2025日本東京住宿嚴選Top7！新宿/淺草熱門景點飯店推薦，淺草雷門/阿美橫丁商圈購物觀光全包

東京自由行可以說是自助旅行的入門班🧳即使不會說日文也能在這個觀光重鎮享受購物與美食！想要輕鬆玩遍東京人氣景點，可以選擇四通八達的東京車站飯店，去哪裡都方便！直接入住歌舞伎町住宿能最直接感受日本夜生活的樂趣與魅力🍺在深夜食堂盡情探索寶藏美食！密密麻麻的行程還不知道怎麼安排嗎？直接參考AsiaYo整理的人氣住宿&必逛景點，出發東京超easy！

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🗼東京飯店選擇攻略

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🗼東京周邊住宿選擇

【東京車站】交通方便、百貨林立、高級餐廳 ⮕ 奢華約會行程

【新宿】深夜美食、酒吧夜遊、品項超多電器街 ⮕ 夜貓族找熱鬧

【淺草】江戶風情、老字號美食、穿和服拍美照 ⮕ 老少咸宜必訪

【上野】市區動物園、賞櫻勝地、博物館、美術館 ⮕ 親子旅遊推薦

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🗼東京人氣景點推薦

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🍣東京車站飯店推薦

說到東京，你也會想到日劇裡那些充滿時尚魅力的場景嗎？以東京車站為中心，附近百貨商圈林立、還有眾多國際精品飯店，是享受奢華假期的好地方✨

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【東京寶格麗飯店】

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【星野集團OMO3 東京赤坂】

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🍣東京新宿飯店

想到新宿就想到歌舞伎町，除了能在巷內找到平價又療癒的深夜食堂，也有不少電玩粉絲來這裡進行人中之龍聖地巡禮🎮

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【新宿格拉斯麗飯店】

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【新宿賓樂雅環旅飯店】

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🍣東京淺草飯店推薦

濃濃江戶風情的淺草很適合散步逛街，記得到仲見世通商店街還有雷門前面拍下經典美照，證明你真正來過淺草到此一遊喲🤳

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【淺草塔維諾斯飯店】

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【偶遇．錦糸町】

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🍣東京上野飯店推薦

東京上野人氣景點位在上野公園裡面和周遭一帶，可以在這裡賞櫻漫步，也能近距離看到動物明星，帶小孩來玩或是孝親旅行都不錯～

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【上野站前APA飯店】

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想要輕鬆玩日本，不能錯過AsiaYo嚴選的日本特色住宿，新手也能輕鬆上路～網羅東京鄰近車站飯店搭配關東一日遊推薦，讓你出國旅行比上街買菜還要輕鬆方便。想知道除了東京上野，還有哪些熱門賞櫻地點嗎？人氣日本賞櫻行程就是你的最佳秘笈！





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