夢幻彩燈盛宴！ 栃木縣日光市首度舉辦「平家點燈祭」 竹燈籠和竹毬溫暖迷人
【旅奇傳媒/日本部報導】栃木縣日光市湯西川地區，為了帶動觀光與地方發展，今年首度推出夜間限定活動 「平家點燈祭」！活動於傳說中的「平家之里」舉辦，以竹燈籠和竹毬點綴整個園區，打造浪漫又充滿故事感的燈光景觀，讓人忍不住想拍下這夢幻美景。
「平家點燈祭」從 01/31（五）～03/02（日） 舉行，並與「湯西川溫泉雪屋祭」同步進行，是期間限定的特別活動。整體活動亮點為利用「竹燈籠」與「竹毬」進行燈光裝飾，搭配雪屋（かまくら）點綴園區，讓整個空間宛如童話世界。重現平家昔日於京都輝煌時代的華麗氛圍，讓人彷彿穿越時空，沉浸在歷史與光影的交織之中。多處精心設計的燈光打卡點，讓每個角落都美得像一幅畫，適合拍照留念。這個冬天，就來湯西川體驗這場夢幻燈光與歷史交織的視覺盛宴吧！
★什麼是竹燈籠和竹毬？
・竹燈籠（たけとうろう）：在竹子上鑽洞放入燈光的傳統照明裝置，光影投射出溫暖而迷人的氛圍。
・竹毬（たけまり）：用細竹條製作成的圓球形裝飾品，常見於新年佈置，具有雅緻的日式美感。
◉ 平家點燈祭
・地點：湯西川溫泉「平家之里」（栃木縣日光市湯西川1042）
・時間：2025/01/31（五）～03/02（日）
・開放時間：09:00～21:00（最後入場時間 20:45）
・門票：成人 510 日圓 / 小學生・國中生 250 日圓（當天可自由進出）
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