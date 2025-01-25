快訊

獨／竹東黑幫「筍菇」遭鎖定 斜槓背景曝光！竟是知名吃播網紅

經典賽／2月23日台尼戰也賣光光 想看中華隊只剩1天有門票

年關難過…6旬男搭公車上班 裡冷吊橋前遭撞飛5公尺慘死

聽新聞
0:00 / 0:00

日本民間氣象公司預測 東京櫻花可能3月22日開

中央社／ 東京25日綜合外電報導
2024年東京4月櫻花盛開。美聯社
2024年東京4月櫻花盛開。美聯社

日本民間氣象公司Weather Map日前公布第1次染井吉野櫻開花預測，今年可能由福岡在3月18日拔頭籌、3月27日盛開；東京則是3月22日開花、3月30日盛開。

依日本各主要地點來看，根據1月23日公布的第1次預測，3月18日福岡開花後，接著是3月22日東京、3月23日名古屋、3月24日大阪、4月5日仙台、4月6日新潟及4月25日札幌。

福岡3月18日開花後，將在3月27日盛開；東京3月22日開花後，將在3月30日盛開；大阪3月24日開花後，將在3月31日盛開；新潟4月6日開花後，將在4月11日盛開；青森4月18日開花後，將在4月22日盛開。

Weather Map指出，今年從關東地方到西側地區的開花日，不是較往年提早就是差不多；至於北日本開花日似乎會較往年來得早。Weather Map預計1月30日公布第2次預測。

在此之前，日本氣象新聞公司（Weathernews）預測東京可能在3月21日搶先開花；日本氣象株式會社預測今年率先開花地區可能是3月22日的高知、福岡及鹿兒島。

Weather Map氣象預報士杉江勇次日前撰文指出，根據日本氣象廳公布的3個月長期預報，今年2月氣溫跟往年差不多，大致持續冬季的寒冷，但到了3月就會一口氣出現高溫傾向，預測春天腳步將加快到來。

杉江表示，這種情況會帶來兩種現象，其一是3月的花粉飛散量快速增加，其二則是櫻花開花時間可能大幅提前。

他說，東京櫻花往年開花日為3月24日，最早的開花日是3月14日；如果氣象廳3個月預報無誤的話，將是櫻花開花時間較往年大幅提早也不足為奇的氣象狀況。

日本氣象協會指出，日本氣象廳一般來說都用染井吉野櫻來觀測櫻花開花及滿開狀態，但在染井吉野櫻不常見的北海道部分地區則用大山櫻（也稱蝦夷山櫻）、在西南群島用山櫻花作為替代品種進行觀測。

所謂開花與盛開的標準，只要當地由氣象廳指定作為觀測的標準木上開花5到6朵，就代表今年櫻花開花；如果標準木上逾8成花蕾都綻放，就代表今年櫻花盛開。

延伸閱讀

日本沖繩昨降大雨 當地氣象台籲今留意警報級大雨

日本百合海鷗號停電停駛 約200乘客徒步疏散

日媒：石破考量安保 暫不以觀察員參與禁核武會議

日本新生兒死亡驗出腸病毒伊科11型 將展開調查

相關新聞

東京出發OUTLET購物去！ 2025輕井澤王子購物廣場必逛店鋪8選

浪漫的輕井澤，是日本人氣的旅遊觀光區，而除了有自然美景和閒適氛圍之外，還有一個OUTLET可以買買買！睽違兩年，我們又到輕井澤OUTLET的王子購物廣場走一遭，選了一些值得一逛的店舖跟你分享囉。

「pikuraku PORTER in 東京」行李寄送服務，享受輕鬆無負擔的東京之旅吧！

為了讓大家可以更輕鬆的暢遊東京，西武鐵道推出了「pikuraku PORTER in 東京」這項貼心的行李寄送服務，旅客只需將行李寄放在西武鐵道沿線的智能置物櫃中，就能在當日幫您將行李直接送至指定的首都圈飯店~

東京「森美術館」揭曉2025展覽計畫，三大展吹起當代藝術潮流，「藤本壯介」個展引熱議

東京六本木的森美術館近日公布2025年度展覽計畫，三場重磅展覽即將登場，包括建築大師藤本壯介的回顧展「藤本壯介展」、科技與藝術融合的「機器之愛：電子遊戲、人工智慧與當代藝術」、以及壓軸的「六本木Crossing 2025展」，為當代藝術愛好者提供全新視角。

東京最長商店街「戶越銀座商店街」詳細介紹~必吃必逛報你知~(下)

接續"東京最長商店街「戶越銀座商店街」詳細介紹~必吃必逛報你知~(上)"，本文將再介紹戶越銀座的美食與景點

冬日限定見面週！來去兵庫縣立淡路島公園跟蠟筆小新相見歡

【旅奇傳媒/日本部報導】「蠟筆小新冒險樂園」是位於兵庫縣立淡路島公園動漫主題樂園「二次元之森」內的遊樂設施，在這裡遊客可以盡情沈浸在人氣動漫「蠟筆小新」的世界觀裡。園區從01/25-02/07更將舉辦

東京最長商店街「戶越銀座商店街」詳細介紹~必吃必逛報你知~(上)

來日本想要體驗在地人的生活，必定要到商店街去逛逛！而長達1.3公里、號稱「東京最長商店街」的戶越銀座商店街就是絕對必逛的！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。