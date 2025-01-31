來箱根不能錯過這些餐廳與小吃！箱根必吃美食、伴手禮9選！(下)

【撰文:Shinon/ 窩日本】

延續"來箱根不能錯過這些餐廳與小吃！箱根必吃美食、伴手禮9選！(上)"，我們將再介紹5個箱根的當地美食

5. Bakery & Table Hakone

位在蘆之湖湖畔，三層樓的麵包店兼咖啡廳面對著美麗的湖景。 一樓是麵包店，提供各式新鮮出爐的麵包，可選擇外帶或在店內享用。戶外更設有蘆之湖溫泉的足湯設施，可一邊泡腳一邊用餐。

而二樓是咖啡廳，你可把麵包帶到二樓享用，也可在這購買咖啡或紅茶等飲料。用餐區域寬廣，從大玻璃窗可眺望景色，舒適地享用麵包。而三樓則是餐廳提供熱烤三明治等，各種精心烹調的美食。

麵包的選擇也很多樣，約60~80種款式的麵包每天不同時候登場，全部都是每天新鮮烘焙。麵包製作從麵粉到酵母的挑選都經過細心考量，當中最受歡迎的是「咖哩麵包」，香脆的麵包中有精心調製的咖哩內餡，並放了一整顆香濃滑順的雞蛋，帶來滿滿飽足感。

Bakery & Table Hakone

地址：神奈川県足柄下郡箱根町元箱根9-1

營業時間：9:00 – 17:00

6. HAKONE CHEESE TERRACE

近年巴斯克起司蛋糕非常流行，沒想到箱根也有一家起司蛋糕專門店。

他們使用南箱根的新鮮牛奶和精選奶油起司來製作巴斯克起司蛋糕，帶來濃郁的風味，口感濕潤且富有厚實感。每一口都能享受到滿滿的奶香與滑順的奶油，綿密的滋味在口中徹底蔓延。

巴斯克起司蛋糕有原味、抹茶、草莓、巧克力口味，可選擇小杯裝或原個蛋糕。雖然他們只提供外帶，但天氣好的日子可以在坐在店外，或是帶到湖邊看著美景好好享用。

HAKONE CHEESE TERRACE

地址：神奈川県足柄下郡箱根町元箱根54

營業時間：10:00 – 16:00

箱根推薦美食及伴手禮－大涌谷周邊

箱根大涌谷由約約3000年前箱根火山的爆發所形成，擁有多處噴氣孔和沸騰的溫泉池，加上硫磺煙霧形成火山奇觀。遊客可乘搭纜車來山頂欣賞景色，而在也設有一些小食店及餐廳，可以這裡吃點東西休息一下！

7. 大涌谷くろたまご館

大涌谷的著名特產是「黑蛋」，這是把雞蛋在富含硫磺的溫泉水中煮熟，外殼因此呈現黑色。傳說吃一顆黑蛋可以延壽七年，成為許多旅客必嚐的經典美食。而「黑蛋」在販售的大涌谷くろたまご館中可以購買，設有一個專門的櫃台，一包雞蛋500日幣，共有4顆。

黑蛋只要敲開蛋殼就可享用，雖然外表漆黑如石頭，但其實裡面和一般水煮蛋無異，味道也沒有特別。不過剛買到的時候真的是熱到燙手，熱騰騰的雞蛋還是很好吃，建議加上附贈的鹽一起吃喔！

大涌谷くろたまご館

地址：神奈川県足柄下郡箱根町仙石原1251

營業時間：9:00 – 16:30

箱根推薦美食及伴手禮－仙石原

箱根仙石原以壯麗的高原景觀、豐富的文化設施以及溫泉旅館聞名，周邊有POLA美術館、箱根拉利克美術館、玻璃之森美術館等多家小型博物館和畫廊，文藝氣息濃厚。

在秋季，仙石原草原的芒草隨風搖曳，一整片銀白色草海超夢幻。在設施內或周邊也有一些餐廳，可以參觀完景點去用餐。

8. じねんじょ蕎麦 箱根 九十九

主打山藥與蕎麥麵的餐廳，不像一般蕎麥麵店的日式裝潢，「九十九」的外觀猶如一座美術館，店內則瀰漫著宛如身處希臘的異國風情。

雪白的牆壁與藍天般的天花板相映成趣，可以在精緻而有格調的環境中用餐。

他們提供使用自家生產的山藥製成的蕎麥麵。選用日本國產蕎麥粉，並加入山藥帶來爽滑的口感，根據當天的溫度和濕度，手工製作出當天最佳的蕎麥麵。

蕎麥麵可選冷吃或配熱湯，可單點也可選套餐。午餐套餐有前菜、天婦羅，麥飯和新鮮的山藥泥，非常豐富。山藥泥可以拌飯吃，黏稠口感會讓人一試成主顧！

じねんじょ蕎麦 箱根 九十九

地址：神奈川県足柄下郡箱根町仙石原917-11

營業時間：10:00 – 20:00

9. Caffe Terrazza Ukai

這是位於玻璃之森美術館內的餐廳(注意要購買美術館門票才可進入園區範圍)，餐廳的露天座位面對著美麗的庭園景色，在優雅的環境中用餐。

不過別小看了美術館的餐廳，這其實是由東京頗具名聲的餐廳經營集團「うかい（Ukai）」所經營，並請來法式餐廳的總料理長細渕賢一監修菜單，帶來正宗且高水準的美食。

圖片來源自官方IG

Caffe Terrazza Ukai提供洋食料理，其中肉料理特別講究，嚴選國產黑毛和牛來製作牛排、烤牛肉、或是番茄肉醬義大利麵，都很值得一試。吃過正餐也別忘了甜點，他們提供現榨栗子蒙布朗，輕盈的栗子奶油，搭配蛋白霜、香草冰淇淋及戚風蛋糕，現點現製，享用新鮮和栗的溫和風味。

Caffe Terrazza Ukai

地址：神奈川県足柄下郡箱根町仙石原940-48 箱根ガラスの森

營業時間：10:00 – 17:30

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