東京近郊絕美賞花景點！ 神奈川「曾我梅林」3萬5千株白梅、湯河原泡湯賞「梅之宴」

【旅奇傳媒/日本部報導】

東京近郊絕美賞花景點快筆記！神奈川「曾我梅林」種有35000棵白梅樹。每年2月是梅花的盛開期，不但能近距離欣賞梅花的姿態，還能拍到以富士山、箱根山為背景的白色花海；鄰近熱海的湯河原，是歷史悠久的溫泉勝地，2、3月在幕山公園內的「湯河原梅林」也會舉辦梅之宴，泡湯完別忘了來此漫步而上！

◉ 2025曾我別所梅花祭

被選為「關東富士見百景」的 曾我梅林，以富士山與梅花相映的絕美景色聞名。 圖：曾我梅林／來源

富士山迷快筆記！被選為「關東富士見百景」的曾我梅林，以富士山與梅花相映的絕美景色聞名。分為中河原、原、別所三處梅林，種有35000棵白梅樹。每年2月是梅花的盛開期，梅林周圍會飄散著淡淡的梅花香～遊客不但能近距離欣賞梅花的姿態，還能拍到以富士山、箱根山為背景的白色花海。

此外，往年花季期間還會舉辦傳統藝能表演，附近農家也會擺出梅製品等在地特產供大家當作伴手禮帶回家，場面超熱鬧。

・活動期間：2月1日～2月24日 09:00～15:00

・交通：搭乘JR御殿場線於下曾我站下車，步行約15分鐘

・地址：神奈川縣小田原市曾我別所282

◉ 神奈川．2025湯河原梅林梅之宴

2025湯河原梅林梅之宴即日起至3月9日開放賞梅。 圖：湯河原梅林／提供

鄰近熱海的湯河原，從東京車站搭乘JR特急踊子號約1.5小時可到達，是近郊一日遊的好選擇。這裡不但是歷史悠久的溫泉勝地，2、3月在幕山公園內的「湯河原梅林」也會舉辦梅之宴，由4000株紅梅、白梅構成的梅花絨毯布滿山坡，推薦可以一邊賞花一邊漫步而上，在高處俯瞰大片梅花海。回程前，還可以順道前往町內的日歸溫泉設施泡湯暖暖身子。

・期間：02/01〜03/09

・交通：活動期間可於JR湯河原站搭乘臨時巴士前往

・地址：神奈川県足柄下郡湯河原町鍛冶屋923

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