艾莎一施法就故障！ 日本迪士尼「冰雪奇緣」機關喊卡 遊客脫困祕密通道 他狂喊：超開心

到迪士尼旅遊是不少人的夢想，但若意外遇上設施故障，試問當下自己會作何心情呢？ 近日有遊客在日本東京迪士尼海洋樂園的熱門《冰雪奇緣》遊樂設施遇上機關故障全喊卡的情形，讓多數遊客不禁傻眼、緊張不已，但有一名東京迪士尼專業地陪卻是樂喊「超開心」，直呼這是超幸運的特別體驗。

圖／東京迪士尼地陪攝影-小薛 授權提供

東京迪士尼地陪攝影-小薛於本月6日分享了一支《冰雪奇緣故障！脫困全記錄》影片，全程錄下了東京迪士尼海洋的冰雪奇緣遊樂設施故障的驚奇體驗，當冰雪女王 艾莎一施法，出現一整排冰柱後，突然機關音效全數停止，周圍黑漆漆一片，而遠方的艾莎就像卡住一樣，原本高舉著雙手放下來、表情也突然無神，幸好隨後就出現工作人員，迅速引導遊客進入祕密通道脫困！

圖／東京迪士尼地陪攝影-小薛 授權提供

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圖／東京迪士尼地陪攝影-小薛 授權提供

圖／東京迪士尼地陪攝影-小薛 授權提供

專業地陪小薛藉著這次的紀錄，也意外的首次目睹到東京迪士尼《冰雪奇緣》遊樂區的後台裝置，疏散的過程也發現了設施運作內幕、看到了未曾見過的一面。

圖／東京迪士尼地陪攝影-小薛 授權提供

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圖／東京迪士尼地陪攝影-小薛 授權提供

最難得的是，即使遊樂設施出現故障，但東京迪士尼海洋工作人員，仍努力向遊客致歉，更提供每人發送一個「無敵快通」補償服務，是一個當天之內沒有使用時間限制，可以選擇任一遊戲立刻遊玩的一次性補償！

圖／東京迪士尼地陪攝影-小薛 授權提供

圖／東京迪士尼地陪攝影-小薛 授權提供

圖／東京迪士尼地陪攝影-小薛 授權提供

根據小薛的經驗，東京迪士尼海洋樂園的《夢幻泉鄉》新園區運作壓力頗高，熱門設施像是冰雪奇緣、魔髮奇緣、小飛俠彼得潘，都有可能出現故障關閉，通常迪士尼人員會盡力在1~3小時內搶修重新開放。而此時遊客也有機會獲得迪士尼樂園誠心致歉所補償的「無敵快通」，可以說是，因意外而獲得更美好的體驗享受！