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來箱根不能錯過這些餐廳與小吃！箱根必吃美食、伴手禮9選！(上)

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:Shinon/ 窩日本】

位於日本神奈川縣的箱根以溫泉、自然風景聞名，從東京只要約1小時電車可到箱根湯本站，非常方便，因此很多旅客都會來趟近郊小旅行。來到箱根除了到訪景點，也可以大吃美食，還有很多特色小吃及點心，可以帶回家當伴手禮

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箱根推薦美食及伴手禮－湯本商店街

讓我們先從箱根的玄關口「箱根湯本商店街」開始吧！這是位在箱根湯本站旁的商店街，從東京搭小田急浪漫特快列車的話，終點站就在這裡。

1. 菊川商店

菊川商店是一家伴手禮商店，而最有名的是他們自家製作的「箱根饅頭」！不同於平常的溫泉饅頭，這款饅頭使用鬆軟的蜂蜜蛋糕外皮，內餡則是香甜適中的白豆沙，口感溫和細膩，小小一個，讓人忍不住一個接一個！

箱根饅頭用特製的機械製作，在店面現場烤製，印上箱根的日文字樣很可愛。你可以選擇當場享用，也有盒裝的箱根饅頭，非常適合作為伴手禮。

菊川商店

地址：神奈川県足柄下郡箱根町湯本706-17

營業時間：9:00 – 18:00

2. 箱根てゑらみす

這是一家時尚的提拉米蘇專門店，他們提供各種外帶的提拉米蘇甜點、霜淇淋等商品，選用選用箱根當地咖啡店「そうけい珈琲」所烘焙的咖啡豆，製作出入口即化的美味甜點。

提拉米蘇以北海道產的濃醇馬斯卡彭起司製作，搭配鬆軟的蛋糕，原味使用精心萃取的濃縮咖啡，微苦的咖啡和起司的奶香很搭配。還有抹茶、草莓、白蘭地等多種口味選擇。

甜點包裝也很可愛，以玻璃瓶盛載，加上能手提的紙卡片，就像一個小燈籠，送禮也非常得體！

箱根てゑらみす

地址：神奈川県足柄下郡箱根町湯本706-1

營業時間：10:00 – 17:00

3. 箱根焙煎珈琲

如果想在箱根喝咖啡，那一定要來這家「箱根焙煎珈琲」，他們對咖啡非常講究，更在店內進行咖啡豆烘焙。

選用最上級的生咖啡豆，並由專業人士一粒一粒挑選，烘焙後帶有清爽的餘韻和香氣，以這些深焙咖啡豆沖泡的咖啡味道順口，帶有深邃的風味。

圖片來源自tabelog
圖片來源自tabelog

除了購買咖啡或咖啡豆，他們的霜淇淋也非常有名！自家製咖啡牛奶霜淇淋會隨季節變化調整配方，能感受到濃郁咖啡味且不會太甜。不過很快就會融化，到手後可要快點享用喔！

箱根焙煎珈琲

地址：神奈川県足柄下郡箱根町湯本702

營業時間：10:00 – 17:00

4. Grande Rivière Hakone

以麵包脆餅聞名的點心店，雖然本店在仙石原，但在箱根湯本商店街上設有兩家分店，可見多受歡迎！

他們的麵包脆餅是箱根有名的伴手禮，以獨家調配的小麥粉製作麵包脆餅，每片都有酥脆的口感，再配上各式各樣的口味，甜的有楓糖、巧克力、伯爵茶等，鹹的有蒜味、羅勒香草等，總有一款合你口味！

在箱根湯本店還有限定的「蜂蜜起司塔」，使用了來自北海道和法國的兩種高品質起司，並添加了來自法國的蜂蜜，在店內現場烘焙。紮實的塔皮中是軟滑的起司，甜中帶有濃厚的奶香，是超乎想像的美味。

Grande Rivière Hakone

地址：神奈川県足柄下郡箱根町湯本704

營業時間：10:00 – 18:00

因篇幅關係，我們將於下集再介紹五個箱根美食

窩日本推薦閱讀：最新箱根10個必去景點大攻略！(附交通教學) 一日遊或兩天一夜都適合喔~~　

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