▎羊文學——「金融是，詩。」

（圖片取自：Ginza Sony Park 官網）

本展覽以羊文學的歌詞為核心，結合「水與光」，營造出彷彿步入詩篇世界的「Floating Words」。展區中央設有一座寬廣的水盤，水面倒映著羊文學的樂曲與歌詞，文字浮現又消散，觀眾將浸泡在羊文學的音樂之中，享受視覺與聽覺交織的詩意氛圍。

此外，展覽也結合了索尼的「Haptic」（觸覺回饋技術），讓來訪者在「Floating Words」結束後，步行時感受到如同踩踏水面或沙灘般的觸覺體驗，延續詩意的餘韻。

📍4F

【Part 2】2025年4月20日～6月22日

（圖片取自：Ginza Sony Park 官網）

▎BABYMONSTER——「遊戲是，社交場。」

▎Creepy Nuts——「娛樂科技是，街頭。」

▎牛尾憲輔——「電影是，森林。」

「Sony Park 展 2025」下半部分的具體細節雖然尚未公開，但光是從主題與這些藝術家的風格聯想，就已經足以讓人期待萬分！無論是遊戲帶來的連結感、街頭文化與娛樂科技的碰撞，還是電影所營造的奇幻森林氛圍，每個主題都預示著一場跨越感官界限的創意饗宴。究竟 sony 將會如何詮釋與這些藝術家之間的互動連結呢？

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文章撰寫：Shan Tseng

責任編輯：Lucy Wu